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Новости Война в Украине Война
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Бойцы батальона им. Джохара Дудаева нуждаются в помощи в приобретении зимней амуниции и техники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дудаєв

Батальон имени Джохара Дудаева нуждается в помощи для подготовки к проведению зимней военной кампании.

Об этом сообщила вдова Джохара Дудаева Алла, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что в 1994 году украинский народ пришел на помощь чеченцам, когда РФ начала полномасштабную войну: "В пантеон наших героев навсегда вписаны имена украинских добровольцев, которые сражались вместе с нами и отдавали свои жизни за Свободу Ичкерии".

Сегодня в Украине за Свободу и Независимость Украины и Ичкерии сражается батальон имени Джохара Дудаева.

"От своих украинских друзей я узнала, что батальон нуждается в подготовке к проведению зимней военной кампании. Именно от украинских, потому что чеченский этикет не позволяет им обратиться ко мне за помощью... Первостепенной целью является подготовка к зимней кампании разведывательно-штурмовой группы "Адам" батальона имени Джохара Дудаева. Эта группа состоит из нескольких десятков бойцов и офицеров. Я не могу называть точную цифру из соображений военной тайны. Но большинство из них нуждаются в экипировке на зиму и нужно их срочно подготовить. Поскольку батальона имени Джохара Дудаева и разведывательно-штурмовая группа батальона "Адам" являются добровольческими, у них нет никакого финансирования и обеспечения со стороны государства, все покупается на свои деньги. Война серьезно истощяет ресурсы группы и батальона. Потребности группы состоят из зимней амуниции и техники", - подчеркнула Дудаева.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375 4115 0536 8303 (Ilya Moroz)

Приватбанк 5168757377848645 (Илья Мороз)

Или на счета Международного благотворительного фонда "Ичкерия" в ПриватБанке:

Счет в гривне: UA633052990000026004006233803

Счет в евро: UA093052990000026000046234316

Счет в долларах: UA183052990000026008036232018

Номер телефона: +38 063 388 65 37.

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Топ комментарии
+19
+ Вибачте, копійки.

Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів
Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК
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27.09.2022 14:51
+11
Не на часі..головне дураки та дороги..Зеля стратег вищого пілотажу...
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27.09.2022 14:59
+9
ЗелеМойскіє чуваки поачали покупать круті тачки у Європі .ще в травні...я тоді на Цензорі казав про це...
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27.09.2022 15:02
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+ Вибачте, копійки.

Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів
Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК
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27.09.2022 14:51 Ответить
+ копійка до копієчки...
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27.09.2022 15:16 Ответить
Не на часі..головне дураки та дороги..Зеля стратег вищого пілотажу...
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27.09.2022 14:59 Ответить
Just curious where the ammo provided by partners goes? They are sending more than enough!
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27.09.2022 14:59 Ответить
Unfortunately, these weapons are not enough to equip 1 million army in Ukraine. NATO weapons are of high quality, but we have only few of them, much less than Russia has now.
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27.09.2022 16:18 Ответить
ЗелеМойскіє чуваки поачали покупать круті тачки у Європі .ще в травні...я тоді на Цензорі казав про це...
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27.09.2022 15:02 Ответить
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27.09.2022 15:15 Ответить
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27.09.2022 15:16 Ответить
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27.09.2022 15:49 Ответить
Ви до "ВЕЛИКАГО ЗЕПРЕЗЕДЕНТА та ДЕРМАКА"з цим питанням вже зверталися,не порушуйте черговість!
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27.09.2022 16:23 Ответить
+1000грн
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27.09.2022 16:27 Ответить
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27.09.2022 16:31 Ответить
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27.09.2022 16:49 Ответить
Може б наші депутати і депутатки, міністри і міністерки хоч якусь частину своїх заощаджень підкинули б для цих добровольців, вони ж і вас захищають. Наші люди неймовірні, вони і для цих воїнів скинуться. Респект ВАМ!
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27.09.2022 17:09 Ответить
Дупа в них зклеїться, вони ж до влади прийшли, щоб зразу з грязі в князі, а ви що їм пропонуєте? Це аж ніяк не вкладається в їхню ідею, допомагати комусь? Нє, на таке вони не підписувались.
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27.09.2022 17:41 Ответить
Єй , зелень , всі воїни вже потребують зимного одягу , а ви всеодно
фінансуєте дороги і печетесь блд. про своі кишені 😠
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27.09.2022 17:15 Ответить
 
 