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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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ООН (3926) Богнер Матильда (16) военные преступления (1155)

В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 тыс. 996 человек, из них 382 ребенка. Еще 8 тыс. 848 человек получили ранения, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богнер

Такие цифры озвучила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер на презентации нового доклада Управления ООН по правам человека по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на эту неделю мы задокументировали, что 5 тыс. 996 человек погибли и 8 тыс. 848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отображают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше", - сказала Богнер.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) увеличило свое присутствие в Украине. Теперь работа миссии развернута на 6 локациях.

Глава миссии также сообщила, что зафиксировано повреждение или разрушение 252 медицинских учреждений и 415 учебных заведений по всей стране, хотя реальные цифры также выше.

"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения, зафиксированных с 24 февраля, вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия, преимущественно российскими Вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами. Регулярно применялись обстрелы с тяжелой артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, включительно с оружием, способного нести кассетные боеприпасы", - рассказала Богнер.

Она подчеркнула, что масштабы повреждений и разрушений убедительно свидетельствуют о наличии нарушения международного гуманитарного права.

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Топ комментарии
+5
Це їм олєнєвод шойгу такі цифри надав? Цих бєздєльників під назвою ООН давно потрібно розігнати. Грантоєди срані!
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27.09.2022 15:25
+3
БЛД - ТІЛЬКИ В МАРІУПОЛІ 20 ТИС ЗАГИБЛИХ ГРОМАДЯН, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ ВІШАЄТЕ НА ВУХА ?
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27.09.2022 15:59
+1
Зменшують кількість жертв, щоб зелена скотина не відповідала перед судом за підготовку держави до війни.
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27.09.2022 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Таку інформацію може управління статистики надати.
Структура з бюджетом невеликої країни, та власною армією для цього не потрібна.
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27.09.2022 15:23 Ответить
Це їм олєнєвод шойгу такі цифри надав? Цих бєздєльників під назвою ООН давно потрібно розігнати. Грантоєди срані!
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27.09.2022 15:25 Ответить
Ні це їм українська влада доповідає.
Наша влада не так давно казала, що трошки більше ніж 3000.
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27.09.2022 16:02 Ответить
Вы чё?гоните?там в одном Мариуполе больше погибло!!!
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27.09.2022 17:15 Ответить
Уасья, гонить не Людмила, а "наша влада" , якою коЗЕлятина "рулить", й дебіли, які мову за 30 років Незалежності України не вивчили.
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27.09.2022 18:41 Ответить
по официальным данным, получается, что гражданских погибло на 4 тысячи меньше, чем военных ЗСУ, принимающих участие уже 7й месяц в ежедневных боях.
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27.09.2022 15:26 Ответить
переважно російськими Збройними силами???
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27.09.2022 15:39 Ответить
БЛД - ТІЛЬКИ В МАРІУПОЛІ 20 ТИС ЗАГИБЛИХ ГРОМАДЯН, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ ВІШАЄТЕ НА ВУХА ?
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27.09.2022 15:59 Ответить
87 000 загиблих по даним із моргів в Маріуполі. Ми можемо ще багато чого не знати.
Наша влада перша замовчує кількість загиблих.
Мій син учиться в інституті. Київ. Одногрупниця з Маріуполя поїхала на зимові канікули додому. Зв'язку досі нема ні знею, ні з її родиною. Ще надіються, що живі, але надія вже згасає.
Але треба постійно молитися і благати Господа, і він почує. Бо він благ і милостивий.
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27.09.2022 16:12 Ответить
Це просто PZDC. Після нашої перемоги для мене Маріупіль буде місто меморіал, чи місто
цвинтар, бо знаючи скільки там людей загинуло важко буде про це не думати.
Був там у 2007 коли місто ще було пострадянським, навіть таке воно мені сподобалось.
Нажаль у нас в Україні люди завжди були такі - допускали катастрофу, а потім героїчно
ліквідовували ії наслідки. І тваринами не хочеться їх називати але ..... дуже хотіли щоб
країною керував комік, думали це буде весело. Смальцю в голові немає ....
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28.09.2022 02:10 Ответить
Гибель одного человека,трагедия...гибель миллионов просто статистика...
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27.09.2022 16:07 Ответить
Кількість загиблих в Маріуполі заповнить декілька великих світових стадіонів до країв.
Це в голові не вміщується, а Зе клоуну схоже це сходить з рук.
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28.09.2022 02:14 Ответить
Зменшують кількість жертв, щоб зелена скотина не відповідала перед судом за підготовку держави до війни.
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27.09.2022 17:49 Ответить
 
 