В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 тыс. 996 человек, из них 382 ребенка. Еще 8 тыс. 848 человек получили ранения, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Такие цифры озвучила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер на презентации нового доклада Управления ООН по правам человека по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на эту неделю мы задокументировали, что 5 тыс. 996 человек погибли и 8 тыс. 848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отображают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше", - сказала Богнер.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) увеличило свое присутствие в Украине. Теперь работа миссии развернута на 6 локациях.
Глава миссии также сообщила, что зафиксировано повреждение или разрушение 252 медицинских учреждений и 415 учебных заведений по всей стране, хотя реальные цифры также выше.
"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения, зафиксированных с 24 февраля, вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия, преимущественно российскими Вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами. Регулярно применялись обстрелы с тяжелой артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, включительно с оружием, способного нести кассетные боеприпасы", - рассказала Богнер.
Она подчеркнула, что масштабы повреждений и разрушений убедительно свидетельствуют о наличии нарушения международного гуманитарного права.
Пожалуйста, подождите...
Структура з бюджетом невеликої країни, та власною армією для цього не потрібна.
Наша влада не так давно казала, що трошки більше ніж 3000.
Наша влада перша замовчує кількість загиблих.
Мій син учиться в інституті. Київ. Одногрупниця з Маріуполя поїхала на зимові канікули додому. Зв'язку досі нема ні знею, ні з її родиною. Ще надіються, що живі, але надія вже згасає.
Але треба постійно молитися і благати Господа, і він почує. Бо він благ і милостивий.
цвинтар, бо знаючи скільки там людей загинуло важко буде про це не думати.
Був там у 2007 коли місто ще було пострадянським, навіть таке воно мені сподобалось.
Нажаль у нас в Україні люди завжди були такі - допускали катастрофу, а потім героїчно
ліквідовували ії наслідки. І тваринами не хочеться їх називати але ..... дуже хотіли щоб
країною керував комік, думали це буде весело. Смальцю в голові немає ....
Це в голові не вміщується, а Зе клоуну схоже це сходить з рук.