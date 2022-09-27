На псевдореферендуме в Мариуполе "проголосовали" всего 20% жителей города, - мэр Бойченко
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В оккупированном Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч человек. Только каждый пятый житель, который остался в городе, проголосовал на псевдореферендуме оккупантов.
Об этом сообщил на брифинге городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В Мариуполе до войны была 541 тысяча человек, сегодня там держат более 100 тысяч населения. Можем ли мы сегодня говорить о большинстве людей? Большинство мариупольцев находится на подконтрольной Украине территории – более 200 тысяч человек. Это нельзя назвать референдумом, это социологический опрос", - сказал он.
Бойченко подчеркнул, что люди с автоматами приходят в каждый дом и "просят" принять участие в "голосовании".
"Люди идут на это вынужденно. Это 20% от тех 100 тысяч, которых они принудительно удерживают в Мариуполе. Это может быть инструментом демократии?" - говорит Бойченко.
Мэр призвал жителей оккупированного города пытаться как можно быстрее уехать.
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Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
https://twitter.com/i/status/1574638477932924928
Єдиний позитив, так те що маємо поіменний список кончених колаборантів, а тих що категорично відмовились від евакуації тепер можна поздоровити зі вступом до лав чмобіків.