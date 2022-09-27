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На псевдореферендуме в Мариуполе "проголосовали" всего 20% жителей города, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,псевдореферендум

В оккупированном Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч человек. Только каждый пятый житель, который остался в городе, проголосовал на псевдореферендуме оккупантов.

Об этом сообщил на брифинге городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Мариуполе до войны была 541 тысяча человек, сегодня там держат более 100 тысяч населения. Можем ли мы сегодня говорить о большинстве людей? Большинство мариупольцев находится на подконтрольной Украине территории – более 200 тысяч человек. Это нельзя назвать референдумом, это социологический опрос", - сказал он.

Бойченко подчеркнул, что люди с автоматами приходят в каждый дом и "просят" принять участие в "голосовании".

"Люди идут на это вынужденно. Это 20% от тех 100 тысяч, которых они принудительно удерживают в Мариуполе. Это может быть инструментом демократии?" - говорит Бойченко.

Мэр призвал жителей оккупированного города пытаться как можно быстрее уехать.

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Топ комментарии
+8
Вот зачем ты это сказал? Звучит как ты сидишь в яме и на тебя стали срать. Когда насрали, то ты говоришь, что попало только 20% и поэтому все замечательно. Так только русские говорят.

Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
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27.09.2022 15:45
+3
яц це? в місті ж лишилось 20 відсотків від того, що було, тоді виходить, що всі вони й проголосували..., або 20 від 20 це не 20...
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27.09.2022 15:49
+2
Згоден на 105%. Не можна цьому лайну приділяти ніякої уваги, тим паче такими формулюваннями. Бо зі слів Бойченка виходить, що якщо б проголосували 73%, то все, можна визнавати ці дії законними?
Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
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27.09.2022 16:39
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Вот зачем ты это сказал? Звучит как ты сидишь в яме и на тебя стали срать. Когда насрали, то ты говоришь, что попало только 20% и поэтому все замечательно. Так только русские говорят.

Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
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27.09.2022 15:45 Ответить
Згоден на 105%. Не можна цьому лайну приділяти ніякої уваги, тим паче такими формулюваннями. Бо зі слів Бойченка виходить, що якщо б проголосували 73%, то все, можна визнавати ці дії законними?
Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
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27.09.2022 16:39 Ответить
*сваихнибрасаем!".....
https://twitter.com/i/status/1574638477932924928
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27.09.2022 15:47 Ответить
яц це? в місті ж лишилось 20 відсотків від того, що було, тоді виходить, що всі вони й проголосували..., або 20 від 20 це не 20...
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27.09.2022 15:49 Ответить
Бойченко таке саме бла-бла, як і Гайдай. Бо з Київа краще видно, що там в Маріуполі.
Єдиний позитив, так те що маємо поіменний список кончених колаборантів, а тих що категорично відмовились від евакуації тепер можна поздоровити зі вступом до лав чмобіків.
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27.09.2022 15:59 Ответить
20 від 20 відсотків, РейХферендум по кацапскі.
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27.09.2022 16:00 Ответить
ЖДУны рюS$кого рейха заслужили то чего хотели...
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27.09.2022 16:04 Ответить
Який сенс в цьому пропагандонському лайні, всі ж знають, що ніхто не визнає того цирку, потреба в роздмухуванні тої теми тільки в пропагандонів , як москальських, та і наших
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27.09.2022 17:53 Ответить
Можем ли мы сегодня говорить о большинстве людей или не можем - не имеет никакого значения. Все это в принципе незаконно, а подобные заявления только намекают на какую-то возможную легитимность
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27.09.2022 18:08 Ответить
На ці т.з. "рехферендуми" взагалі ніхто мог не приходити, результат був би все одно однаковий 98%-на явка і 97% - за.
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27.09.2022 19:29 Ответить
 
 