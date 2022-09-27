Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа

Беларусь с большой вероятностью готовится к приему военных эшелонов из России.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные "Сообщества железнодорожников Беларуси", информирует Цензор.НЕТ.

Так, например, осуществляется:



- проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);

- проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

- закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;

- разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.

"Все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из РФ", - подчеркнули в мониторинговой группе.

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