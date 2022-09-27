Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь с большой вероятностью готовится к приему военных эшелонов из России.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные "Сообщества железнодорожников Беларуси", информирует Цензор.НЕТ.
Так, например, осуществляется:
- проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
- проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
- закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;
- разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.
"Все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из РФ", - подчеркнули в мониторинговой группе.
Пожалуйста, подождите...
Хрен вам..а ці падлюки по українськи розмовляють і думають і хрєн ім що встоїть..Гени Не воші
@VictorKvert2008
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1 ч
Так, стало известно о случаях изнасилований «кадыровцами» мобиков из Докучаевска.
Об этом заявил местный Telegram-блогер «Бэтмен ДНР». Он опубликовал письмо от родственников тех, кто подвергался издевательствам.
Так що хай потім не ображаються...
Та насрати - хай ображаються...)))
Факультет Пентагону працює у режимі 24/7...😝 Стінгери Байден чомусь не рахував
- основной через ЧЗО на Киев
- через житомирскую область чтобы перерезать трассу Киев-Чоп (отрезать Киев от западной части страны, от поставок западного оружия и подхода подкреплений)
- через черниговскую обл. чтобы отрезать Харьков от Киева
Сейчас удар через ЧЗО невозможен - отступая, русня взорвала мосты, в частности мост через Припять длиной 700 м, который восстановить очень проблематично.
По-видимому, на новый виток агрессии основной задачей будет перерезание трассы Киев-Чоп. Но вряд ли мобики смогут даже близко подойти, даже если будут мясом закидывать как диды.
Зараз стоять, принаймні в ЗМІ час од часу така інфа проскакує.
Кепсько це. Хочуть, напевне, наробити нам безладу на півночі. Можливо, знову спробують на Київ.
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱✊💪
Ну и для пюрера, у которого основной профит - переработка русской нефти и продажа топлива - это будет ударом под дых. Когда ему будет нечем платить зарплаты своим полицаям, его дни будут сочтены.