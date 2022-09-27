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ЕС ни при каких условиях не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

РФ пытается повторить события 2014 года и сценарий в Крыму и проводит фейковые референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, даже несмотря на то, что ее войска не контролируют всю эту территорию.

Об этом во время слушаний в Комитете иностранных дел Европарламента заявил заместитель директора Европейской службы внешних действий по Восточной Европе и Центральной Азии Люк Пьер Дэвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"При этом Россия снова угрожает Украине ядерным оружием, и воспользовалась для этого даже платформой ГА ООН на прошлой неделе. Очевидно, что все, кто причастен к проведению "референдумов", будут привлечены к ответственности. Это будет поводом для дополнительных ограничительных мер", - подчеркнул Дэвин.

Он отметил, что дальнейшие санкции ЕС против РФ будут включать новые ограничения на экспортно-импортные операции, охватят новые сектора экономики и расширят действующие секторальные ограничения, а также дополнят санкционный список физических лиц и компаний, в которые будут включаться, в том числе причастные к организации фейковых референдумов. 

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"Они проводили подобный "референдум" в Крыму в 2014 году и считали Крым частью России. Безусловно, мы никак этого не признаем. Но, заметьте, - с начала российской агрессивной войны Украина уже наносила удары по объектам в Крыму. Поэтому я не считаю, что нужно в дальнейшем обострять риторику вокруг этого вопроса и ядерных угроз России. Обсуждение этой темы уже активно продолжается между ядерными государствами", - сказал Девин.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

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"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
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Вас , кацапе, яким вітром сюди занесло

Петро UK

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Реєстрація: 27.09.2022
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27.09.2022 16:15 Ответить
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27.09.2022 16:13 Ответить
санкцій животворящіх їм до торби - руссо нєфть газ
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27.09.2022 16:16 Ответить
Треба визволяти. рашці якось сіренєво -- признают не признают.
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27.09.2022 16:16 Ответить
Земляная оса затаскивает в норку личинку-добычу, откладывает в нее свое яйцо и выбирается наружу. Затем опять ныряет в норку, "проверяет" и окончательно запечатывает вход. Энтомолог Жан-Анри Фабр в виде эксперимента изымал личинку-добычу. Вернувшаяся оса, несмотря на отсутствие корма и яйца, исполняла бездумную программу проверки и всё так же запечатывала вход.
К чему это мое многословие?
А по поводу бессмысленного исполнения бессмысленной программы российских "референдумов.
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27.09.2022 16:33 Ответить
та ну нах... звиздьож. Одні мадяри , оті ****** лишень чого на цей темат варті!
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27.09.2022 21:26 Ответить
 
 