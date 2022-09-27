Местные жители сообщают о новых местах массовых захоронений в Изюме и Казачьей Лопани, - МВД

Однако полученная информация требует проверки.

Об этом заявила представитель МВД Алена Матвеева на брифинге в Military Media Center, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, сейчас поступают сообщения, что есть еще захоронения в городе Изюм и Казачьей Лопани", - сказала Матвеева.

По данным МВД, по состоянию на 23 сентября был завершен обзор и эксгумация тел на месте массового захоронения людей вблизи города Изюм. В настоящее время из 445 могил и 1 группового захоронения эксгумированы тела 425 гражданских лиц (212 женщин, 196 мужчин, 5 детей и 12 тел неустановленного пола) и 22 военнослужащих ВСУ.

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