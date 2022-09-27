Местные жители сообщают о новых местах массовых захоронений в Изюме и Казачьей Лопани, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Однако полученная информация требует проверки.
Об этом заявила представитель МВД Алена Матвеева на брифинге в Military Media Center, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, сейчас поступают сообщения, что есть еще захоронения в городе Изюм и Казачьей Лопани", - сказала Матвеева.
По данным МВД, по состоянию на 23 сентября был завершен обзор и эксгумация тел на месте массового захоронения людей вблизи города Изюм. В настоящее время из 445 могил и 1 группового захоронения эксгумированы тела 425 гражданских лиц (212 женщин, 196 мужчин, 5 детей и 12 тел неустановленного пола) и 22 военнослужащих ВСУ.
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"Козача Лопань. Харківщина. 3 км до російського кордону. Проїжджаючи селом відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Село було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв'язку, немає світла та газу. «русскій мір» залишає по собі суцільні руїни.
Тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківщини, російські виродки влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через «підвал».
І попри біль та страшну втому українці не здалися. Зі сльозами на очах зустрічали Збройні Сили України. Як і не здалася староста села - Вакуленко Людмила Михайлівна. Яка виїхала на зустріч ЗСУ з українським прапором в руках ще тоді, коли навіть не знала, що вже відбувалась деокупація. Такий він - незламний український народ.
Зараз в селі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов'язково привеземо Starlink.
PS: Дякую вам за віру в Україну та нашу перемогу❤️ . І дякую за дуже смачний подарунок 🙂."
и он продолжает танцевать, потолстевший и оборзевший, со своим кварталом зелёных фонарей
"За шесть месяцев, как утверждают украинские власти, в городе были разрушены до 90% жилых домов, больницы и школы, а из 50 тысяч человек, живших здесь до 24 февраля, около тысячи погибли. После освобождения Изюма украинцы обнаружили в городе массовое захоронение - почти 450 могил мирных жителей. «Медуза» попросила харьковского фотографа Павла Дорогого съездить в Изюм, чтобы показать и рассказать, как теперь устроена жизнь в этом городе".
Харківський кореспондент цього видання, зокрема, написав:
"Гуманитарная помощь - единственный источник еды и предметов первой необходимости сегодня. Каждый день на главной площади люди ждут, когда военные и волонтеры ее привезут. Никакого расписания нет. Приезжает машина, и сразу же образуется стихийная очередь. Ее мало кто соблюдает: горожане боятся, что продуктов и вещей может не хватить на всех. Поднимается шум, иногда дело даже доходит до драк. Страшно видеть, как люди дерутся за хлеб в XXI веке".
Детальніше - стаття за вищенаведеною ссиллю
Ублюдки, правнуки будут ещё отвечать