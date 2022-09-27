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Новости Политика Украины Отопительный сезон
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Черниговский горсовет обратился к Кабмину по поводу ситуации с отоплением: собрать экстренное заседание правительственного штаба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

опалення

Городской совет Чернигова на внеочередном заседании 27 сентября принял обращение к Кабмину о недопущении срыва отопительного сезона в Чернигове. Горсовет просит срочно созвать правительственный штаб по подготовке к зиме и вынести решение по Черниговской ТЭЦ, которая была существенно повреждена во время боевых действий в городе.

Об этом сообщает сайт Черниговского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Враг обстреливал этот объект критической инфраструктуры, который обеспечивает теплом 35 тысяч домохозяйств и 25 тысяч горячей водой, из всех возможных видов вооружения. Компания-арендатор ТЭЦ с 2000 года обратилась к Черниговскому городскому совету относительно досрочного прекращения договора аренды. Причина — отсутствие ресурсов и средств для полного восстановления Черниговской ТЭЦ. На ремонтные работы ориентировочно нужно 803,4 млн грн. Кроме того, на 30 июля этого года общая кредиторская задолженность за газ ООО "ФИРМА "ТЕХНОВА" перед другими субъектами составляет 792,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Городской совет не имеет рычагов, чтобы обязать арендатора выполнить ремонт, но он несет ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона в городе. С учетом этого, горсовет рассмотрел возможность досрочного прекращения договора аренды, чтобы следующий арендатор мог получить лицензию на поставки тепла.

"Эти 800 млн – это очень существенный вопрос для громадны города и нашего бюджета. Кроме того, 23 сентября в городской совет поступили письма от ДБР и прокуратуры, которые также изучают этот вопрос. В связи с тем, что через две недели планово должен начаться отопительный сезон, а депутаты городского совета должны принять окончательное решение, мы, с уважением, обращаемся в Кабинет министров с целью своевременного обеспечения проведения неотложных работ по восстановлению Черниговской ТЭЦ и недопущения срыва отопительного. сезона в Чернигове", - заявил во время сессии мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Черниговский горсовет просит Кабмин безотлагательно провести заседание правительственного штаба по подготовке к зиме и до 10 октября принять одно из предложенных решений, которые предусматривают разные формы для ведения хозяйственной деятельности на Черниговской ТЭЦ. Оставить предыдущего арендатора, передать ТЭЦ на баланс "Нефтегаза" или передать ее на баланс города. Кабмин также может предложить другой вариант, который позволил бы вовремя начать отопительный сезон в городе, говорится в обращении.

Читайте: В Украине стремительно увеличилось количество ТЭС, находящихся в аварийных ремонтах
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Топ комментарии
+9
у них забита голова як би волонтери та родини бійців купили одежу на зиму
як відмазати спижжену гуманітарку
як виправдати покупки машин по 136000 баксів
як арештувати Оскера, генерала Кривоноса за те що без дозволу єрмака захищав аеропорт
щоб меньше кизділи на янелоха
а Ви з своїми дурними запитаннями.......
ще б запитали чому в Трускавці не заселені тисячі пустуючих номерів переселенцями
Ви ще не зрозуміли що пох...й ми їм
глибоко пох.....й!!!
арахамія так і сказав
будете у владі, робіть що хочете а зараз ми влада
це означає
пішли всі на....уй
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27.09.2022 17:30
+8
Тепла небуде у Чернігові, Атрошенко у Зедиктатора "в опалі" то будуть шкодити а боти лити купи лайна у інтернеті.
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27.09.2022 17:41
+6
Можно конечно винить тех, кто вовремя не занялся восстановлением, но

Представьте как вбахано 800 лямов, всё восстановление закончено и на утро прилет и опять надо 800 лямов.
Если нет ПВО, то восстановление до одного места. А если это долбит артиллерия, то тем более.
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27.09.2022 17:53
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Це треба було робити ще три місяці тому
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27.09.2022 17:20 Ответить
Класс!!! А в квітні чи травні цього зробити не можна було?
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27.09.2022 17:23 Ответить
Питання а що чернігівська міська рада робила ще в літку?Тобто навмисно затягувала час щоб поставити жителів під таке становище чи як?
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27.09.2022 17:24 Ответить
Здається міська рада гризлась з ОП чиї "хлопці" відмиватимуть гроші на "великому відновленні". Тобто обибидві сторони клали на проблеми людей і зараз роблять те саме.
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27.09.2022 18:17 Ответить
Ти дебіл чи бот? Де гроші у міської влади?
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27.09.2022 18:27 Ответить
Не сповна розуму ти якщо не розумієш що такі питання потрібно було підіймати ще на початку літа, а не вже на перші числа жовтня.Потрібно бути повним дурнем, щоб це не розуміти що таким чином влада на місці ставить раком далі владу і знімає з себе всю відповідальність за рішення і результат. Ставлячи нереальний час на їх виконання.Прикинувшись ідіотами списують все на владу типу ось ми зібралися, а коштів немає.Вони ще б в грудні це питання підняли.Як би вони це зробили ще влітку і це питання не було вирішене це було б зовсім інше.А наразі ці телепні просрали сроки.
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27.09.2022 18:38 Ответить
З моменту як рашку вигнали і ставили... Тобі Єрмак сказав, що не ставили? Чи нових методичок не дали?
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27.09.2022 18:59 Ответить
Не знаю що казав Єрмак то не до мене.Але чернігівська владе не перша що таке витворяє.Це з теми випав сніг давайте закуповувати сіль.Приблизно так.
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27.09.2022 19:47 Ответить
Как житель Че отвечу. Гроши - есть, но... ТЕЦ - частная собственность, а значит и чинить ее должен хозяин, но он решил во время переобуться и сбросить ее на баланс города, что бы чинилось за счет городского бюджета, а на его кармана. Дальше пошли и по сей день затянулись разборки кто кому и что должен. Се-ля-ви. Горожане, и я не исключение, запаслись конвекторами - значит электросетям будет не сладко, это без поправки на возможные обстрелы.
В остальном, те кто понимает вышенаписанное, ожидал, что власти разрешат где возможно перевести на автономку и уберут документально-проектную канитель, но это ж такое бабло в потенциальном будущем утечет.
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27.09.2022 19:10 Ответить
Все вірно.Також влада повинна була врахувати обставини безпеки опалювального сезону з огляду що то приватна ТЕЦ ще й те що вона розбомблена.Це безпека міста про яку потрібно було подумати заздалегідь.А наразі так власник двері з ноги і здрасті ось вам проблеми.А влада кліпає очима, а що ми ?
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27.09.2022 19:51 Ответить
Так забороняли ж індивідуальне опалювання. Виселяли людей на вулиці, вимагали хабарі, поліція переслідувала громадян, судді виносили неправосудні рішення. Міськрада , ви там припухли?
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27.09.2022 17:26 Ответить
у них забита голова як би волонтери та родини бійців купили одежу на зиму
як відмазати спижжену гуманітарку
як виправдати покупки машин по 136000 баксів
як арештувати Оскера, генерала Кривоноса за те що без дозволу єрмака захищав аеропорт
щоб меньше кизділи на янелоха
а Ви з своїми дурними запитаннями.......
ще б запитали чому в Трускавці не заселені тисячі пустуючих номерів переселенцями
Ви ще не зрозуміли що пох...й ми їм
глибоко пох.....й!!!
арахамія так і сказав
будете у владі, робіть що хочете а зараз ми влада
це означає
пішли всі на....уй
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27.09.2022 17:30 Ответить
Хорошие дела.
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27.09.2022 17:32 Ответить
Расскажи о своем грандиозном проекте пенсионерке с пенсией 2400... половина из которой уходит на аптеку.
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27.09.2022 19:12 Ответить
До 27 вересня все ще теплилася надія, що зима цього року не прийде, але реальність почала накривати.
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27.09.2022 17:37 Ответить
Тепла небуде у Чернігові, Атрошенко у Зедиктатора "в опалі" то будуть шкодити а боти лити купи лайна у інтернеті.
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27.09.2022 17:41 Ответить
всю черниговскую сраную раду на фонарный столб, за саботаж в военное время, нашли когда вспомнить,
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27.09.2022 17:43 Ответить
А кабмін себе в груди п'ятками бив, що на 83% вже на кінець літа готові були. Коли вже прозріє народ від популістів на зе-телеекранах?
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27.09.2022 17:52 Ответить
Можно конечно винить тех, кто вовремя не занялся восстановлением, но

Представьте как вбахано 800 лямов, всё восстановление закончено и на утро прилет и опять надо 800 лямов.
Если нет ПВО, то восстановление до одного места. А если это долбит артиллерия, то тем более.
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27.09.2022 17:53 Ответить
Удали срочно комент пока *опа не догадалась так отмьівать бабло как на дорогах...
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27.09.2022 18:24 Ответить
А що ти пропонуєш? Перевезти чернігвчан в Молдову?
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27.09.2022 21:16 Ответить
А ты считаешь, что всех беженцев до сих пор приняло только США ?
Молдова приняла не мало и если понадобится, примем ещё.
Нужно эвакуировать людей. Обстрелы уносят жизни, не спорю, но мороз будет действовать глобальнее.
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28.09.2022 07:14 Ответить
И чем обеспечила тех беженцев Молдова,5 Евро в день?
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28.09.2022 07:21 Ответить
Ваша правда, sorry, лучше умереть под обстрелами, с голоду или от мороза.
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28.09.2022 12:49 Ответить
А чому нi слова про те, хто був той "орендар"?!) Сам пан атрошенко i був, але нинI ТЕЦ розбомбили рашисти i атрошенко не бажае витрачати своi грошI, - тому I вирiшив "передати на баланс мiста": "корова вже не доiться" та й потребуе великI грошI на свое "лiкування"!)
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27.09.2022 17:59 Ответить
Зручно орендарю було доїти місцян,а тепер пропало бажання бо не вигідно стало і так в нашій державі все
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27.09.2022 18:21 Ответить
Владі срати на чернігівців. Головне мера не випустити в Європу за допомогою до партнерів.
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27.09.2022 18:25 Ответить
мде....
***** і ті і ті...
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27.09.2022 18:25 Ответить
Хочу нагадати міській владі Чернігова, що вона протягом останніх років дуже наполегливо воювала проти відключення від ТЕЦ з подальшим підключенням автономного опалення споживачами. А також забороняла будівельним компаніям робити автономне опалення в своїх новобудовах.
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27.09.2022 19:54 Ответить
Шмигаля разом з відповідними галузевими міністра і спитати, а де ваші затверджені плани техприкриття галузей на час воєнного стану в Україні !!!
Закон Про мобілізацію та МОБПідготовку вимагає це від МІНІСТРІВ ОСОБИСТО!!
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27.09.2022 20:40 Ответить
 
 