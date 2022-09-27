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Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые "Слугой народа" решения. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

опзж

Нардепы от запретной партии ОПЗЖ в Верховной Раде системно поддерживают предлагаемые властями решения в парламенте.

Если раньше монокоалицию "Слуги народа" в ВРУ с голосами "подстраховывали" две депутатские группы - "Доверие" и "За будущее", а в первые месяцы после вторжения наблюдался определенный консенсус и слаженность между властью и оппозицией, то сейчас голосования в Раде не проходят без системной поддержки депутатских групп по бывшей ОПЗЖ. Об этом говорится в анализе Движения ЧЕСНО голосований Верховной Рады с начала 2022 года и до начала нового политического сезона в сентябре, передает Цензор.НЕТ.

Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые Слугой народа решения 01

Недавно глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью СМИ даже назвала сотрудничество с бывшими депутатами ОПЗЖ "конструктивной". При этом парламент не рассматривает запрет на участие в заседаниях выходных из ОПЗЖ, но не исключает поддержку правительственного законопроекта, который предлагает лишать депутатов местных советов мандатов.

Предыдущие годы анализ Руху ЧЕСНО "экватор" работы Верховной Рады продемонстрировал, что ОПЗЖ имела самый низкий уровень участия в голосованиях — депутаты не нажали на кнопку, хотя карточка была вставлена — среди всех фракций и групп парламента (30%), а также были лидерами среди прогульщиков (пропустили 54% голосований). Единственным всплеском активного голосования нардепов от ОПЗЖ в начале каденции ВРУ 9-го созыва было рассмотрение "поправочного спама" в закон о рынке земли, который сами представители ОПЗЖ и подали в рекордном количестве.

Однако после полномасштабной агрессии россии и запрета партий все кардинально изменилось, у представителей ОПЗЖ заработал инстинкт самосохранения, и они начали переобуваться на ходу. В парламенте депутаты сменили риторику и начали систематически голосовать за. Поддержка голосований за представителями ОПЗЖ росла и после формальной перегруппировки и объявления в конце апреля о создании группы ПЗЖМ.

В настоящее время депутаты ОПЗЖ в парламенте, ранее являвшиеся основными рупорами выполнения Минских соглашений и встречавшиеся с руководством госдумы и депутатами РФ в Кремле, изменили пластинку и стали искренними евроинтеграторами и на публике играют роль патриотов Украины.

Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые Слугой народа решения 02

Сейчас мы видим, что кроме "Слуги народа" и "Доверия" наибольший процент голосов задают также группа "За будущее" и недавно созданная на руинах ОПЗЖ группа "Восстановление Украины".

В то же время, следует отметить, что предварительный анализ принятых законов в условиях действия военного положения в Украине, проведенный Движением ЧЕСНО, показал, что среди инициаторов законодательных инициатив от депутатских групп есть только "За будущее", но нет "Доверия" и "Восстановление Украины". Можно предположить, что роль последних двух в парламентской конфигурации — обеспечивать необходимое количество голосов для принятия решений.

Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые Слугой народа решения 03

У депутатов, входящих в группу Столара - Абрамовича "Восстановление Украины", поддержка голосований с начала года была на уровне 42%, однако если депутаты из других групп - "Доверия" и "За будущее" - и раньше регулярно давали голоса за, то первые изменили свою позицию после полномасштабного вторжения. Их динамика поддержки голосований была еще более стремительной, она началась также в феврале и имела еще один толчок к росту в мае, когда в парламенте объявили об образовании группы. С этого времени до минимума уменьшилось количество голосов против.

Еще одним ярким примером приобщения представителей уже запрещенной партии ОПЗЖ к коммуникации работы Верховной Рады является их участие в эфирах парламентского телеканала "Рада".

Медиаэксперты "Детектор медиа", системно занимающиеся мониторингом эфира национального телемарафона, отмечают, что об ОПЗЖ несколько месяцев упоминали только в контексте ее запрета. Однако в последнее время в блоках канала "Рада" начали появляться одиозные представители группы "Восстановление Украины" (Татьяна Плачкова, Валерий Гнатенко и Анатолий Бурмич), которых приглашают в качестве комментаторов. Последний, например, есть в Реестре госпредателей, ведь еще совсем недавно был постоянным гостем пророссийских телеканалов и транслировал российские нарративы о "внешнем управлении" и обвинял США и ЕС в войне на Донбассе, а теперь рассказывает украинцам о подготовке к отопительному сезону в условиях .

Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые Слугой народа решения 04

После роспуска ОПЗЖ Бурмич перешел в группу "Восстановление Украины". Скриншот с телеканала "Рада"

Выбор для комментирования темы энергетики довольно странный, ведь Бурмич не является членом профильного комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ, а входит в состав Комитета по антикоррупционной политике.

Аналогичная ситуация с еще одной представительницей "Восстановления Украины" Татьяной Плачковой, которая в 2020 году была в составе делегации ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком и встречалась в Кремле с депутатами и руководством госдумы России (спикером Вячеславом Володиным, его заместителем фракций "Единой России" и КПРФ Сергеем Неверным и Геннадием Зюгановым, перед тем глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным и обсудил создание парламентского измерения нормандского формата (ред.). Сейчас Плачкова в эфире телеканала "Рада" комментирует тему начала учебного года в условиях военного положения в Украине, хотя это не совсем ее профиль, поскольку она входит в состав Комитета по организации госвласти и местного самоуправления.

Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые Слугой народа решения 05

Після розпуску ОПЗЖ Плачкова увійшла до групи "Відновлення України". Скриншот з телеканалу "Рада"

Іще один представник "Відновлення України", а до того член ОПЗЖ Валерій Гнатенко, який до обрання нардепом також був мером Дружківки в Донецькій області та фігурує у кримінальній справі СБУ щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу у 2014 році, вже у вересні 2022 року коментує тему бюджету на наступний рік на телеканалі "Рада".

Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые Слугой народа решения 06

После роспуска ОПЗЖ Гнатенко вошел в группу "Восстановление Украины". Скриншот с телеканала "Рада".

По информации СМИ, когда в мае 2014 Дружковку захватили российские боевики, Гнатенко не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума". Газета "Дружковский рабочий", финансируемая горсоветом, выходила с флагом "ДНР". В ней был опубликован и "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.
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Топ комментарии
+23
Тобто ЗЄвлада повністю стала владою колаборантів, зрадників, мародерів та ригів.

Нарешті дрібні ЗЕлені ларьочники злилися в екстазі з ригами.
От тільки, знаючи Льовочкіна та Арахамію, мабуть питання нема про те, хто кого підімне з часом у владі.
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27.09.2022 17:39
+23
По суті це обличча виборців.

Якщо 3/4 депутатів моральні уроди, це дуже переконливо каже про 3/4 українців, що їх обрали.
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27.09.2022 17:43
+17
сн и опзж - близнецы и братья
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27.09.2022 17:42
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По суті це обличча виборців.

Якщо 3/4 депутатів моральні уроди, це дуже переконливо каже про 3/4 українців, що їх обрали.
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27.09.2022 17:43 Ответить
там половина списочників, за яких взагалі ніхто не голосував
ці чи папєрєднікі придумали вибори по партіям щоб просунути в ВР хоч вора хоч бандита хоч дружину з дітьми
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27.09.2022 20:56 Ответить
Можемо взяти самих одіозних тварюк з СН - є конкретні області, міста та райони, де вони обиралися.

Коля Каклета, наприклад в Київі на Оболоні. Трухін у Криничках. Доречі, Царьова, у свій час, обрали у тих же Криничках.

Є сенс продовжувати і колупати гугл?

Не треба ля-ля. Дебіли несуть повну відповідальність за те, що вони обрали.
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28.09.2022 02:13 Ответить
згоден.
але й по списках проходять зовсім ліві
підставний виграє, за бабло знімається а на його місце перший номер в списку
ну той що треба
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28.09.2022 11:22 Ответить
Нічого дивного. Виродки обирають виродків.
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27.09.2022 18:42 Ответить
Так слуги это молодая гвардия режима Януковича .Щеленский привселюдно расказывал, как он в Межигорье несколько раз бухал с легетимным
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27.09.2022 19:10 Ответить
всі
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27.09.2022 20:52 Ответить
Это в ВР, а что эти жопоблоковцы творят в жОПе Дерьмака, всякие там Татаровы и другая срань медведчуковская.
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27.09.2022 17:37 Ответить
" Зедовіра " , " За майбутнє Зе " .
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27.09.2022 17:37 Ответить
"Зе майбутнє"....
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27.09.2022 17:46 Ответить
***** Зе
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27.09.2022 20:51 Ответить
Тобто ЗЄвлада повністю стала владою колаборантів, зрадників, мародерів та ригів.

Нарешті дрібні ЗЕлені ларьочники злилися в екстазі з ригами.
От тільки, знаючи Льовочкіна та Арахамію, мабуть питання нема про те, хто кого підімне з часом у владі.
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27.09.2022 17:39 Ответить
Вона була такою с самого початку
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27.09.2022 19:11 Ответить
сн и опзж - близнецы и братья
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27.09.2022 17:42 Ответить
В ОПЗЖ більше уродів, в яких хоч щось є в голові.
В СН уроди з рівнем розвитку дрібного кидали.

А так да - дві партії уродів.
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27.09.2022 17:48 Ответить
О - Офіс, П - Президента, З - Зеленського, а що таке Ж?...
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27.09.2022 17:43 Ответить
Зеленського Жопи .
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27.09.2022 17:45 Ответить
Ну да.
Какгрица, "жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!" (с)
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27.09.2022 17:46 Ответить
Оголошення : ВРУ-потрібен на постійній основі- кулеметник з кулеметом та набоями !
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27.09.2022 17:48 Ответить
Одного поля ягоды.Что зелёные уроды что проруснявая падаль,
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27.09.2022 17:49 Ответить
Так така прозелена коаліція вже більше року, якщо не з самого початку клоунади.
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27.09.2022 17:50 Ответить
партії немає - а депутати від неї є..чому їх не позбавлено повноважень? у Конституції сказано про неможливість перевиборів при воєному стані, а довибори значить можна..дообрати й все..

мабудь всі перейдуть у партію зе..
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27.09.2022 17:51 Ответить
Партию запретили,всем члены партии ОПЗЖ должно быть запрещено участие в украинской политике.Вывести их из Рады
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27.09.2022 17:51 Ответить
Пані Софія,якщо вже ви такі послідовні,то потрібно однаково поступати з усіма партійцями заборонених в Україні партій.Почніть-з КПУ, ПР,ОПЗЖ і по списку.Впевнений,що якщо вивести їх з політики,то на наступе засідання ВР -вже не буде кворуму для прийняття рішень...
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27.09.2022 20:55 Ответить
Они каждый раз будут менять имя проклятой партии рыгов и продолжать разрушать основы государства
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27.09.2022 17:52 Ответить
Зелёная плесень если смогла,то включила бы в Раду Единую.Россию.только чтоб голосовали вместе с ними
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27.09.2022 17:54 Ответить
Зараз треба заборонити і СН і ОПЖЗ. Обидві партіі проросійські.
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27.09.2022 17:54 Ответить
- Чому через 8 років ми так не знаємо вбивць на Майдані?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
- Чому всі ваші люди мають обидві руки?
- Чому нiхто не сидить за Херсон, Запоріжжя та Маріуполь?
- Кінець епохи бiдностi вже настав?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експериментi спробувати прожити на 2000 гривень пенсії хоча б мiсяць?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету краïни, щоб наïстися?
- Яка ваша частка серiала "Свати" на Московії?
- Скільки особисто вам занесли с Ротердам + ?
- Куди поділися Карпатьськи ліси ?
- Хто вкрав гроші з ковiдфонду?
- Чому обвалилась грiвна?
- Де ховається Коломойський?
- Хто розмінував Чонгар?
- Хто зрадив "Азов"?
- Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?

Вам не соромно?
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27.09.2022 17:54 Ответить
Відповідь на всі перші три питання: частина працює в офісі президента, частина ховається на росії, а частина спокійно допомогає владі донищувати майданівців. Люди "слуг" і "ригів" мають обидві руки і ноги,щоб ритися в гуманітарних контейнерах і вагонах, а також мають ще ордена і здорові пики. За Херсон, Запоріжжя і Маріуполь всі як один сидять в бункері. Кінець епохи бідності настав у слуг, ригів і Бені в решті настала епоха виживання і втрата гідності. В експерименті прожити на 2000 гривень Вова і його команда не брали і брати не будуть, їм вистачає бюджетних грошей, стирених з ковідного фонду, великого крадівництва і резервні фонди України. "Слуги" і "риги" ніколи не наїдяться, бо крім нашого бюджету, вони все присмокталися до США, який виділяє кошти ЗСУ і пенсіонерам. "Ротердам +" привів Боневтіка до влади і ще дає йому шикарну можливість заробити, бо дядько Валєра справно відстрьогує відсотки, як і домовлялися. "Ковідні" гроші, як і "з будівництва" жеруть зелені миші і щурі. Гривню обвалив особисто президент, змінивши голову НБУ. Коломойський переховується в Буковелі під великим захистом Президента. Навіть охоронники в них одні і тіж, той же телеканала і ті ж "слуги" і один єдиний ворог Порошенко, не пуйло. Той хто розмінував Чонгар, той і зрадив "Азов". А винні у всьому 73%.
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27.09.2022 20:38 Ответить
...вам не соромно)))))) ну вы и шутник)))
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27.09.2022 20:54 Ответить
Всі вони там одним гівном мазані - пох*й яка "фракція"...
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27.09.2022 17:57 Ответить
І ОПЗЖ і СЛУГИ - це в більшості своїй - РИГИ! Зеленський був за ПР, Єрмак і Ко. теж такі самі.
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27.09.2022 17:58 Ответить
Якщо серйозно, то парламент не відповідає теперішнім викликам і є залежним.
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27.09.2022 18:04 Ответить
"Слуги Зеленського" і "слуги януковича" це одне ціле і одні і тіж особи. Подивіться на офіс Президента.
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27.09.2022 18:08 Ответить
Вижу три рыла, которых тоже можно поменять на наших.
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27.09.2022 18:09 Ответить
Є таке чудове прислівʼя у англійській - "birds of feather flock together"
Вони усі пташки з гнізда януковича
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27.09.2022 18:18 Ответить
Хай ця зелена ***** Шуляк спочатку розповість, як її чоловік на початку війни примудрився вивезти з України налом більше мільйона доларів, а потім співає про співробітництво.
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27.09.2022 18:20 Ответить
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27.09.2022 18:24 Ответить
Мне одному непонятно, почему засруцьнявые депутаны еще живы и их имущество не конфисковано?
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27.09.2022 18:26 Ответить
Блудні сини повертаються додому, до цицьки.
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27.09.2022 18:27 Ответить
Одна шобла, діти одної мами.
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27.09.2022 18:33 Ответить
ОПЗЖ-,, люди,, с высокими моральными принципами. Им нет разницы за что и за кого голосовать - сегодня за Медведчука, завтра за Зеленского и за Путина проголосующий за Гитлера. ,,Феня,, не имеет слов средств выражения, чтобы выразить своё отношение к Шуфричам, Бойкам, Рабиновичам.
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27.09.2022 18:35 Ответить
так хто кому слуга?
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27.09.2022 18:41 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти. ВР прикриває держзлочинців? А може тре ВР послати на перевибори? Здається така нагода сталася.
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27.09.2022 18:52 Ответить
Так это ж вроде хорошо, когда люди прозревают и становятся на проукраинскую позицию, или их нужно послать на х.., чтобы они были нашими врагами?
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27.09.2022 19:34 Ответить
Хто прозріває? Зебеніне кодло? Чи Ригианали? Може досить вірити в казочки?
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27.09.2022 20:22 Ответить
Сильно ошибаетесь, считая одинаковыми эти политсилы.
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27.09.2022 21:19 Ответить
А ну, просвіти мене! Де ж там різниця? Що одні зрадники і колаборанти, що інші малороси, барыги і пристосуванці!
До речі, найбільше колаборантів на окупованих територіях саме серед членів цих партій.
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28.09.2022 00:41 Ответить
Ну вам оттуда, конечно, виднее, переубеждать не стану. Однако между ними разница существенная слуги не связаны со схемами подкупами и откатами, а опэзэжопцы поголовно во всём этом говне.
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28.09.2022 12:31 Ответить
Так це ж одне кодло.
Зелебобіки, і ніхто з вас не напише "Жму руку, обнимаю"?
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27.09.2022 20:21 Ответить
Стефанчук-Зеленський такою «дружньою співпрацьою» з опожопіцями плюють в очі Захисникам Україні під час їх смертельної боротьби з рашистам *****!!
Стефанчука-Зеленському уже, як півроку треба визначитися, вони за Україну чи агентів ***** в Україні!
Це продовження історії із Харківськими Угодами з ****** та злиттям вагнерівців!!
Або хрестик, або труси - це на мирний час, а під час такої кривавої оборони України від рашистів *****, це уже пряма підтримка *****!!
🇺🇦‼️⚔️❤️💀😡👺👺👺👹👹👹👹
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27.09.2022 20:24 Ответить
Вважаю , що час "лагідної українізації" , а факторно верніше це називати "поступовим лагідним подоланням наслідків колонізації й імперського московитського шовінізму" ... Так ось термін минув йще 2014 . Але термін минув , а кількість лагідних українців тільки збільшилася .... Тому з лютого 2022 Україна потребує негайної й брутально-жорстокої українізації .
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27.09.2022 20:36 Ответить
 
 