В России обещают рассмотреть "присоединение" оккупированных территорий не ранее 4 октября

Совет Федерации России – верхняя палата российского парламента – не будет проводить внеочередных заседаний для принятия законов о вхождении в состав России новых субъектов.

Следующее по графику пройдет 4 октября, сообщил сенатор Андрей Клишас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Ранее российские государственные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов 29 сентября, а 30 сентября президент России Владимир Путин может обратиться в Федеральное собрание.

В то же время, по информации Der Spiegel, в России появились первые сообщения о результатах "волеизъявления". На избирательных участках, открытых в РФ, начали подсчет. Ожидается, что более 97 процентов избирателей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей якобы проголосовали за присоединение родных областей к России.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

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"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.