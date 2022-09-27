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война (46506) оккупация (9496) Россия (91190) Совфед России (34) псевдореферендум (122)

В России обещают рассмотреть "присоединение" оккупированных территорий не ранее 4 октября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

Совет Федерации России – верхняя палата российского парламента – не будет проводить внеочередных заседаний для принятия законов о вхождении в состав России новых субъектов.

Следующее по графику пройдет 4 октября, сообщил сенатор Андрей Клишас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Ранее российские государственные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов 29 сентября, а 30 сентября президент России Владимир Путин может обратиться в Федеральное собрание.

В то же время, по информации Der Spiegel, в России появились первые сообщения о результатах "волеизъявления". На избирательных участках, открытых в РФ, начали подсчет. Ожидается, что более 97 процентов избирателей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей якобы проголосовали за присоединение родных областей к России.

Читайте также: Российский сенатор Исаков отрекся от дочери, выступившей против войны

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

Читайте также: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы представить борьбу Украины за их освобождение как "нападение на Россию", - ISW

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
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Топ комментарии
+11
Орда . Зашли в хату , сказали "моё" . Референдум в зверинце .
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27.09.2022 18:21
+9
Та все зрозуміло, сцикливо їм... Херні наробити, багато розуму не треба.
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27.09.2022 18:16
+8
І це нічого не змінить . Війну анексією не зупинить . Будуть вибивати орду навіть якщо і анексують. Україну це не повинно хвилювати.
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27.09.2022 18:25
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Ну, треба ж кожний бюлетень перерахувати... І спостерігачів опитати: чи не було порушень.
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27.09.2022 18:15 Ответить
Та все зрозуміло, сцикливо їм... Херні наробити, багато розуму не треба.
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27.09.2022 18:16 Ответить
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27.09.2022 18:59 Ответить
Орда . Зашли в хату , сказали "моё" . Референдум в зверинце .
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27.09.2022 18:21 Ответить
Терористи запросили міліон баксів і вертольот до 4го жовтня інакше всім кирдик
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27.09.2022 18:21 Ответить
4 числа вся північ Донецькой області вже буде звільнена
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27.09.2022 18:24 Ответить
І це нічого не змінить . Війну анексією не зупинить . Будуть вибивати орду навіть якщо і анексують. Україну це не повинно хвилювати.
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27.09.2022 18:25 Ответить
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27.09.2022 18:27 Ответить
"верхняя полата расейкага парламєнта" означає лише місце розташування однієї з кімнат в будівлі....
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27.09.2022 18:28 Ответить
"Референдум" за три дня, такого шапито мир еще не видывал
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27.09.2022 18:31 Ответить
Вот это пердимонокль!А шо такое?Ссыкотно,шлимазлы?Шо то пашло не так?Дебилы,***....
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27.09.2022 18:36 Ответить
Мавзолейная крыса 🦍 загнанная в клетку может теперь проводить рехверендум в любом Зимбабве Мира,где есть хотя бы один рюZZkий баран и присоединять Зимбабве с Госдурасом себе в Концлагерь... иначе кину вам ядренную бонбу прямо под ноги...👽☠️, ибо мавзолейная Бимба сама страшная...🦍🦅🐓из Мавзолейного Курятника...🐔🐔🐔🐓🐓🐓
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27.09.2022 18:54 Ответить
Вже сьогодні був витік інформації, що кацапи намалюють 97-98%
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27.09.2022 18:55 Ответить
Що буде такий результат було відомо ще коли вони вперше заїкнулися, що збираються проводити т.з. "рехферендуми". Тут вже навіть сталінський принцип, не важливо як головують, важливо як рахують, не діє - головне які результати проголошують.
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27.09.2022 19:20 Ответить
Мавзолейный аналоГовнет это вам не в космосе дырки на МКС заклеял Скотчем и ты впереди Планеты всей...и кто то же верит на Западе в эту Туфту...🤣🤣🤣🤣🤣
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27.09.2022 18:59 Ответить
Готуються святкувати днюха карлика
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27.09.2022 19:03 Ответить
Скільки часу пройшло, а вони не змінилися...
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27.09.2022 19:12 Ответить
Скорей всего РФ «присоединит» ЛДНР, и объявит «независимыми» ХНР и ЗНР ради необходимого гандикапа в переговорах с Украиной.
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27.09.2022 19:57 Ответить
Палата № 6 та 7 збереться 29, цей Ішіас лукавить як завжди.
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27.09.2022 20:30 Ответить
Питання: і шо?
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27.09.2022 20:55 Ответить
Очень интересно было бы узнать реальные результаты, без приписок. В принципе, наверное по Донецкой области за россию не меньше 51%. Возможно и по Луганску большинство. А вот по Запорожской, там ещё мозги населения не так запудрены. Так мне кажется.
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27.09.2022 22:57 Ответить
Да там вроде явка была всего несколько процентов от всего населения... Хотя вряд ли там вообще будут что-то подсчитывать - просто выдадут какую-то цифру и всё. Правда, кроме них самих, вся эта мышиная возня никого нисколько не интересует.
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28.09.2022 03:23 Ответить
Ну отчего же кроме них самих, никому не интересно? Это важно знать реальные настроения. Всё таки каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью и своим телом по своему усмотрению. Например отрезать у себя чего ни будь или наоборот пришить, мужчина стать женщиной и наоборот, язык разрезать как у змеи и зубы проредить и заточить или татуировку на лбу сделать. То его право. А здесь тем более. Всё таки по ним стреляли же зачем то. Должны же они как то реагировать.
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28.09.2022 06:37 Ответить
Похоже, что дальнобойные ракеты пока ещё не приехали, к сожалению...
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28.09.2022 03:11 Ответить
Ну, ясно - жди внеочередных заседаний для принятия законов о вхождении etc
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28.09.2022 07:31 Ответить
 
 