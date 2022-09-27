Еще почти 800 азовцев, из них более 40 женщин, находятся в плену, - "Азов"

В российском плену остаются около 800 азовцев, из них более 40 женщин, среди которых есть беременные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщила в эфире "Суспільного".

"У пленных, которые вышли, мы увидели почти в 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы...

Ранения - устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на Азовстали, ни в плену не было. Все осколки остались у ребят внутри тела, которые нужно оперировать. Есть травмы: перебиты сухожилия и потеря органов зрения".

На вопрос дают ли надлежащую медицинскую поддержку беременным в плену, Ольга ответила, что о ней не идет и речи, и их нужно перевозить на подконтрольную территорию.

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Патронатная служба распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Пока работают над диагностикой, ведь очень много скрытых и не выявленных болезней. Никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что все абсолютно нуждаются в медицинском лечении.

По словам Кравченко, в плену осталось много пожилых людей у ​​которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

Большую разницу в состоянии здоровья пленных военных мы видим между первым обменом — 3 месяца назад и вторым — 21 сентября.

Миссия ООН и Красный крест должны иметь доступ к украинским пленникам, но этого не происходит, ведь российская сторона не подпускает их.

"Всем, кто обращается в нашу службу по поводу информации о родственниках в плену сообщаем, что пока мы не можем опрашивать возвращенных военных из плена, ведь ребята еще не готовы к расспросам. Сейчас такая стадия, что мы можем только слушать то, что они говорят. Когда мы задаем вопрос, то бойцы сникают и говорят, что не помнят".

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