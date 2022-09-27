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Новости Война в Украине
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Азов (697) пленные (1830)

Еще почти 800 азовцев, из них более 40 женщин, находятся в плену, - "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,викрадення

В российском плену остаются около 800 азовцев, из них более 40 женщин, среди которых есть беременные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы "Азова" Ольга Кравченко сообщила в эфире "Суспільного".

"У пленных, которые вышли, мы увидели почти в 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы...

Ранения - устаревшие осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на Азовстали, ни в плену не было. Все осколки остались у ребят внутри тела, которые нужно оперировать. Есть травмы: перебиты сухожилия и потеря органов зрения".

На вопрос дают ли надлежащую медицинскую поддержку беременным в плену, Ольга ответила, что о ней не идет и речи, и их нужно перевозить на подконтрольную территорию.

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Патронатная служба распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Пока работают над диагностикой, ведь очень много скрытых и не выявленных болезней. Никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что все абсолютно нуждаются в медицинском лечении.

По словам Кравченко, в плену осталось много пожилых людей у ​​которых, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

Большую разницу в состоянии здоровья пленных военных мы видим между первым обменом — 3 месяца назад и вторым — 21 сентября.

Миссия ООН и Красный крест должны иметь доступ к украинским пленникам, но этого не происходит, ведь российская сторона не подпускает их.

"Всем, кто обращается в нашу службу по поводу информации о родственниках в плену сообщаем, что пока мы не можем опрашивать возвращенных военных из плена, ведь ребята еще не готовы к расспросам. Сейчас такая стадия, что мы можем только слушать то, что они говорят. Когда мы задаем вопрос, то бойцы сникают и говорят, что не помнят".

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Топ комментарии
+14
За наказом верховного ці люди в руках катів
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27.09.2022 18:51
+14
зелёные пройдохи манипулируют понятиями. здесь на основании того, что отсутствует конкретное определение "азовец". если это только те те, кто числился за полком, то это одна ужасная трагедия. но совсем другая, ещё более ужасная, если это все, и нацгвардейцы, и морпехи, и ЗСУ,..? если имеются ввиду все те подразделения, которые оказались в первую неделю боёв вместе с полком "азов" в окружении и до конца сражались в городе, а затем и на "азовстали", то картина будет Абсолютно трагичной. оценив разницу в приблизительных цифрах по числу всех, кто начинал сражаться в котле (цифры по началу мелькали в инфе) и сравнивая в итоге с 2400 выжившими, которых ещё раз предали, подло сдав их в плен оркам, то всю зелёную шоблу нужно расстреливать без суда и следствия, в тепле их кабинетов в собственных властных креслах, купленных на нажитое непосильным трудом. подлог сравним с тем, что официально за 7 месяцев погибло около 6 тыс. гражданских, без участия в боях и опять же официальных 10 тыс военных, все эти месяцы находящихся в аду жесточайших боях.
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27.09.2022 19:29
+12
Молимося.
А також сподіваємося, що буде легше - питання лише обмінного фонду. Якщо рашистські старші офіцери будуть потрапляти у полон, то справа буде рухатися. Ще важливо кадирівців полонити - їхніьому падішаху в першу чергу на зустріч пуйло йде.
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27.09.2022 18:21
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Молимося.
А також сподіваємося, що буде легше - питання лише обмінного фонду. Якщо рашистські старші офіцери будуть потрапляти у полон, то справа буде рухатися. Ще важливо кадирівців полонити - їхніьому падішаху в першу чергу на зустріч пуйло йде.
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27.09.2022 18:21 Ответить
А де ж ділися ще 1200 воїнів ?
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27.09.2022 21:43 Ответить
Боже я тебе благаю збережи наших Героїв
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27.09.2022 18:38 Ответить
Знову "анорексія" ДИСТРОФІЯ!
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27.09.2022 18:42 Ответить
За наказом верховного ці люди в руках катів
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27.09.2022 18:51 Ответить
Азовців в полоні до 800 чоловік, а всіх захисників з Азовсталі в полоні більше 2400.

porosheldon

( пише ) Мама Іллі Самойленка, який був звільнений з полону.
Під інтерв'ю верещучки про кілька тисяч полонених.

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27.09.2022 18:58 Ответить
Что там Самойленко пишет про "больше 9000 ТЫСЯЧ пленных"???
Это 9 миллионов! 😱Мозги включайте, прежде постить такую чушь.
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27.09.2022 21:50 Ответить
Не кіпішуйте. 9 000.
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27.09.2022 21:55 Ответить
Все-таки незрозуміло: хто давав чи не давав гарантії "Азову", коли наказали їм йти в полон - Червоний хрест, Ердоган, Верещук?
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27.09.2022 19:11 Ответить
Предложение- поменять всех Азовцев на одного гундосого, из-за которого они попали в плен.
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27.09.2022 19:14 Ответить
зелёные пройдохи манипулируют понятиями. здесь на основании того, что отсутствует конкретное определение "азовец". если это только те те, кто числился за полком, то это одна ужасная трагедия. но совсем другая, ещё более ужасная, если это все, и нацгвардейцы, и морпехи, и ЗСУ,..? если имеются ввиду все те подразделения, которые оказались в первую неделю боёв вместе с полком "азов" в окружении и до конца сражались в городе, а затем и на "азовстали", то картина будет Абсолютно трагичной. оценив разницу в приблизительных цифрах по числу всех, кто начинал сражаться в котле (цифры по началу мелькали в инфе) и сравнивая в итоге с 2400 выжившими, которых ещё раз предали, подло сдав их в плен оркам, то всю зелёную шоблу нужно расстреливать без суда и следствия, в тепле их кабинетов в собственных властных креслах, купленных на нажитое непосильным трудом. подлог сравним с тем, что официально за 7 месяцев погибло около 6 тыс. гражданских, без участия в боях и опять же официальных 10 тыс военных, все эти месяцы находящихся в аду жесточайших боях.
показать весь комментарий
27.09.2022 19:29 Ответить
 
 