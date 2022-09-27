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Украина не против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены согласно планам и графикам.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы. Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам" , – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сохраняет готовность к переговорам с Украиной.
Топ комментарии
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.09.2022 18:23
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показать весь комментарий27.09.2022 18:50
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І це правильно!
хай думають, чим платитимуть за це все.
Чув дзвін - а про шо він хер його зна.