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Шестеро из 118 освобожденных из плена РФ нацгвардейцев имеют тяжелые травмы и нуждаются в длительном лечении

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацгвардія,полонені,реабілітація

Шестеро из 118 освобожденных в результате последнего обмена из плена нацгвардейцев имеют тяжелые травмы, требующие длительного лечения и реабилитации.

Об этом рассказал начальник медицинского управления Нацгвардии полковник медицинской службы Денис Трегуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам из 118 освобожденных 21 сентября из плена гвардейцев 6 военнослужащих имеют осложнения и нуждаются в длительном и комплексном лечении.

Это последствия перенесенных минно-взрывных травм, акубаротравм, переломы конечностей.

В остальных освобожденных из плена гвардейцев - диагнозы и состояния, вызванные недостаточным питанием: белково-энергетическая пищевая недостаточность, миопатия, невропатия.

На этапе ранней реабилитации освобожденным из плена военнослужащим оказывают первичную медицинскую и психологическую помощь.

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Часть из них направлена в медицинские реабилитационные центры системы МВД. Организована военно-врачебная комиссия для тщательного обследования состояния здоровья и постановки диагноза.

Отмечается, что при необходимости, лечение освобожденных из плена нацгвардейцев будет организовано за рубежом - понимание такого механизма в Нацгвардии также есть.

В то же время представитель НГУ Руслан Музычук в комментарии УП отметил, что военнослужащие проходят реабилитацию в полном объеме за государственный счет, и что за 8 лет войны украинские врачи, в частности те, которые занимаются лечением военнослужащих, наработали большой опыт лечения подобных травм на достаточно высоком уровне.
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а ми відгодовуємо полонених цапів на рівні наших офіцерів
хоч на дієту їх посадили би, жеруть в три ряхи.
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27.09.2022 18:38 Ответить
зато ми кацапів відгодовуємо тричі на день, лікуємо; а вони потім після обміну своїм журнашлюшкам розказують як над ними нацики знущались, не годували, не поїли і били. І при цьому рила довольні, упітані
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27.09.2022 18:33 Ответить
 
 