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Новости За рубежомВойна в Украине Мобилизация в РФ
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В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мобілізація

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что под объявленную российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России.

Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах будет значительно измениться, передает Цензор.НЕТ.

В ГУР отметили, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов – среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с самым большим количеством жертв вошли Дагестан, Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также, по данным ГУР, количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых.

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По оценкам военной разведки Украины, после указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема", - заявили в ГУР.

В украинской разведке считают, что окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, Путин надеется избавиться от протестов против войны.
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Топ комментарии
+18
Що у вашому розумінні інтилігенція?
Це що, кацапи у яких є інтернет?
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27.09.2022 18:57
+17
Интеллегенты по-русски - это кто? Те, которые читать умеют?
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27.09.2022 19:02
+10
а чего он в шляпе, интеллигент что ли?
еще бьі очки нацепил!
а еще я видела, как он беременную вперед пропустил...
и пьет только по вьіходньім....
точно, интеллигент!
повестку ему!
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27.09.2022 18:57
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Що у вашому розумінні інтилігенція?
Це що, кацапи у яких є інтернет?
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27.09.2022 18:57 Ответить
нє, ті шо з інтернетом на кордонах в черзі давно стоять драпати
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27.09.2022 18:59 Ответить
ото й мені цікаво..мабудь щось на кшталт вчителів і медпрацівників?? Але в них там є трудовики, фізруки, воєнруки..санітари з психлікарень..
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27.09.2022 19:01 Ответить
От-от, які це такі собі? Я там нижще наводив - "Це особливі карасі, з хрустиком...?"
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27.09.2022 19:02 Ответить
нижче
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27.09.2022 19:03 Ответить
Інтелігенція на росії - це кацапи, в яких є унітаз
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27.09.2022 19:27 Ответить
ni, ce ti, xto matom v razgovore ************ toljko čerez tri slova. Ne čašče.
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28.09.2022 00:42 Ответить
а чего он в шляпе, интеллигент что ли?
еще бьі очки нацепил!
а еще я видела, как он беременную вперед пропустил...
и пьет только по вьіходньім....
точно, интеллигент!
повестку ему!
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27.09.2022 18:57 Ответить
В доме, где проживают сплошь одни интеллигенты, один доцент, в темноте стукнулся о дверной косяк и обронил слово "бл*". С тех пор он стал считаться местным криминальным авторитетом.
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27.09.2022 19:45 Ответить
А хіба бувають інтелегентні свині???
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27.09.2022 18:58 Ответить
Est podozrenie chto intelekt svinei vishe sredneva roSSijianskova intelekta
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27.09.2022 19:02 Ответить
Когда-то я работал в свинарне. Мне свинки очень нравились...
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27.09.2022 19:08 Ответить
Месье знает толк в извращениях.
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27.09.2022 19:38 Ответить
Ну, если вы о том, что мы ели их фарш сырым... так у нас все, кроме мусульман, так делают.
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27.09.2022 19:56 Ответить
🤣
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27.09.2022 22:38 Ответить
Удивишся когда увидишь свиней живущих не в свинарнике. Кацап - это состояние ментального и психического расстройства.
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27.09.2022 19:22 Ответить
мова йде про кацапських свиней...
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27.09.2022 19:24 Ответить
Свиньи - чистоплотные существа. Если есть возможность - они найдут один угол, и будут гадить там. Но на свинарне у них такой возможности нет - чтобы пройти в этот угол, им нужно перешагнуть через десяток сотоварищей, которые не будут этому рады.
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27.09.2022 19:58 Ответить
Обстановка свинарника не отличается от барака в ГУЛАГе. С отличием что свиней кормит лучше.
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27.09.2022 20:16 Ответить
Звільнити території для московитів в Україні не вдалося, то ж перейшли до "плану Б" - звільнити території для московитів за рахунок різних народів в самому рашкостані. Ось саме ця СВО йде за планом (за словами самих кремлядів)
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27.09.2022 18:59 Ответить
Ну да мобілізують юристів менеджерів айтішників ці люди взагалі нічого не можуть і їх треба тривалий час навчати
А враховуючи те що немає навиків то вони не зможуть навіть ефективно і вчасно забігати в укриття -тому загинуть першими.
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27.09.2022 19:00 Ответить
Будановці не сказали нічого нового.
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27.09.2022 19:01 Ответить
Интеллегенты по-русски - это кто? Те, которые читать умеют?
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27.09.2022 19:02 Ответить
Можуть ставити свій підпис. Всі інші ставлять хрестик.
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27.09.2022 19:31 Ответить
Кто унитаз видел.
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27.09.2022 19:37 Ответить
Интеллигенция и и Россия два слова антагонизма. И вообще, кто то видел интеллигенцию в Параше?
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27.09.2022 19:02 Ответить
«В России, как в северной Сибири, оттаяла только поверхность, а внизу, в глубине, лед, и русские похожи на овец, которые пойдут через реку за козлом.» М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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27.09.2022 19:03 Ответить
...а, це ті, яких завернули з пунктів пропуску?
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27.09.2022 19:05 Ответить
"В стране-агрессоре участников антимобилизационных протестов насилуют гантелями (+видео)" ПОСИЛКА НА ВІДЕО: https://crime-ua.com/node/30125
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27.09.2022 19:16 Ответить
У РФ тепер мобілізують інтелігенцію із центральних регіонів
=========================================
а це тому що усі вангуни та провидці змилились за декілька днів до того як )(уйло проблеяв про часткову спеціальну мабілізацію. Інтелігенти не встигли ...
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27.09.2022 19:26 Ответить
Твоё лицо, когда удачно наварился, продав подаренные Путиным квартиры в России и свалил от мобилизации в Бельгию!
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27.09.2022 19:44 Ответить
Бегемот Жора рулить.
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28.09.2022 04:39 Ответить
Интеллигент у сруцьнявых ************ свинособак это кто в шляпе и очках?
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27.09.2022 19:36 Ответить
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27.09.2022 19:41 Ответить
Oбязанность крепостной кацапсины, сдохнуть:
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !

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27.09.2022 19:45 Ответить
Под раздачу попадет даже поп Гундяй...🦍,военкомы рабZeи озолотяцца....курица несёт🐔золотые Иички...🤣
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27.09.2022 19:51 Ответить
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27.09.2022 20:01 Ответить
Бідний , знедоленний Вісесуалій Лоханкін ...

Бо ті , чиє кредо реально походить від слова інтелект повинні мати критичне мислення , повинні будувати в своєму "могутньому" інтеклекті логіко-наслідкові ланцюжки й тому вже давно повинні були довести свою причетність до корня "інтелект" через або перебування вже за кордоном , або через перебування за гратами в межах московії .
Якщо воно опинилося на базі тимчасового перебування гарматного м"яса , то вже лоханкін й його жаль , бо це діагноз , Але тут батьки повинні були своєчасно оформляти інвалідність по психічному здороввю ...
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27.09.2022 20:01 Ответить
вофка ***** йде шляхами сралiна. Повбивати усiх з вищим.
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27.09.2022 20:36 Ответить
Грошей нема - треба ротiв позменшувати.
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27.09.2022 20:38 Ответить
Потрібно розуміти, що така кількість могилізованих дуже сильно вдарить по економіці. М'ясо, яке зараз поїде воювати, створювало ВВП мордора, працювало на підприємствах, фірмах. Тобто, бумеранг.
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27.09.2022 21:01 Ответить
Відколи це на кацапстані виникла інтелігенція?)))))
Інтелігенція кацапстану - та це один з найкращих оксюморонів!!!!!
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27.09.2022 21:28 Ответить
А нам яка різниця, кого прикопувати, грамотних чи невігласів?
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27.09.2022 22:06 Ответить


тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 22:41 Ответить
Вот она, интеллигенция.
Потомственная.
В пятом поколении.

https://www.youtube.com/watch?v=bfciyU4sYRE
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27.09.2022 22:52 Ответить
И, даст бог, в последнем
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28.09.2022 07:46 Ответить
Клим Чугункин
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28.09.2022 07:56 Ответить
 
 