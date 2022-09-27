В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится, - ГУР
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Главное управление разведки Минобороны сообщило, что под объявленную российским диктатором Владимиром Путиным мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов России.
Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах будет значительно измениться, передает Цензор.НЕТ.
В ГУР отметили, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов – среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.
В пятерку регионов с самым большим количеством жертв вошли Дагестан, Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также, по данным ГУР, количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых.
По оценкам военной разведки Украины, после указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.
"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема", - заявили в ГУР.
В украинской разведке считают, что окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, Путин надеется избавиться от протестов против войны.
Пожалуйста, подождите...
Це що, кацапи у яких є інтернет?
еще бьі очки нацепил!
а еще я видела, как он беременную вперед пропустил...
и пьет только по вьіходньім....
точно, интеллигент!
повестку ему!
А враховуючи те що немає навиків то вони не зможуть навіть ефективно і вчасно забігати в укриття -тому загинуть першими.
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а це тому що усі вангуни та провидці змилились за декілька днів до того як )(уйло проблеяв про часткову спеціальну мабілізацію. Інтелігенти не встигли ...
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
Бо ті , чиє кредо реально походить від слова інтелект повинні мати критичне мислення , повинні будувати в своєму "могутньому" інтеклекті логіко-наслідкові ланцюжки й тому вже давно повинні були довести свою причетність до корня "інтелект" через або перебування вже за кордоном , або через перебування за гратами в межах московії .
Якщо воно опинилося на базі тимчасового перебування гарматного м"яса , то вже лоханкін й його жаль , бо це діагноз , Але тут батьки повинні були своєчасно оформляти інвалідність по психічному здороввю ...
Інтелігенція кацапстану - та це один з найкращих оксюморонів!!!!!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Потомственная.
В пятом поколении.
https://www.youtube.com/watch?v=bfciyU4sYRE