Украина не будет выплачивать 15 млн грн единовременного пособия родственникам погибших воинов, если они живут в России или Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Члены семей погибших украинских военных, проживающие в России или Беларуси или осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность, не будут получать единовременную денежную помощь.
Об этом решении правительства сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что внесены изменения в постановление КМУ "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28 февраля 2022 г. №168.
Предусмотрено, что членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военных прокуроров Офиса Генерального прокурора, лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудников Службы судебной охраны, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, постоянно проживающим на территории РФ или республики Беларусь или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается.
Напомним, единовременная выплата семьям павших героев-защитников Украины установлена в размере 15 миллионов гривен.
Пожалуйста, подождите...
НЕ логічно щось виплачувати на територію країни-агресора.
зміниться режим - має змінитися і законодавство
але платити брату/сестрі в раші за брата, який загинув як захисник України від раші як на мене - нелогічно.
У воїнів напевно немає дітей в Росії якщо вони тут воюють.
прикольно..
а тим, що на парасії й так зможуть платити..наприклад за 10-30 відсотків відкату з виплати..
навіть не здивуюсь, якщо таку схему компенсацій, в тому числі за майно вже налагодили..
нам ж не озвучують всі платежі зешобли з бюджету..а там дерибан стоіть - аж гай гуде
2у нас самих море випадків коли хтось служить в ЗСУ а батьки бігають на демонстрації з руским прапором і ***** спаси нас
3 нехрен називати воїном який воює за Україну якщо ми його ні в що не ставимо
бо як що не дай бог загине далекий родич когось хто втік в європу а у цього родича не буде спадкоємців то приїде це ***** і буде добиватися виплат
4 гроші повинні бути закріплені за загиблим по факту загибелі і лежати в казначействі на особливому рахунку
5 це проблема дуже остра і зелені її не вирішать
тим більше що на 2023 заплановано таких грошей аж 360 млн грн.
поділіть тай побачите що все написане в статті схоже на шлях ссср до комунізму
ссср йде до комунізму але в дорозі годувати ніхто не обіцяв
Вони хочаб цікавилися думкою самих легіонерів, мало того що ці люди не можуть, воюючи за Україну роками, отримати громадянство, так ще і зараз поставлені перед вибором, що робити....
Як конфіскувати активи російських олігархів, то жодної рішення за шість місяців, а тут ці тварі, по переду усіх....