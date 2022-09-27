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война (46506) Кабмин (13798) помощь (6109) потери (3856) Мельничук Тарас (33)

Украина не будет выплачивать 15 млн грн единовременного пособия родственникам погибших воинов, если они живут в России или Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроші

Члены семей погибших украинских военных, проживающие в России или Беларуси или осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность, не будут получать единовременную денежную помощь.

Об этом решении правительства сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что внесены изменения в постановление КМУ "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28 февраля 2022 г. №168.

Предусмотрено, что членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военных прокуроров Офиса Генерального прокурора, лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудников Службы судебной охраны, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, постоянно проживающим на территории РФ или республики Беларусь или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается.

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Напомним, единовременная выплата семьям павших героев-защитников Украины установлена ​​в размере 15 миллионов гривен.
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Топ комментарии
+12
абсолютно логічно.
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27.09.2022 19:01
+5
А ми виплачуємо іноземцям?(без сарказму, реально цікаво)
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27.09.2022 19:25
+4
Ось це правильно. А допомогу треба виплачувати дітям а не родичам в Росії
У воїнів напевно немає дітей в Росії якщо вони тут воюють.
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27.09.2022 19:04
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абсолютно логічно.
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27.09.2022 19:01 Ответить
Логічно що, усім добровольцям з Білорусії, а бож Чечні, що воюють у підрозділах ЗСУ, і їхнім сім'ям що проживають в тій же Білорусії, невиплачувати компенсації за воїна, що загинув за Україну?
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27.09.2022 19:08 Ответить
А ми виплачуємо іноземцям?(без сарказму, реально цікаво)
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27.09.2022 19:25 Ответить
в новинах вказкно - українських..але новинам вірити - себе обманювати..треба вивчати, що вони понаприймали..хрін пойме тих наркоманів при владі
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27.09.2022 19:56 Ответить
Якщо вони проживають на території РФ - так. Якщо на території ЕС - все виплачується.
НЕ логічно щось виплачувати на територію країни-агресора.
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27.09.2022 20:07 Ответить
допоки з території раші та білораші на нас нападають - ЦЕ ЛОГІЧНО
зміниться режим - має змінитися і законодавство
але платити брату/сестрі в раші за брата, який загинув як захисник України від раші як на мене - нелогічно.
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27.09.2022 20:33 Ответить
(Україна )- ОП старається взагалі не виплачувати чи суттєво обмежувати будь які військові виплати.
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27.09.2022 19:04 Ответить
Ось це правильно. А допомогу треба виплачувати дітям а не родичам в Росії
У воїнів напевно немає дітей в Росії якщо вони тут воюють.
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27.09.2022 19:04 Ответить
А їхні батьки, якщо у них немає сім'ї, не варті отримати виплату за свого сина, а бож дочку.
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27.09.2022 19:12 Ответить
Якщо їх батькі живуть в РФ та підтримують війну - то ні, не варті.
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27.09.2022 20:11 Ответить
А чому не виплачувати, батьки чи діти цих воїнів можуть приїхати в Україну і отримати. Деякі просидять в кабінетах і отримають, а ці люди воювали за незалежність України, а то що вони росіяни чи білоруси, то вже не повинно впливати на грошову виплату, у нас у владі сидять купа ... з рашинськими паспортами і нічого, їм платять зарплату.
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27.09.2022 19:44 Ответить
тобто??? типу приклад: син загинув за Україну, батьки заочно засуджені за колоборацію та/або звалили на парасію, а ми такі дзвонимо батькам - альо, дайте реквізити картки, ми за сина компенсацію перекинемо!!

прикольно..
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27.09.2022 20:01 Ответить
Наші, щоб не платити гроші загиблим, і напишуть і повідомлять, що батьки чи діти колаборанти, зрадники чи ще хтось, а хто це перевірить, може цього нічого і нема. Довіри до наших 0 і зовсім без прикола. Влада зараз все робить з вигодою для себе і закони тощо, чого тільки не приймають.
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27.09.2022 20:29 Ответить
ну то легко перевіряється..

а тим, що на парасії й так зможуть платити..наприклад за 10-30 відсотків відкату з виплати..

навіть не здивуюсь, якщо таку схему компенсацій, в тому числі за майно вже налагодили..

нам ж не озвучують всі платежі зешобли з бюджету..а там дерибан стоіть - аж гай гуде
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27.09.2022 20:45 Ответить
Знову недопрацьований документ, швидше за усе. Бо таке вже реноме склала собі Зе-влада.
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27.09.2022 19:46 Ответить
та скоріш за все..в них юрист Зе зі своїм дипломом..ак і скумбрія зі своїм будівельним
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27.09.2022 20:03 Ответить
сколько людей уже получило 15 млн. ?
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27.09.2022 19:55 Ответить
Судячи з того, що на наступний рік, якщо це правда, передбачено в бюджеті, на компенсацію загиблим і реабілітацію пораненим, 315 мл.гр. от і порахуймо, що можливо на ті копійки зробити....
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27.09.2022 20:46 Ответить
1 поки що нікому нікуя не платять
2у нас самих море випадків коли хтось служить в ЗСУ а батьки бігають на демонстрації з руским прапором і ***** спаси нас
3 нехрен називати воїном який воює за Україну якщо ми його ні в що не ставимо
бо як що не дай бог загине далекий родич когось хто втік в європу а у цього родича не буде спадкоємців то приїде це ***** і буде добиватися виплат
4 гроші повинні бути закріплені за загиблим по факту загибелі і лежати в казначействі на особливому рахунку
5 це проблема дуже остра і зелені її не вирішать
тим більше що на 2023 заплановано таких грошей аж 360 млн грн.
поділіть тай побачите що все написане в статті схоже на шлях ссср до комунізму
ссср йде до комунізму але в дорозі годувати ніхто не обіцяв
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27.09.2022 20:42 Ответить
Виходячи з того,що ніхто нікому не збирається наразі виплачувати, то для чого ця ложка дьогтю від зебілів...
Вони хочаб цікавилися думкою самих легіонерів, мало того що ці люди не можуть, воюючи за Україну роками, отримати громадянство, так ще і зараз поставлені перед вибором, що робити....
Як конфіскувати активи російських олігархів, то жодної рішення за шість місяців, а тут ці тварі, по переду усіх....
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27.09.2022 20:58 Ответить
ще суддям і прокурорам зрадникам тре нічого не платити
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27.09.2022 21:42 Ответить
 
 