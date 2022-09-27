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Франция и Украина сделали еще один шаг к предоставлению новых артиллерийских систем Caesar, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

caesar,цезар

Франция и Украина сделали еще один шаг вперед в решении вопроса передачи новых артиллерийских систем Caesar.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, уже продемонстрировавших высокую эффективность на поле боя. Я не сомневаюсь, что совместными усилиями мы доведем этот контракт до успеха, и это дополнительно укрепит оборонительную способность Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Киеве.

Кулеба добавил, что Украина испытывает ежедневную действенную поддержку Франции и на политическом уровне, и на уровне предоставления Украине военной поддержки.

В свою очередь Колонна подтвердила, что Франция и дальше будет поддерживать Украину в военном плане. "Я могу подтвердить продолжение такой поддержки. Да", - отметила она.

Смотрите: Зеленский главе МИД Франции Колонне: Мы ожидаем четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
Vcera tut pisali pro zimniju odezdu dlia soldat,tak Litva peredast takyje 25 tysiac stuk.Caesar eto otlycno
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27.09.2022 19:28
+8
Не понимаю я промедления в предоставлении нам оружия. Ведь орки собирает орду не только для войны с Украиной, но и Европой и это очевидно. Хотят сами с ними потом воевать или на амеров надеятся? Ну-ну
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27.09.2022 19:20
+6
С 1 октября в США стартует новый финансовый год,где Конгресс предоставит Украине все...кроме ядерного оружия...
Дышите глубже мавзолейные Окурки...🤣🤣💪
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27.09.2022 20:07
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Правила форума Совет форумчан
и скока цезарей уже передала Франция?
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27.09.2022 19:19 Ответить
Пару десятков, от 30 до 40 штук
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27.09.2022 19:22 Ответить
прям ленд-лиз какой-то
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27.09.2022 19:23 Ответить
А сколько всего у Франции "Цезарей"?
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27.09.2022 20:06 Ответить
а вы с какой целью интересуетесь?
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27.09.2022 20:32 Ответить
Я с целью уточнить % переданный нам лт общего числа. А вы с какой целью поинтересовались?
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28.09.2022 07:49 Ответить
в травні передали 18 штук і все
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27.09.2022 20:41 Ответить
18 из 72, состоящих на вооружении ВС Франции.
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27.09.2022 20:50 Ответить
Т.е. четверть. А некоторые хотят что бы 100%. А про свою "Богдану" забыли сказать сколько Зеленский на вооружение поставил.
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28.09.2022 07:52 Ответить
Ave Caesar!
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27.09.2022 19:20 Ответить
вторая часть приветствия никак не подходит ((
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27.09.2022 19:37 Ответить
Поэтому я ее и не приводил. А ширнармассы ваще не поймут, обчем речь.
)
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27.09.2022 20:37 Ответить
ширмаси погуглили: «Аве Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!»
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27.09.2022 22:07 Ответить
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27.09.2022 22:43 Ответить
Не понимаю я промедления в предоставлении нам оружия. Ведь орки собирает орду не только для войны с Украиной, но и Европой и это очевидно. Хотят сами с ними потом воевать или на амеров надеятся? Ну-ну
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27.09.2022 19:20 Ответить
Caesar б'є на відстань до 50 км . Такі установки ефективні.
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27.09.2022 19:21 Ответить
"ще один крок уперед у вирішенні питання"... -Бюрократчний штамп ні про що. Дякую богу, що крок "уперед", а не назад. Скільки кроків ще треба? -Марафон?
А після " вирішення питання" почнуться переговори - "кроки" в обговоренні як поставити, коли поставити, хто платитиме.."

-
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27.09.2022 19:25 Ответить
Vcera tut pisali pro zimniju odezdu dlia soldat,tak Litva peredast takyje 25 tysiac stuk.Caesar eto otlycno
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27.09.2022 19:28 Ответить
Шаг впєрьод і два назад
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27.09.2022 19:50 Ответить
Прямо спецназ Франции орудует против мавзолейных хряков путлера...😂
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27.09.2022 19:57 Ответить
Украина запомнит и оценит все эти мизерные подачки
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27.09.2022 20:00 Ответить
Среди 45 стран Мира Антипутлерской Коалиции глава Пентагона Ллойд Остин в Рамштайне распределил среди всех равновеликие доли...,кто то по где. 19 артсистем,,кто то 30 ..а кто то Джавелинов отвадить больше тыщи...у каждой страны разные военные бюджеты на год ..
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27.09.2022 20:02 Ответить
С 1 октября в США стартует новый финансовый год,где Конгресс предоставит Украине все...кроме ядерного оружия...
Дышите глубже мавзолейные Окурки...🤣🤣💪
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27.09.2022 20:07 Ответить
Ленд лиз от Байдена это пиар ход, продолжатся капельные поставки по 4 гаубицы + всякая дребедень(всё пригодится, но это не ленд лиз)
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28.09.2022 02:24 Ответить
Франція п*здить-пиз*дить, але щось робить. А от німці....
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27.09.2022 21:03 Ответить
Пане,Кирик-а от німці...1,2 млрд. євро,3 шт.М270 Марс,10 шт.САУ-PZH2000 і 10тис.снарядів ,30 САУ GEPARD-і снаряди,67 рефрижераторів. З паршивої вівці,хоч шерсті клок...
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27.09.2022 21:38 Ответить
А ви гляньте на коментарі. Кому передавати - недоросам, які власним язиком рускій мір поширюють?
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28.09.2022 09:19 Ответить
 
 