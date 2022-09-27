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Военнослужащему РФ сообщено о подозрении в расстреле безоружного жителя Ирпеня, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупант

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении военнослужащему РФ, расстрелявшему безоружного жителя Ирпеня во время оккупации Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В марте вооруженные силы РФ оккупировали г. Ирпень и организовали свой штаб в одном из жилых комплексов. Во время оккупации оккупанты осуществляли обход по квартирам домов, расположенных на территории комплекса, чтобы выявить патриотически настроенных граждан Украины. К местным жителям военные преступники применяли физическое и психологическое насилие, пытали избивали и убивали", - говорится в сообщении.

Одним из таких фактов стало убийство местного жителя за его проукраинскую позицию.

Следствием установлено, что 5 марта военнослужащий десантно-штурмового полка ВС РФ по предварительному сговору с другими неустановленными военнослужащими РФ совершили обход квартир многоэтажки. В одной из квартир они незаконно держали троих местных жителей. В дальнейшем применили к ним физическое, психологическое насилие. Более того – угрожали людям убийством, стреляли над головой и у ног. Также ради развлечения заставляли гражданских пройти по заминированной части леса.

После этого одного из потерпевших, на момент издевательств находившегося в беспомощном состоянии со связанными за спиной руками, военные РФ умышленно расстреляли из автоматического оружия.

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27 сентября установленному военнослужащему РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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А зачем лицо прятать ?
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27.09.2022 19:40 Ответить
бо він не циган. У нас циган навіть підозрюваних у кишенькових крадіжках показують.
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27.09.2022 19:47 Ответить
бісять оті замазування - таке враження, що черговий розводняк..

а по темі - ото зробити сайт, туди всі данні з фото й розмір премії за голову..ото мисливці сафарі влаштують..
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27.09.2022 19:51 Ответить
Онлайн-реєстр кацапських окупантів, - https://rwc.shtab.net/troopers

Майже 150 тисяч імен. Можна надсилати свою інформацію.
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27.09.2022 22:32 Ответить
замість цього урода заваліть 20 полонених
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27.09.2022 19:55 Ответить
Полонених не можна. Можна в полон не брати.
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27.09.2022 21:05 Ответить
А я би запропонував створити відокремлені "зони" для учасників війни - колишніх учасників АТО/ООС. І орків, як учасників війни, розміщувати там. Хай би пожили поруч з Торнадо, Айдар і з загалом. Буття первинне, свідомість вторинна.
Але, ідея окремих "зон" для УБД - то окрема і серйозна тема. Погодьтеся.
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27.09.2022 19:58 Ответить
Коли особу не показують, то піаром займаються. Заочно засудять і справуа з кінцем. У нас навіть корупціонерів особи не показують бо потім візьмуть хабаря, а його відпустять.
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27.09.2022 20:02 Ответить
Чому не показують морди обличчя і не називають імен осіб, не тільки тих, кому оголошено підозру, а вже, навіть, засуджених? В чому справа? В законодавстві? У США, Канаді, та й мабуть усіх інших країнах процес арешту, допитів, суду широко висвітлюється в ЗМІ. Альо, депутати, нехайно змінюте ці .. лядські закони!!!!!
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27.09.2022 21:08 Ответить
 
 