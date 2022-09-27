Военнослужащему РФ сообщено о подозрении в расстреле безоружного жителя Ирпеня, - Нацполиция

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении военнослужащему РФ, расстрелявшему безоружного жителя Ирпеня во время оккупации Киевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В марте вооруженные силы РФ оккупировали г. Ирпень и организовали свой штаб в одном из жилых комплексов. Во время оккупации оккупанты осуществляли обход по квартирам домов, расположенных на территории комплекса, чтобы выявить патриотически настроенных граждан Украины. К местным жителям военные преступники применяли физическое и психологическое насилие, пытали избивали и убивали", - говорится в сообщении.

Одним из таких фактов стало убийство местного жителя за его проукраинскую позицию.

Следствием установлено, что 5 марта военнослужащий десантно-штурмового полка ВС РФ по предварительному сговору с другими неустановленными военнослужащими РФ совершили обход квартир многоэтажки. В одной из квартир они незаконно держали троих местных жителей. В дальнейшем применили к ним физическое, психологическое насилие. Более того – угрожали людям убийством, стреляли над головой и у ног. Также ради развлечения заставляли гражданских пройти по заминированной части леса.

После этого одного из потерпевших, на момент издевательств находившегося в беспомощном состоянии со связанными за спиной руками, военные РФ умышленно расстреляли из автоматического оружия.

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27 сентября установленному военнослужащему РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.