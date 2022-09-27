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С согласия Израиля Украина уже получает от США то, что нужно для борьбы с иранскими дронами, - посол Корнийчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герань,шахед

С согласия Израиля Украина уже получает от США то, что нужно для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол ответил на вопрос, может ли Израиль помочь Украине в борьбе с иранскими дронами, которые армия РФ начала использовать на фронте.

"На самом деле, иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии. Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является, фактически, вся общим предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля", - сказал Корнийчук.

Дипломат объяснил, что, как правило, все ноу-хау и патентованные разработки требуют разрешения от страны-производителя или разработчика.

"То есть, если в общем предприятии с американцами часть разработана Израилем или это израильская разработка, которая производится в Британии или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел за последние месяцы благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону", - рассказал Корнийчук.

Смотрите также: Украинские бойцы уничтожили российский танк дроном-камикадзе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
США заступились за Залужного. Крах Ермака
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27.09.2022 20:09
+17
Я вважаю , що Щапошніков правий , так як Зе із Єрмаком , приіхавши
до звільненого Ізюму на Харківщині , привітав з перемогою
Сирського , а про Залужного ні слова !

Саме Генерал Залужний для кремлівських карликів , це як кістка в горлі
і тому дЄрмак все робитиме для того, щоби прибрати Залужного !!




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27.09.2022 20:44
+15
Мурзілка. 1938 рік. )))

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27.09.2022 20:25
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журнал юный техник 79 год )
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27.09.2022 20:07 Ответить
Мурзілка. 1938 рік. )))

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27.09.2022 20:25 Ответить
💯🤣
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27.09.2022 20:34 Ответить
Шахід 38
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27.09.2022 20:37 Ответить
Шахід май 38
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27.09.2022 21:05 Ответить
Наверное, уже долетел.
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28.09.2022 12:25 Ответить
Україна отримує антидрони на з США, а з Польщі, але нехай розвідники пограються в свої ігри.

Можливо, і з США також
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27.09.2022 20:09 Ответить
Хахиды буквально носят наших Защитников на руках. 🤗
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
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28.09.2022 11:24 Ответить
США заступились за Залужного. Крах Ермака
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27.09.2022 20:09 Ответить
На кого цей гівнюк працює? Ще фамілія руснява.
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27.09.2022 20:11 Ответить
А на кого работает журнал "Time"?
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27.09.2022 20:30 Ответить
На Сполучені Штати Америки 😕
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27.09.2022 20:45 Ответить
не позорься зелебот - в видео все правдиво рассказано про вашу ботоферму и интернет помойки - типа Украинская правда Европейская правда, настоящее время - которые принижают Залужного
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27.09.2022 20:43 Ответить
"Настоящєє врємя", - це американський канал., створений "Голосом Америки" і "Радіо Свобода". Виходить з 2017 року.

«Голос Америки» и «Радио «Свобода» официально объявили о запуске круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее время». Планируется, что новостные программы будут доступны для зрителей 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а основная аудитория телеканала, помимо России, будет находиться в странах Балтии, Закавказья и Центральной Азии. При этом создатели ресурса не собираются ограничиваться распространением телевизионного сигнала через кабельные и спутниковые сети. Самостоятельное интернет-вещание будет развиваться в социальных сетях, а главные сюжеты станут темой интерактивных дискуссий со зрителями.
https://www.golosameriki.com/a/current-time-washington/3710187.html
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27.09.2022 20:53 Ответить
пардон ошибка издание ермаковское это Новое Время а не Настоящее время
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27.09.2022 21:00 Ответить
но в редакторах на пример радио свобода было очень много фсб-шных кротов или просто скрытых пропагандонов
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27.09.2022 21:02 Ответить
Ганя Герман там працювала. Та, що потім пояснювала, що мав на увазі Янукович.
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28.09.2022 12:40 Ответить
там и без герман полно фсб-шных кротов в русском филиале работало
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28.09.2022 18:22 Ответить
Вы оба ошиблись. НВ - это "Новое время", а не настоящее время. Дискус не о чем.
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27.09.2022 21:10 Ответить
А на кого ти працюєшь?
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28.09.2022 00:37 Ответить
Я вважаю , що Щапошніков правий , так як Зе із Єрмаком , приіхавши
до звільненого Ізюму на Харківщині , привітав з перемогою
Сирського , а про Залужного ні слова !

Саме Генерал Залужний для кремлівських карликів , це як кістка в горлі
і тому дЄрмак все робитиме для того, щоби прибрати Залужного !!




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27.09.2022 20:44 Ответить
Я дал шанс Порошенко в 2014 и больше его ему не дам.
Я дал шанс Зеленскому в 2019 и больше его ему не дам.
Я дам шанс Залужному в 2024 и посмотрю на его друзей и его деяния.
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28.09.2022 14:06 Ответить
Есть инфа что иран хотел хасидов в умане покошмарить, так израиль быстро дал что надо.
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27.09.2022 20:09 Ответить
Не друкуйте дурницю ...
Якщо ***** якихось іудєїв не сгоден чепати , так саме хасидів , бо саме хасіди в США й Ізраїлі частково є якщо не про*****вське лобі , так переконують усіх (на кого впливають) що в цій війні варто бути нейтральним ...
А Ізраїлі якщо й є якісь антиамериканські сили , так це саме хасіди ашкіназі (севарди не їздять в Умань , бо рабі Нахман не їх цадек) ...
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27.09.2022 20:59 Ответить
***** і своїх кошмарить, що йому хасиди.
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28.09.2022 12:42 Ответить
Ну а по-поводу этого видео,что скажите? ☺️
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
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28.09.2022 14:02 Ответить
Гарний настрій.
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28.09.2022 14:19 Ответить
Насправді іранські дрони є копіями американських Джерело: https://censor.net/ua/n3370020


ну, дякувати тамтому послу, тепер стає зрозумілим, звідки в іранських дронах американські мікросхеми

побільше би таких послів
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27.09.2022 20:12 Ответить
хтось з блогерів ,якраз говорив що Ізраїль не впустить шанс,для випробування протидронових комплексів/здається Іван Яковина/
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27.09.2022 20:12 Ответить
Это все домыслы и болтовня. Откуда он знает?
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27.09.2022 20:28 Ответить
якшо хочете самі можете послухати,Яковина говорив що Ізраїль зацікавлений в збитті іранських беспілотників у нього якраз на кордоні проблеми..і він втіхаря може передати протидронові системи...а тут новина шо відкрито дає..Це ж великий полігон..не віртуальний а реальний
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27.09.2022 20:34 Ответить
Даже если это и так, откуда об этом Яковина знает, Моссад расказал? Таких версий можно мешок придумать и друг друга ими кормить. Послу Корнейчуку главное рот закрыть, что бы меньще выбалтывал конфиденциальной информации.
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27.09.2022 20:44 Ответить
Какое втихаря? Только ленивый кажется уже не знает, что что эта система через Польшу идет. И не суть важно с США или с Израиля.Израиль - разработчики, а выпускать могут где угодно по договору.
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27.09.2022 21:49 Ответить
так он может двойной агент кремлевский или пропагандон
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27.09.2022 20:46 Ответить
Ізраїль дуже був би зацікавлений в будь якій співпраці з Україною в галузі беспеки . Дуже зацікавлений в перевірці свого обладнання на більш сильному супротивнику ніж араби .
Але при наймі одної умови -- повної й абсолютної діскретності . Бо поки Московія буде здібна робити шкоду Ізраїлю , до тих пір усе буде робитися таємно . Й при будь якому витіку подібної інфи -- моментальне припинення будь яких контактів ...
А ЗЕ й особливо його оточення такі нестриманні на слова , то з такою владою в Україні ризикі значно перебільшують спільний інтерес .
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27.09.2022 22:05 Ответить
Ми не полігон для випробувань ! Якщо хочете отримувати інформацію платіть, або чекайте доки іранське лайно не прилетить по Ізраiлю
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28.09.2022 01:40 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw 🤗
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28.09.2022 14:04 Ответить
Іранські безпілотники завдали реальних проблем нашим армійцям. І все через наявність у дронах, виготовлених у глибоко й давно підсанкційній країні західних (здається із США) електронних елементів. Вони допомагають нейтралізувати наші засоби РЕБ. Тепер американці матимуть роботу - вишукувати, через кого пройшло незаконне постачання. Дотепер головним способом виявлення дронів був їх гучний, схожий на радянський мотоцикл звук при роботі. Тепер, коли над морем збили й дослідили майже не ушкоджений БПЛА, способів раннього виявлення та перехоплення стане більше.

Перший складний етап уже позаду. Схоже, що ЗСУ наближаються до майже 100% збиття. Саме так сталося вчора увечері та сьогодні зранку в Одесі, коли ворог запустив по місту дві зграї по три БПЛА. І всі вони були збиті нашим ППО. Це хороший сигнал та надія, що незабаром це озброєння може бути остаточно нейтралізоване.
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27.09.2022 20:16 Ответить
скільки ж тупеньких тут у коментарях пасеться ... ось одне з таких вище відписалось .... пише про літаючі шахід-мопеди, а потім згадує про "збитий" над морем розвідувально-тактичний дрон ... і навіть не розуміє що це різні дрони ... ох бл... експерти ... і, по-друге, той ударний дрон був не збитий ракетою, він цілий, скоріш за все його рашисти самі втопили ... в нас навесні теж один Байрактар був розбитий оператором об землю через брак досвіду ...
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27.09.2022 20:31 Ответить
А Тарас і не написав, що дрон був збитий ракетою.
На катерах ВМСУ є зенітні кулемети. Це так, між іншим, як варіант.
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27.09.2022 20:41 Ответить
Вспомнилось, как хаяли "умники" эти катера. Не доходило никак, что при активных боевых действиях любая стреляющая лоханка имеет свое назначение. В дрон пулять из чего- то серьезного - это как из пушки по воробьям.
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27.09.2022 21:54 Ответить
Соррі , але ж повідомили що компанія (Техас ……)яка виготовила чіпи , відкрито продає продукцію . Саме ті чіпи які в мопедах
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27.09.2022 22:22 Ответить
Порадуемся за РФ!
По ходу, кацапы от безысходности, купили "иранские мопеды" по цене "Боинга", но оказались в пролёте....
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27.09.2022 20:20 Ответить
они поменяли полсотни "шахидов" у Хензбаллы на зерно, спижженное у нас же.
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27.09.2022 22:40 Ответить
Появилось видео того, как была потеряна эта ценная российская станция глушения Р-330Ж - Р-330Ж вместе с другим грузовиком КамАЗ попал в засаду возле Петропавловки, #Харьковская область, а затем оба были уничтожены БТР-4Е 92-й бригады Украины.

https://twitter.com/i/status/1574805417586302976
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27.09.2022 20:24 Ответить
а чем это так красиво наши как в тире стреляют - это же не пулемет?
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27.09.2022 20:51 Ответить
То лазерна зброя, чути ж як стріляє, піу-піу)
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27.09.2022 21:01 Ответить
ну так Джедаи ЗСУ на марше
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27.09.2022 21:04 Ответить
30 мм пушка.
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27.09.2022 21:01 Ответить
крутая штука с такого расстояния и так точно
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27.09.2022 21:03 Ответить
30-мм пушка.
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27.09.2022 21:03 Ответить
Треба гарненькі протидронові гвинтівки-- шахіди ж літают низенько.
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27.09.2022 20:26 Ответить
винтовка стоит около пол миллиона гривен - депутат Гончаренко на такие деньги собирал - крутая вещь
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27.09.2022 20:53 Ответить
Не хіло.
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27.09.2022 20:55 Ответить
10 штук закупляє.
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28.09.2022 12:49 Ответить
Зачем об этом трындеть, выпячивая свои заслуги. Завтра кремль надавит на Израиль и дозвiл заберут. Шо потом будет Корнейчук расказывать? Не дипломатия, а клоунада Квартал 95.
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27.09.2022 20:26 Ответить
тут два варианта - или зе-слуги полезные идиоты или предатели
третьего не дано
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27.09.2022 20:54 Ответить
Россия забрала свои войска, стоящие на границе с Израилем, в Сирии, и перевела их в Украину.
Однако , их военные базы , частично, занял Иран, которые периодически бомбит Израиль.
Но, Россия держит нити террористических формирований, обстреливабщих Израиль.
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27.09.2022 22:03 Ответить
ну а как вы думаете ужалось сбить на Уманью все три дрона из трёх ?
отож !!!
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27.09.2022 20:26 Ответить
удалось* (пардон))
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27.09.2022 20:37 Ответить
а разве над Уманем сбили дроны? когда?
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27.09.2022 20:56 Ответить
Российские оккупанты целенаправленно запускали по Умани Черкасской области дроны-камикадзе Shahed-136 производства Ирана. Их целью были хасиды, которые сейчас празднуют Рош ха-Шана.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины изданию "Бабель". По данным ведомства, в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины сбили на юге более десяти Shahed-136.

Часть беспилотников захватчики запустили с территории оккупированного Крыма. Они целились по паломническим объектам с массовым скоплением людей, сообщили в ГУР.

В разведке добавили, что теракты против граждан Израиля были одним из условий передачи БПЛА Ираном РФ.

"Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы по ошибке. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", - отметили в ГУР.
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27.09.2022 23:04 Ответить
ни хрена себе и что хасиды это все путину-шеломову простят?
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27.09.2022 23:07 Ответить
а я знаю? ))))
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27.09.2022 23:11 Ответить
ну если узнаешь - маякнешь
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27.09.2022 23:13 Ответить
З яких пір беруть прізвище зятя? Путін "кацап звичайний".
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28.09.2022 12:52 Ответить
тебя что в гугле забанили? путин такой же кацап как и ты украинец!
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28.09.2022 18:20 Ответить
А яка їх дальність що біля Умані збили?
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27.09.2022 21:35 Ответить
если парашники и правда пролетят с дронами, то это будет очередной хрендиозной победой *****. скорее всего, иран получил не только деньги но и какие-то смаколыки по ядерных вещах от параши, а ***** опять пролетел на летающих бобах ))
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27.09.2022 20:27 Ответить
Хорошо это, если посол не ошибается и просто не лоббирует Израиль, что бы Зеля на земляков бочки не катил за их пассивность в борьбе с рашистскими фашистами
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27.09.2022 20:28 Ответить
Российский переносной радар разведки местоположения миномета 1Л271 был захвачен украинской армией в Рубцах Донетской области вместе с двумя десятками 120-мм минометных мин ОФ-843Б.

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27.09.2022 20:34 Ответить
на "Искру" отдадут разобрать. Хотя, думаю. особо ничего нового и примечательного наши там не увидят.
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27.09.2022 22:48 Ответить
Ну не любит Израиль анонсировать помощь Украине...офицер ЦАХАЛ Игаль Левин говорил об этом ещё весной...
Дятлы Мавзолейные..не партесь..все пучком...Моссад в Украине работает по полному тарифу... Найдет всех ...
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27.09.2022 20:34 Ответить
Вы правы, аресты кротов в СБУ, результат совместной работы Моссада и ЦРУ
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27.09.2022 21:50 Ответить
только главных зеленых кротов пока не трогают
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27.09.2022 23:09 Ответить
Дроны эти уже сбивают и будут сбивать всё чаще. Ничего особо страшного они сделать не смогут. Пережили Калибры, Искандеры и прочие Х-101 и С-300 - и уж дроны с 20-30 кг взрывчатке переживем точно. Научатся наши скоро их срезать только так.
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27.09.2022 21:26 Ответить
Хотілось би віритт
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27.09.2022 21:28 Ответить
Це добре. Це по єврейські. Було би не зрозуміло як би Ізраіль не підтримав Україну де президентом є єврей. Тим паче , що расєя у відкриту стала підтримувати персів.
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27.09.2022 21:30 Ответить
Це не по єврейські, а тому, що поразка росії на користь Ізраїлю. Вважай, що твої юдофобські натяки були зрозумілі.
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28.09.2022 13:04 Ответить
І с чого ти узяв , що я юдофоб? Навпаки , я вважаю євреїв самою вумною частиною людяності. 25% нобелевськіх лауреатів , це євреї. Сама краща медицина , це в Ізраілі.Кращі лікарі дві тисячі років тому теж були євреї. Кращі фінансисти, банкіри Ротшильд, джи Пи Морган теж жвреї. Ти де небудь , та коли небудь бачив єврея ,що не міг читати , та писати? То біш не грамотного єврея? То то і воно. Нема таких. А то що ти маєш за увагу , що називая єврея євреєм я їх ображаю. То це звичайне невігластво.
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28.09.2022 15:20 Ответить
Словения объявила, что передаст Украине 28 танков советского производства Т-55, прошедших в 1990-е годы процесс модернизации, за который отвечал израильской оборонный концерн "Эльбит Маарахот".

В частности, старые советские танки получили современные 105-миллиметровые пушки, новую броню и компьютер систем ведения огня, позволивший вести огонь на ходу.
Модернизация проводилась на основании опыта, полученного в ходе работ с советскими танками, захваченными в ходе войн Израилем

Кстати, Израиль никода не сообщвет о своих ударах по врагам:
- молча разбомбил иранский завод беспилотников в Сирии
- молчит, что Моссад вместе с ЦРУ, установила высокопоставленных кротов в Украинн ... аресты в СБУ, это результат их работы. Видимо, это , только, начало.
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27.09.2022 21:45 Ответить
Скажу більше -- якщо хтось в Україні з чинуш дуже широко відриє рота й почне рекламувати співпрацю з Ізраїлем є ризик того, що контакти моментально можуть припинитися .
Бо в Ізраїлі давно вже вивчили той урок , який Україна тільки в лютому-березні остаточно зрозуміла . Допомога -- скільки можливо , й усе більше й більше . Але воювати з агресором , вмирати від їх куль тільки самі . Тому Ізраїль не зацікавленний , що б Московія отримала прямі докази співпраці Ізраїля з Україною й помстилася Ізраїлю черговими ніштяками для Хізбалли чи Хамаса ...
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27.09.2022 22:21 Ответить
Якщо Україна впаде, то росія так допоможе хезболлі, що Ізраїль опиниться в Антарктиді!
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28.09.2022 01:48 Ответить
В СМИ Украниы есть большая статья, как в 1982г. Израиль уничтожил на ,родине Хисболы, дивизию ПВО России, которая защищала небо Сирии и Ливана,
Как и в Украине, руководили войсками в Сирии, ведущие генералы России...
Статья называется : Как была уничтожена ПВО и авиация Сирии, а также сотни советских инструкторов
В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
В ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.
Впервые в мире израильтяне широко использовали беспилотные самолеты
https://cripo.com.ua/stories/?p=195809/
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28.09.2022 02:35 Ответить
Посади обезьяну хоть в самолёт, хоть в систему ПВО, результат будет один. Всё советское вооружение на экспорт в банановые республики шло в ограниченном, "экспортном" варианте. А использовалось местным персоналом с плохой подготовкой. Не оружие воюет, а люди. Индийцы на советском оружии громили Пакистан с американским вооружением, за счёт боевой выучки
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28.09.2022 03:02 Ответить
Щось цього разу ніхто не пнув Ізраїль. Дивно.
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28.09.2022 12:56 Ответить
 
 