С согласия Израиля Украина уже получает от США то, что нужно для борьбы с иранскими дронами, - посол Корнийчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С согласия Израиля Украина уже получает от США то, что нужно для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Посол ответил на вопрос, может ли Израиль помочь Украине в борьбе с иранскими дронами, которые армия РФ начала использовать на фронте.
"На самом деле, иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии. Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является, фактически, вся общим предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля", - сказал Корнийчук.
Дипломат объяснил, что, как правило, все ноу-хау и патентованные разработки требуют разрешения от страны-производителя или разработчика.
"То есть, если в общем предприятии с американцами часть разработана Израилем или это израильская разработка, которая производится в Британии или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел за последние месяцы благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону", - рассказал Корнийчук.
Пожалуйста, подождите...
Можливо, і з США також
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
«Голос Америки» и «Радио «Свобода» официально объявили о запуске круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее время». Планируется, что новостные программы будут доступны для зрителей 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а основная аудитория телеканала, помимо России, будет находиться в странах Балтии, Закавказья и Центральной Азии. При этом создатели ресурса не собираются ограничиваться распространением телевизионного сигнала через кабельные и спутниковые сети. Самостоятельное интернет-вещание будет развиваться в социальных сетях, а главные сюжеты станут темой интерактивных дискуссий со зрителями.
https://www.golosameriki.com/a/current-time-washington/3710187.html
до звільненого Ізюму на Харківщині , привітав з перемогою
Сирського , а про Залужного ні слова !
Саме Генерал Залужний для кремлівських карликів , це як кістка в горлі
і тому дЄрмак все робитиме для того, щоби прибрати Залужного !!
Я дал шанс Зеленскому в 2019 и больше его ему не дам.
Я дам шанс Залужному в 2024 и посмотрю на его друзей и его деяния.
Якщо ***** якихось іудєїв не сгоден чепати , так саме хасидів , бо саме хасіди в США й Ізраїлі частково є якщо не про*****вське лобі , так переконують усіх (на кого впливають) що в цій війні варто бути нейтральним ...
А Ізраїлі якщо й є якісь антиамериканські сили , так це саме хасіди ашкіназі (севарди не їздять в Умань , бо рабі Нахман не їх цадек) ...
https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
ну, дякувати тамтому послу, тепер стає зрозумілим, звідки в іранських дронах американські мікросхеми
побільше би таких послів
Але при наймі одної умови -- повної й абсолютної діскретності . Бо поки Московія буде здібна робити шкоду Ізраїлю , до тих пір усе буде робитися таємно . Й при будь якому витіку подібної інфи -- моментальне припинення будь яких контактів ...
А ЗЕ й особливо його оточення такі нестриманні на слова , то з такою владою в Україні ризикі значно перебільшують спільний інтерес .
Перший складний етап уже позаду. Схоже, що ЗСУ наближаються до майже 100% збиття. Саме так сталося вчора увечері та сьогодні зранку в Одесі, коли ворог запустив по місту дві зграї по три БПЛА. І всі вони були збиті нашим ППО. Це хороший сигнал та надія, що незабаром це озброєння може бути остаточно нейтралізоване.
На катерах ВМСУ є зенітні кулемети. Це так, між іншим, як варіант.
По ходу, кацапы от безысходности, купили "иранские мопеды" по цене "Боинга", но оказались в пролёте....
https://twitter.com/i/status/1574805417586302976
третьего не дано
Однако , их военные базы , частично, занял Иран, которые периодически бомбит Израиль.
Но, Россия держит нити террористических формирований, обстреливабщих Израиль.
отож !!!
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины изданию "Бабель". По данным ведомства, в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины сбили на юге более десяти Shahed-136.
Часть беспилотников захватчики запустили с территории оккупированного Крыма. Они целились по паломническим объектам с массовым скоплением людей, сообщили в ГУР.
В разведке добавили, что теракты против граждан Израиля были одним из условий передачи БПЛА Ираном РФ.
"Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы по ошибке. Но за этим случаем просматриваются интересы Кремля", - отметили в ГУР.
Дятлы Мавзолейные..не партесь..все пучком...Моссад в Украине работает по полному тарифу... Найдет всех ...
В частности, старые советские танки получили современные 105-миллиметровые пушки, новую броню и компьютер систем ведения огня, позволивший вести огонь на ходу.
Модернизация проводилась на основании опыта, полученного в ходе работ с советскими танками, захваченными в ходе войн Израилем
Кстати, Израиль никода не сообщвет о своих ударах по врагам:
- молча разбомбил иранский завод беспилотников в Сирии
- молчит, что Моссад вместе с ЦРУ, установила высокопоставленных кротов в Украинн ... аресты в СБУ, это результат их работы. Видимо, это , только, начало.
Бо в Ізраїлі давно вже вивчили той урок , який Україна тільки в лютому-березні остаточно зрозуміла . Допомога -- скільки можливо , й усе більше й більше . Але воювати з агресором , вмирати від їх куль тільки самі . Тому Ізраїль не зацікавленний , що б Московія отримала прямі докази співпраці Ізраїля з Україною й помстилася Ізраїлю черговими ніштяками для Хізбалли чи Хамаса ...
Как и в Украине, руководили войсками в Сирии, ведущие генералы России...
Статья называется : Как была уничтожена ПВО и авиация Сирии, а также сотни советских инструкторов
В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
В ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.
Впервые в мире израильтяне широко использовали беспилотные самолеты
https://cripo.com.ua/stories/?p=195809/