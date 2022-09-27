С согласия Израиля Украина уже получает от США то, что нужно для борьбы с иранскими дронами, - посол Корнийчук

С согласия Израиля Украина уже получает от США то, что нужно для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол ответил на вопрос, может ли Израиль помочь Украине в борьбе с иранскими дронами, которые армия РФ начала использовать на фронте.

"На самом деле, иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии. Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является, фактически, вся общим предприятием с Соединенными Штатами. И по моей информации, мы именно от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля", - сказал Корнийчук.

Дипломат объяснил, что, как правило, все ноу-хау и патентованные разработки требуют разрешения от страны-производителя или разработчика.

"То есть, если в общем предприятии с американцами часть разработана Израилем или это израильская разработка, которая производится в Британии или других европейских странах, Израиль такое разрешение даст через третьи страны. На сегодняшний день, я считаю, что это самый важный сдвиг, который произошел за последние месяцы благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону", - рассказал Корнийчук.

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