Украина получит систему ПВО, которой нет даже у Бундесвера, - амбасадор Фельдгузен
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Системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины и их нет на вооружении германской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".
"У Бундесвера их нет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - сказала Фельдгузен.
По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще два уже в следующем году.
"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной следующий год. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - объяснила посол.
Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
Пожалуйста, подождите...
Бо таки повинна! Бо саме Українці зараз є тим щитом, що не дає оцій наволочі піти "На Берлін"!
Бо в їній армії стільки танків, що Берліни був би сданий дійсно "За три дні!"
Так що не треба казати, що "Нам ніхто нічого не повинен"!
Або допомагають нам, або війна буде іти на їхній землі, і то дуже скоро!
Вони дійсно нам нічого не винні, тим більше коли президент обс@рається через день у своїх промовах.
Стосовно Зелі - повністю з Вами згоден. Він, до того ж, не здатен довести до німців, що вони повинні вибачатись не перед Московією за Другу Світову, а в першу чергу перед Україною, яку вони тоді зруйнували, і повбивали величезну частку населення!
вони ще самі себе з переляку повбивають
Питання в їх кількості.
І те що в когось чогось немає то це ще не значить що воно має круті ТТХ.
Отсюда вывод ..Украина..это НАТО..со всеми вытекающими..потому и бесятся разные ********* и Симоньяны...😝
Ну, хіба шо мадяри...
Пять лет .. дохлый Ссср ничего не построил... разве что двухэтажные дровяные бараки Хрущева...
Я все сказал...
Ауффидерзэн..
- позитивний - німці таки працьовитий і організований народ
- позитивний - в ФРН залили добряцько інвестицій по плану Маршалла
- негативний - ФРН сплачувала репарації і за 1 і за 2 світові війни
немцы собрали его по кусочкам, с помощью довоенных фотографий и т.д. в 1965 году
уважение и почёт этому народу
Будуть ще , дамо іще!
- Давайте ещё !
Ми тут захищаємо нашу Україну, а якесь опудало неграмотне срає на мову і навіть не думає виправлятися.
"На разі", лол, тупе)) А пунктуація, як у кретина.
І такі дебільчики будуть ще когось вчити, як має мова розвиватись)) Твій рівень - срання в коментах.
Тупе біосміття, сподіваюсь, ти не розмножилось ще?
Це перша ознака дебіла, бо ґей-шлюби у нас ще не дозволили.
Друга ознака - писати "крайній" замість "останній". Впевнений, що ти пишеш "крайній раз".
Чому від тупорилих стільки смороду?
Ти 100% генетичний кацап.
А, все ясно, ти повний дегенерат))))))))
ПРО тепер треба.