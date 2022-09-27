Украина получит систему ПВО, которой нет даже у Бундесвера, - амбасадор Фельдгузен

Системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины и их нет на вооружении германской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"У Бундесвера их нет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще два уже в следующем году.

"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной следующий год. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - объяснила посол.

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Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.