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Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела псевдореферендумы, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блінкен

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Блинкен отвечал на вопросы СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где Россия провела псевдореферендумы, независимо от того, о каком результате объявит Кремль.

"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией или другим способом", - сказал Блинкен.

По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.

Читайте: США предоставят Украине $457,5 млн для обеспечения безопасности гражданского населения, - Блинкен

Блинкен подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией.

"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.
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Топ комментарии
+27
Хватит вообще говорить о цирке как о каком то *референдуме*. Росийские нацисты даже 1% жителей не смогли вытащить из домов и заставить проголосовать. Гиркин уже заявил что рашисты будут требовать вывести украинские войска даже с неокупированных территорий. И так они будут идти стрелять и *проводить референдумы* пока не захватят Киев и всю Украину. Там уже полный маразм. И не нужно на него вестись и даже вступать в дискуссии с окупантами. Иначе таким образом мы будем показывать что мы признаем *референдумы*.
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27.09.2022 21:06
+27
Народ, не упоминайте даже слово *референдум*. Ато мне все это напоминает 2014 как мы на окупантов говорили *зеленые человечки* таким образом идя на поводу росийской пропаганды. То что рашисты творили на окупированных территориях даже близко не напоминало референдум. Идет чисто окупация и захват нашей земли, наших городов и наших людей.
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27.09.2022 21:10
+24
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27.09.2022 21:02
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очевидне але важливе підтвердження
дяка, Штати.
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27.09.2022 21:00 Ответить
Дякуєте за те що Штати дозволили нам застосовувати зброю при звільненні нашої території? А для чого вони нам давали ту зброю, щоб на неї дивитись? Дивне було питання. Як і відповідь.
У 1996 році під тиском і під контролем США Україна віддала свою ядерну зброю до параші, разом параша і США гарантували нам територіальну цілісність і безпеку. А коли один "гарант" пішов війною, то другий "гарант" виставляє умови як і куди стріляти.
Питання треба ставити інше. Чого США не виконали свою обіцянку і збройні сили США не воюють пліч-о-пліч зі ЗСУ проти рашистів?
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27.09.2022 22:30 Ответить
дякую за те, що якомусь дебілу з раші або ще звідкись ми не мусмио пояснювати, що 2х2=4
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27.09.2022 22:34 Ответить
Беглим -- по виборчих дільницях.
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27.09.2022 21:01 Ответить
Якісь ******** банят.
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27.09.2022 21:48 Ответить
То не ********, просто незрозуміло про які виборчі дільниці йде мова, коли референдуми закінчились.
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27.09.2022 22:15 Ответить
Що ви називаєте референдумом ?
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28.09.2022 01:11 Ответить
Про украінські я поки не чув -- чи я шось пропустив.
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28.09.2022 08:30 Ответить
Як же смачно харкнули ***** в рило!
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27.09.2022 21:01 Ответить
ДЯКУЄМО держсекретарю Ентоні Блінкену за те , що США не проти 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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27.09.2022 21:01 Ответить
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27.09.2022 21:02 Ответить
Оптимістичний патріот, я б сказала
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27.09.2022 21:06 Ответить
це фото зробило мій день
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27.09.2022 21:08 Ответить
сподіваюся, що москва справді з ним.
найближчим часом.
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27.09.2022 21:32 Ответить
Харошый руzzкий
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27.09.2022 22:32 Ответить
як на мене- найкращий.
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28.09.2022 11:39 Ответить
ВСІ РАДІЮТЬ а я НАЙБІЛЬШЕ!!!прямо прорив.
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27.09.2022 21:02 Ответить
всегда знал что хаймарс если не самый лучший но как минимум самый эффективный референдум для кацапов!!
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27.09.2022 21:03 Ответить
Явка 100%, голосування одноголосне
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27.09.2022 21:07 Ответить
кий дурак поставив таке питання? Премію Дарвіна йому !
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27.09.2022 21:03 Ответить
Если вам когда-нибудь случалось заполнять документы на американскую визу, то вы наверное видели пункты типа "Я отдаю себе отчёт, что приченение физического увечья или убийство сотрудника посольства при исполнении обязанностей являестся серьёзным правонарушением, за которое я могу понести ответственность по нормам права США".

Выглядит тупо, но американцы ничего не оставляют на авось - в этом отношении они скрупулёзней даже немцев.
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27.09.2022 21:08 Ответить
О,це я хотіла написати,бо референдуми при війні не те що неможливість, а й неактуальність.
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27.09.2022 21:31 Ответить
А власною зброєю по расіі стріляти нам ніхто заборонити не може.
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27.09.2022 21:05 Ответить
вікторе федоровичу, а як катком та асфальт пуляти?
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28.09.2022 11:41 Ответить
рашка недавно провела псевдореферендум на всій території... рашки.
так шо?
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27.09.2022 21:06 Ответить
не тут вам москалі і пізда
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27.09.2022 21:06 Ответить
а шо ще могли бути проти??
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27.09.2022 21:06 Ответить
гм, так ось про що так довго й болісно розмірковували наші американські друзі?

мабуть, відповідальним за вивчення цього питання є такий собі Міллі...
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27.09.2022 21:06 Ответить
Хватит вообще говорить о цирке как о каком то *референдуме*. Росийские нацисты даже 1% жителей не смогли вытащить из домов и заставить проголосовать. Гиркин уже заявил что рашисты будут требовать вывести украинские войска даже с неокупированных территорий. И так они будут идти стрелять и *проводить референдумы* пока не захватят Киев и всю Украину. Там уже полный маразм. И не нужно на него вестись и даже вступать в дискуссии с окупантами. Иначе таким образом мы будем показывать что мы признаем *референдумы*.
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27.09.2022 21:06 Ответить
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27.09.2022 21:06 Ответить
КРИМський бандерівець

@CrimeaUA1

·

3 ч

Одне з найсмішніших відео за останній час. Окупант зустрівся зі справжніми бандерами, але він про це ще не знав

https://twitter.com/i/status/1574775206974930944
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27.09.2022 21:08 Ответить
👍 😂
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28.09.2022 11:02 Ответить
якось принизливо
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27.09.2022 21:09 Ответить
що далі, вказуватимете як нам наших жінок порать?
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27.09.2022 21:09 Ответить
Народ, не упоминайте даже слово *референдум*. Ато мне все это напоминает 2014 как мы на окупантов говорили *зеленые человечки* таким образом идя на поводу росийской пропаганды. То что рашисты творили на окупированных территориях даже близко не напоминало референдум. Идет чисто окупация и захват нашей земли, наших городов и наших людей.
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27.09.2022 21:10 Ответить
А мали б ще попередити московію, що обстріл нею території України матиме наслідком застосування Томагавків etc по території раші. Знищення стратегічних ракет на одному з заводів Дніпропетровщини здійснювалося під наглядом США. Мали б загладити свою недалекоглядність.
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27.09.2022 21:12 Ответить
Аранше было низзя?
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27.09.2022 21:13 Ответить
Нарешті взялися за хворого карлика суттєво.
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27.09.2022 21:15 Ответить
Крим це понад 300км так що чекаєм лендліз де будуть ракети з 500км дальністью
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27.09.2022 21:17 Ответить
.
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27.09.2022 21:22 Ответить
Звісно, може і буде
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27.09.2022 21:25 Ответить
Що за маячня? Україна може робити все що завгодно в межах території,яка визначена власне,як Держава Україна.😑
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27.09.2022 21:35 Ответить
Т.е. от Калининграда до Аляски.
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27.09.2022 21:41 Ответить
не может, а должна уже давно.
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27.09.2022 21:41 Ответить
Три нитки крупнейшего экспортного газопровода России «Северный поток» в один день подверглись серьезным разрушениям. Ни Германия, ни Россия не исключают диверсию. Шведская сейсмостанция зафиксировала два взрыва. Разрушения признаны компанией-оператором Nord Stream AG «беспрецедентными»
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27.09.2022 21:42 Ответить
1 октября будет введен в строй газопровод Baltic Pipe, с помощью которого топливо из Норвегии будет поступать в Польшу через Данию.
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27.09.2022 21:58 Ответить
Поэтому, ***** и дало недопустимое давление! Что бы обвинить других.
Кстати, для касаба, обычная вещь!
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27.09.2022 23:43 Ответить
Похоже все, Раша гудбай
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27.09.2022 22:36 Ответить
Уряд Німеччини розглядає дві версії атак.
За однією з версій, українські сили чи сили, пов'язані з Україною, пошкодили газопровід.
За іншою версією, росія сама пошкодила газопроводи, щоб викликати додаткову невизначеність та, можливо, підвищити ціни на газ.

https://hromadske.ua/posts/u-yevropi-pidozryuyut-sho-vitoki-na-pivnichnih-potokah-mogli-vidbutisya-navmisno-reuters
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27.09.2022 22:47 Ответить
Гениально! Его сломали или назло или специально. Гениальный анализ ситуации.
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27.09.2022 23:03 Ответить
Збройні сили Данії опублікували відео як потоки булькають . https://www.forsvaret.dk/da/nyheder/2022/gaslakage-i-*********/
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27.09.2022 23:20 Ответить
Після підриву ПП-1і ПП-2 можна вже говорити що х..лу многоходовочнику пісец, тому що поломали йому послідний ричаг шантажу.
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27.09.2022 21:45 Ответить
підарвали самі кацапи, бо якщо вони не будуть постачати газ по контракту, то величезні штрафи, а так, вони ніби і не при справі, хтось підірвав-форс-мажор.
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27.09.2022 22:12 Ответить
На мою думку кацапи хотіли знищити українську ГТС разом із зховищем на ЗУ а ПП шантажувати ЄС саме зараз після референдумів
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27.09.2022 22:19 Ответить
З яким саме сховищем, їх багато і вони в природніх кавернах, не кожне сховище можливо навіть ядеркою знищити.
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27.09.2022 22:26 Ответить
І за це я найбільше боюся, тим більше після 21 але радий за пп
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27.09.2022 22:41 Ответить
скорее всего так и есть + к зиме.
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28.09.2022 01:48 Ответить
Какие накуй регионы, куярить где поймал ,увидел , западным оружием , или бабушкиной граблей ..
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27.09.2022 21:52 Ответить
По Харькову уже сколько ******?
Почему Украина не может обстрелять обьекты инфраструктуры в ближайших мордорских городах?
Что ещё должно произойти,чтобы дали добро союзники?
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27.09.2022 22:03 Ответить
Україна не може відповісти на обстріли росії, бо Боневтік всі оборонні, ковідні і навіть гроші місцевих бюджетів закатав в асфальт. А могли за три роки виробити тисячі "Грім 2", "Нептунів", "Вільх" та інших. Але що саме головне, що тут вина не Боневтіка, він таким і був, тут вина 73%, то краще запитатися в себе, чому?
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27.09.2022 22:14 Ответить
Да ты стратег , высер засчитан. Шоколадный ты наш.
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27.09.2022 22:21 Ответить
Взагалі то трохи не так, від Харкова відсунули арту і РСЗВ, з іншими ракетами поки що гірше, брат сьогодні зайшов в Купянськ вузловий, каже ніколи стільки за день не стріляв, а він зам командира батареї, вагнерівців вибивали.
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27.09.2022 22:28 Ответить
Зеленожопый ты не наш, иди вместе с гринпоцем-предателем за рус кораблем, понял кацаб?
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27.09.2022 22:46 Ответить
До чого тут шоколад , а дермаче
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27.09.2022 23:17 Ответить
Цель референдума и аннексии экономия на зарплате мясу.
Участникам «операции» платят 200к, защитникам «своих» территорий 20к.
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27.09.2022 22:21 Ответить
 
 