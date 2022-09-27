Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела псевдореферендумы, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Блинкен отвечал на вопросы СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где Россия провела псевдореферендумы, независимо от того, о каком результате объявит Кремль.
"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией или другим способом", - сказал Блинкен.
По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.
Блинкен подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией.
"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.
Пожалуйста, подождите...
дяка, Штати.
У 1996 році під тиском і під контролем США Україна віддала свою ядерну зброю до параші, разом параша і США гарантували нам територіальну цілісність і безпеку. А коли один "гарант" пішов війною, то другий "гарант" виставляє умови як і куди стріляти.
Питання треба ставити інше. Чого США не виконали свою обіцянку і збройні сили США не воюють пліч-о-пліч зі ЗСУ проти рашистів?
найближчим часом.
Выглядит тупо, но американцы ничего не оставляют на авось - в этом отношении они скрупулёзней даже немцев.
так шо?
мабуть, відповідальним за вивчення цього питання є такий собі Міллі...
@CrimeaUA1
·
3 ч
Одне з найсмішніших відео за останній час. Окупант зустрівся зі справжніми бандерами, але він про це ще не знав
https://twitter.com/i/status/1574775206974930944
Кстати, для касаба, обычная вещь!
За однією з версій, українські сили чи сили, пов'язані з Україною, пошкодили газопровід.
За іншою версією, росія сама пошкодила газопроводи, щоб викликати додаткову невизначеність та, можливо, підвищити ціни на газ.
https://hromadske.ua/posts/u-yevropi-pidozryuyut-sho-vitoki-na-pivnichnih-potokah-mogli-vidbutisya-navmisno-reuters
Почему Украина не может обстрелять обьекты инфраструктуры в ближайших мордорских городах?
Что ещё должно произойти,чтобы дали добро союзники?
Участникам «операции» платят 200к, защитникам «своих» территорий 20к.