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Кулеба – странам, которые предлагали посредничество с РФ: Прекратите эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего – поддержите Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны, предлагавшие свои услуги в посредничестве Киева и Москвы, прекратить эту игру и однозначно стать поддержкой Украины.

Об этом Кулеба сказал во вторник на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Россия не хочет никаких переговоров, прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не наступило исключительно из-за позиции РФ" , – подчеркнул он.

Глава украинского МИД добавил, что Москва своими решениями последовательно демонстрирует отсутствие стремления к миру и дипломатического разрешения конфликта.

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"Здесь я хочу также воспользоваться случаем, чтобы вспомнить слова президента Макрона в обращении к Генеральной Ассамблее ООН относительно так называемых нейтральных стран, которые думают, что могут отсидеться. Нет, к сожалению, отсидеться вам не удастся, нужно занимать позицию – позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", – добавил Кулеба.
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Топ комментарии
+6
Кулеба був би взагалі супер міністром,якби не мав дерьмака-начальника...
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27.09.2022 21:25
+5
Хтось може розʼяснити, чому в США бзик щодо Абрамсів? Вони не то, щоб Україні не бажають надати - вони не дозволили Польші (оплоту НАТО на сході) їх офіційно купити...
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27.09.2022 21:18
+3
Помоєму Кулебі хтось штирь в зад вставив що він почав правильні слова говорити бо раніше крім квіточки в лацкані такого собі плюшевого ведмедика я міністра закордонних справ в ньому не бачив
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27.09.2022 21:26
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Хтось може розʼяснити, чому в США бзик щодо Абрамсів? Вони не то, щоб Україні не бажають надати - вони не дозволили Польші (оплоту НАТО на сході) їх офіційно купити...
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27.09.2022 21:18 Ответить
Gdeto pisali chtobi ix dali snachalo nuzno obezpehit obuchenie ukrainskix voinov kak snimi polzovatsja, tak i obespechit servis obsluzivanija.
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27.09.2022 21:35 Ответить
Оценка опасности прямого конфликта нато с россией вероятнее всего и есть пиичиной. Возможно до США донесено, что это как раз и есть одна из красных линий, которую опасно переступать.
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27.09.2022 21:37 Ответить
скорее всего ***** заявило что в случае передачи он плюнет ядерной бомбой. Дедушка поднял ставки до небес, но вскрываться все-равно придется и все увидят, что у него одни шестерки =)
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27.09.2022 21:46 Ответить
ну мудро?
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27.09.2022 21:20 Ответить
мудро
тому що наразі "давайте бігом говорити за мир"= "я підтримую крихітку цахеса"
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27.09.2022 21:25 Ответить
Кулеба був би взагалі супер міністром,якби не мав дерьмака-начальника...
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27.09.2022 21:25 Ответить
Ми з таким орком зчепилися - не на життя а на смерть . В світі 200 краін і ніхто не хоче стати з нами плече - в - плече.
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27.09.2022 21:25 Ответить
Багато людей інших країн з Україною плече в плече. Вам би зброю,а Воїни є. Вам би уряд нормальний
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27.09.2022 21:28 Ответить
В Світову США Англія Франція СССР разом били фашистів і сателітів .
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27.09.2022 21:39 Ответить
Разом? То я думаю чому Німеччина була розділена і так довго чекали на другий фронт
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27.09.2022 21:54 Ответить
Яким боком німці до другого фронту.
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27.09.2022 22:02 Ответить
Помоєму Кулебі хтось штирь в зад вставив що він почав правильні слова говорити бо раніше крім квіточки в лацкані такого собі плюшевого ведмедика я міністра закордонних справ в ньому не бачив
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27.09.2022 21:26 Ответить
І не тільки Кулебі той штирь вставили...
Але це укранцям на руку.
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28.09.2022 00:48 Ответить
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России,вслед за Болгарией.
неужели будет привентивка.смотрим что госдеп скажет)покидать кацапстан или нет
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27.09.2022 21:34 Ответить
БУДЕТ, но сначала ***** запустит ракету, ее собьют, а в ответ захерачать не тактической а мощной , по полной, как назидание потомкам, что атомное оружие это не игрушки , после чего паРаша будет ТОТАЛЬНО изолирована от всего мира на десятки лет, а что там произойдет за это время не сложно представить.,..............короче , апогей этих событий развернется в ближайшее время , от 2 до 3-х месяцев .
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27.09.2022 21:43 Ответить
Борис Немцов однажды сказал..война стран НАТО и рабZeи закончится через час. ..самолеты-невидимки F-35 двумя эскадрильиями..а закончат работу за 5 минут... всего 2 бомбардировщика В-52...сбросив специальные бонбы на Саратовскую область и Камчатку...,там основное дерЬмо путлера..Камчатка...
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27.09.2022 22:33 Ответить
Скажу навіть більше -- Україна повинна задекларувати таке "правило гри" при якій пропозиція будь якого іноземного державного діяча посередництва в перемовинах з московією будуть сприйматися як прихованно ворожіми діями й спробами примусити Україну до капітулянських намірів .

Бо навіть якщо у владі в Україні й знайдеться такий "діяч" , що згодиться навіть напівкапітулянськи умови , то народ України його миттєво знесе ...
Мінского договорняка вже достатньо для народа України , що б зрозуміти , для чого московія може погодитися на подібну "мирну змову" ... й чим це закінчується .
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27.09.2022 22:53 Ответить
Умови для москальні залишаються одні - це вивести всі війська із Украіни та Криму і виплатити нам репараціі , все 😠
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27.09.2022 22:59 Ответить
 
 