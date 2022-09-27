Кулеба – странам, которые предлагали посредничество с РФ: Прекратите эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего – поддержите Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны, предлагавшие свои услуги в посредничестве Киева и Москвы, прекратить эту игру и однозначно стать поддержкой Украины.
Об этом Кулеба сказал во вторник на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Россия не хочет никаких переговоров, прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не наступило исключительно из-за позиции РФ" , – подчеркнул он.
Глава украинского МИД добавил, что Москва своими решениями последовательно демонстрирует отсутствие стремления к миру и дипломатического разрешения конфликта.
"Здесь я хочу также воспользоваться случаем, чтобы вспомнить слова президента Макрона в обращении к Генеральной Ассамблее ООН относительно так называемых нейтральных стран, которые думают, что могут отсидеться. Нет, к сожалению, отсидеться вам не удастся, нужно занимать позицию – позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", – добавил Кулеба.
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тому що наразі "давайте бігом говорити за мир"= "я підтримую крихітку цахеса"
Але це укранцям на руку.
неужели будет привентивка.смотрим что госдеп скажет)покидать кацапстан или нет
Бо навіть якщо у владі в Україні й знайдеться такий "діяч" , що згодиться навіть напівкапітулянськи умови , то народ України його миттєво знесе ...
Мінского договорняка вже достатньо для народа України , що б зрозуміти , для чого московія може погодитися на подібну "мирну змову" ... й чим це закінчується .