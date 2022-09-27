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Грузия (4339) псевдореферендум (122)

Президент Грузии Зурабишвили: Мы знаем, что такое "референдумы" на оккупированной территории

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

оон,зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически осуждает проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, назвав их "крайне циничным действием РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия Онлайн.

Зурабишвили подчеркнула, что "мы должны категорически осудить" фейковые референдумы на востоке Украины, "поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, происходящие на оккупированной территории в условиях этой войны".

"Это крайне циничное действие России, которое абсолютно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей", - заявила президент Грузии.

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Топ комментарии
+24
Та у вас в Сакартвело скоро половина населення будуть кацапи. Мабуть "референдуми" вас нічого не навчили.
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27.09.2022 21:42
+18
Скоро без референдумів в не оккпованій Грузії буде більше кацапів ніж грузинів
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27.09.2022 21:43
+13
грузины еще плакать будут от кацапни .
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27.09.2022 21:45
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Та у вас в Сакартвело скоро половина населення будуть кацапи. Мабуть "референдуми" вас нічого не навчили.
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27.09.2022 21:42 Ответить
Скоро без референдумів в не оккпованій Грузії буде більше кацапів ніж грузинів
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27.09.2022 21:43 Ответить
Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела псевдореферендумы. США пообещали поддержку Украине.
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27.09.2022 22:52 Ответить
et vy tak Gruziju uspokoitj xoteli?
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28.09.2022 00:55 Ответить
Скоро и увидите опять на границе колонны русни, как в 08.
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27.09.2022 21:44 Ответить
грузины еще плакать будут от кацапни .
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27.09.2022 21:45 Ответить
А зараз що не плачуть, території окуповані рашкою, але вони сказали, що стараються для України - менше русні буде у нас.
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27.09.2022 21:48 Ответить
кацапни туда набежало под сотню тысяч, где они будут жить , работать, жрать , и тд ? , сейчас еще есть бабло, а через пару месяцев ? ты думаешь там все айтишники работающие на удаленке ? кацапы начнут грузию превращать в паРашу .
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27.09.2022 22:00 Ответить
Гопникам все равно где кошельки вымагать. В Грузии так в Грузии
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27.09.2022 23:01 Ответить
Тому Грузія пускає до себе російських прихильників руцького міра? Їх вже незабаром буде там більше за грузин. І що ви будете казати, коли вони проголосять Грузію теріторією рашкі? А?
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27.09.2022 21:48 Ответить
Щось мені здається що так і задумано - забрати Грузію у грузин - нинішнє маріонеточне керівництво виконує наказ х.йла...
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27.09.2022 21:51 Ответить
Тільки теріторією рашки вони не будуть проголошувати. Навіщо?

Вони будуть тримати своїх маріонеток у владі а дурні грузини будуть у них обслугою.
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27.09.2022 21:54 Ответить
Мабуть саме тому ви продовжуєте пускати кацапських окупантів до країни...
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27.09.2022 21:51 Ответить
Вам еще осталось приютить *****, для полного щастья.
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27.09.2022 21:56 Ответить
Грузинов 3,5 миллиона,рюZZких Шариковых 5 млн...Грузия независима от быдла Путлера...
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27.09.2022 22:09 Ответить
Шах і МАТ ... Або лише - МАТ ..

Осуждённый в Грузии экс-президент страны Михеил Саакашвили заявил, что журнал Time должен обязательно сделать обложку с главой ОП Андреем Ермаком, который является «талантливым организатором и блестящим дипломатом, который сыграл решающую роль в освобождении азовцев».https://t.me/berezoview/19470
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27.09.2022 22:23 Ответить
Скоро еще узнаете что такое "референдум" в неоккупированном Тбилиси
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27.09.2022 22:25 Ответить
Як там ся має Карлсон?
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27.09.2022 22:28 Ответить
Даремно москалі тоді до Тбілісі не доїхали,обралися ви б тоді .
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27.09.2022 22:37 Ответить
А шо скаже сам Гарібашвілі на фейкові референдуми ? Він чітко слідує вказівкам Іванішвілі-Путін наш друг. Президент в Грузії без дозволу Гарібашвілі навіть поїхати в іншу країну не може, тільки з приватгими візитами.
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27.09.2022 22:46 Ответить
Ага! Саме тому ми пускаємо до себе тисячи кацапських мерзотників!
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27.09.2022 22:52 Ответить
Вам в Грузии новые гости ещё устроят новый референдум терпилы.
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27.09.2022 23:30 Ответить
Всі бажаючі можуть зайти на телеграм канал грузинського кордону і зробити життя кацапів не комфортним навіть у черзі в Грузію )))

https://t.me/larschats/28

П.с. віра в ЗСУ довжиною в 16 км,уявіть!
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27.09.2022 23:35 Ответить
Грузия находилась в составе Российской империи с 1801 по 1917 год. И я не удивлюсь, если кое-кто захочет вернуть исконно русские земли.
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27.09.2022 23:36 Ответить
"Ми знаємо, що таке референдуми, але кацапів приймаємо тисячами..." Грузини, якщо вже хочете підзаробити "на туризмі", то після закінчення у кацапів грошей, випроваджуйте їх назад у рашку.
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27.09.2022 23:55 Ответить
Ещё немного понабегавших кацапов и будет рефферендум в Грузии тоже.
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28.09.2022 00:22 Ответить
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.
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28.09.2022 07:30 Ответить
И толку, что ты знаешь? Убийц грузинов принемаешь десятками тысячь и они тебе еще устроят референдум. Позорище.
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28.09.2022 07:40 Ответить
Коли вже грузини прокинуться від московитського гіпнозу? Саме час скидати кремлівських маріонеток та вертати рідні землі додому. Гадаю, є чим повертати, бо ж у НАТО прагнуть.
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28.09.2022 08:56 Ответить
 
 