Миссия ООН опубликовала отчет о войне в Украине: жертвы, насилие и казни
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мониторинговая миссия ООН задокументировала уже около 15 тыс. жертв среди гражданских в войне РФ против Украины.
Об этом во время брифинга рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Богнер отметила, что в периодическом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, охватывающем период с 1 февраля до 31 июля 2022 года, был представлен отчет о ситуации с правами человека в Украине. Отчет содержит информацию, полученную от 78 выездов на места, 20 выездов в места содержания под стражей, более 1 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений и других источников информации.
По словам Богнер, с 24 февраля по состоянию на эту неделю было задокументировано 5996 погибших человек, 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Она отметила, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.
За отчетный период было зафиксировано 407 случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний, из которых 18 человек были впоследствии найдены мертвыми.
Также она сообщила, что в течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин и 11 случаев принуждения к публичному раздеванию.
Представитель ООН также выразила обеспокоенность нарушениями права на справедливое судебное разбирательство, задокументированными в производствах против российских вооруженных сил. В 19 случаях обвиняемые не имели возможности общаться с адвокатами, а в 11 случаях судебное разбирательство проводилось в ускоренном формате.
"Мы приняли во внимание, что правительство Украины возбудило расследование случаев бесчеловечного обращения с военнопленными со стороны сил безопасности Украины, а также случаев произвольных задержаний. Ожидаем привлечения к ответственности виновных лиц", - заявила она.
Мониторинговая миссия ООН обеспокоена также ухудшением ситуации вокруг свободы слова на территориях, оккупированных Россией. По ее словам, применение российского законодательства неоправданно ограничило право на свободу мнений и существенно сузило пространство для высказывания взглядов на вопросы, представляющие общественный интерес.
Кроме того, Богнер заявила, что украинских военнопленных подвергают внесудебным казням, сексуальному насилию и другим надругательствам российские силы и связанные с ними вооруженные формирования.
Пожалуйста, подождите...
Все ж таки ми погані, а кацапи жертви. Нема слів. Ще одні уроди.
Жду реакции зеленского. Это же не Денисова, которую можно было загнобить за разглашение неугодной ермаку информации.
Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення мобілізації у Росії.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонени росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну в Україну.
Відповідне відео Братчук оприлюднив у своєму Telegram.
https://core.telegram.org/widgets
Російський вояка розповів, що був мобілізований всього кілька днів тому - 21 вересня - від Московського військкомату. Солдат РФ розповів, що його направили до Куп'янська Харківської області, аби "вбивати націоналістичні батальйони". На щастя, російський окупант зрозумів, що "воює" лише з мирними жителями, тому "щиро шкодує" про скоєне.
по гражданским -"станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб"
по военным 22.08.22 (месяц тому), залужный: "Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні" (через месяц будем считать что 10 тысяч, так как со слов "найвеличнішого" від 23 вересня "За кожен день війни з Росією гине приблизно 50 українських захисників")
в среднем получаем - потери гражданских не принимающих участие в боях составляют вобщем то 60% от потерь ЗСУ в ежедневных битвах. и если военные теряют в день 50 человек, то мы можем сказать, что ежедневно гибнет 30 человек гражданских (60%).
не синхронизация информации по одному и тому же пункту между оон, медиа, военными, властями,...... позволяет каждому из нас оценить как ложь властей, так и истинную ситуацию.