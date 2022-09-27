Миссия ООН опубликовала отчет о войне в Украине: жертвы, насилие и казни

Мониторинговая миссия ООН задокументировала уже около 15 тыс. жертв среди гражданских в войне РФ против Украины.

Об этом во время брифинга рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Богнер отметила, что в периодическом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, охватывающем период с 1 февраля до 31 июля 2022 года, был представлен отчет о ситуации с правами человека в Украине. Отчет содержит информацию, полученную от 78 выездов на места, 20 выездов в места содержания под стражей, более 1 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений и других источников информации.

По словам Богнер, с 24 февраля по состоянию на эту неделю было задокументировано 5996 погибших человек, 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Она отметила, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

За отчетный период было зафиксировано 407 случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний, из которых 18 человек были впоследствии найдены мертвыми.

Также она сообщила, что в течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин и 11 случаев принуждения к публичному раздеванию.

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Представитель ООН также выразила обеспокоенность нарушениями права на справедливое судебное разбирательство, задокументированными в производствах против российских вооруженных сил. В 19 случаях обвиняемые не имели возможности общаться с адвокатами, а в 11 случаях судебное разбирательство проводилось в ускоренном формате.

"Мы приняли во внимание, что правительство Украины возбудило расследование случаев бесчеловечного обращения с военнопленными со стороны сил безопасности Украины, а также случаев произвольных задержаний. Ожидаем привлечения к ответственности виновных лиц", - заявила она.

Мониторинговая миссия ООН обеспокоена также ухудшением ситуации вокруг свободы слова на территориях, оккупированных Россией. По ее словам, применение российского законодательства неоправданно ограничило право на свободу мнений и существенно сузило пространство для высказывания взглядов на вопросы, представляющие общественный интерес.

Кроме того, Богнер заявила, что украинских военнопленных подвергают внесудебным казням, сексуальному насилию и другим надругательствам российские силы и связанные с ними вооруженные формирования.