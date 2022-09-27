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Миссия ООН опубликовала отчет о войне в Украине: жертвы, насилие и казни

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон

Мониторинговая миссия ООН задокументировала уже около 15 тыс. жертв среди гражданских в войне РФ против Украины.

Об этом во время брифинга рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Богнер отметила, что в периодическом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, охватывающем период с 1 февраля до 31 июля 2022 года, был представлен отчет о ситуации с правами человека в Украине. Отчет содержит информацию, полученную от 78 выездов на места, 20 выездов в места содержания под стражей, более 1 тыс. интервью с жертвами и свидетелями нарушений и других источников информации.

По словам Богнер, с 24 февраля по состоянию на эту неделю было задокументировано 5996 погибших человек, 8848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Она отметила, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

За отчетный период было зафиксировано 407 случаев насильственных исчезновений и произвольных задержаний, из которых 18 человек были впоследствии найдены мертвыми.

Также она сообщила, что в течение отчетного периода было зафиксировано 9 случаев изнасилований – 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин и 11 случаев принуждения к публичному раздеванию.

Читайте также: В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 тыс. 996 человек, из них 382 ребенка. Еще 8 тыс. 848 человек получили ранения, - ООН

Представитель ООН также выразила обеспокоенность нарушениями права на справедливое судебное разбирательство, задокументированными в производствах против российских вооруженных сил. В 19 случаях обвиняемые не имели возможности общаться с адвокатами, а в 11 случаях судебное разбирательство проводилось в ускоренном формате.

"Мы приняли во внимание, что правительство Украины возбудило расследование случаев бесчеловечного обращения с военнопленными со стороны сил безопасности Украины, а также случаев произвольных задержаний. Ожидаем привлечения к ответственности виновных лиц", - заявила она.

Мониторинговая миссия ООН обеспокоена также ухудшением ситуации вокруг свободы слова на территориях, оккупированных Россией. По ее словам, применение российского законодательства неоправданно ограничило право на свободу мнений и существенно сузило пространство для высказывания взглядов на вопросы, представляющие общественный интерес.

Кроме того, Богнер заявила, что украинских военнопленных подвергают внесудебным казням, сексуальному насилию и другим надругательствам российские силы и связанные с ними вооруженные формирования.
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Топ комментарии
+6
На заседании ООН группа независимых юристов заявила, что рашистские солдаты насиловали и пытали в Украине детей в возрасте 4 лет.
Жду реакции зеленского. Это же не Денисова, которую можно было загнобить за разглашение неугодной ермаку информации.
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27.09.2022 21:50
+5
Перші пішли: ЗСУ вже встигли взяти у полон російських вояків, мобілізованих з Москви (відео)



Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення мобілізації у Росії.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонени росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну в Україну.

Відповідне відео Братчук оприлюднив у своєму Telegram.

https://core.telegram.org/widgets

Російський вояка розповів, що був мобілізований всього кілька днів тому - 21 вересня - від Московського військкомату. Солдат РФ розповів, що його направили до Куп'янська Харківської області, аби "вбивати націоналістичні батальйони". На щастя, російський окупант зрозумів, що "воює" лише з мирними жителями, тому "щиро шкодує" про скоєне.
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27.09.2022 21:55
+3
слабаки. Вон у нас Малюк с СБУ ботоферму Порошенко на миллион ботов накрыл, правда теперь найти ее не может, чтобы показать на запрос депутатов. Ну то такое. Нашел/потерял...
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27.09.2022 21:49
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А дії цієї фірми де?
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27.09.2022 21:44 Ответить
Опублікували...оце потужно. А то за 8 місяців вже і глухі, і сліпі почули й побачили...
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27.09.2022 21:56 Ответить
так, яка робота, без них ми і не знали б, що творили двуногі виродки
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27.09.2022 21:59 Ответить
Все ж таки СБУ нелюдські поводилась, а Уряд порушив проти них справу і ООН очікує звіту. І ще: "Представник ООН також висловила свою стурбованість порушеннями права на справедливий судовий розгляд, задокументованими у провадженнях проти російських збройних сил. Джерело: https://censor.net/ua/n3370032"

Все ж таки ми погані, а кацапи жертви. Нема слів. Ще одні уроди.
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27.09.2022 22:07 Ответить
Такі зрада. "...розслідування випадків щодо нелюдського поводження з військовополоненими з боку сил безпеки України Джерело: https://censor.net/ua/n3370032"
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27.09.2022 22:01 Ответить
Nedali advakatov roSSijskim nacistam...
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27.09.2022 21:53 Ответить
слабаки. Вон у нас Малюк с СБУ ботоферму Порошенко на миллион ботов накрыл, правда теперь найти ее не может, чтобы показать на запрос депутатов. Ну то такое. Нашел/потерял...
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27.09.2022 21:49 Ответить
На заседании ООН группа независимых юристов заявила, что рашистские солдаты насиловали и пытали в Украине детей в возрасте 4 лет.
Жду реакции зеленского. Это же не Денисова, которую можно было загнобить за разглашение неугодной ермаку информации.
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27.09.2022 21:50 Ответить
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27.09.2022 21:50 Ответить
Перші пішли: ЗСУ вже встигли взяти у полон російських вояків, мобілізованих з Москви (відео)



Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення мобілізації у Росії.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонени росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну в Україну.

Відповідне відео Братчук оприлюднив у своєму Telegram.

https://core.telegram.org/widgets

Російський вояка розповів, що був мобілізований всього кілька днів тому - 21 вересня - від Московського військкомату. Солдат РФ розповів, що його направили до Куп'янська Харківської області, аби "вбивати націоналістичні батальйони". На щастя, російський окупант зрозумів, що "воює" лише з мирними жителями, тому "щиро шкодує" про скоєне.
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27.09.2022 21:55 Ответить
Але якщо так піде і надалі, то куди будемо їх дівати, товариство? Годувати? Гріти?Купати? Ніц не второпаю...а потім ще...що?
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27.09.2022 22:02 Ответить
Ось ми і розкрили справжній план русні! Вони відправляють мільйони м'яса на фронт, м'ясо здається в полон мильйонами, наші не знають як прогодувати усю цю товпу, українська економіка колапсує, так расія побєдіт! (жартую, звісно).
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27.09.2022 23:12 Ответить
официально:
по гражданским -"станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб"
по военным 22.08.22 (месяц тому), залужный: "Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні" (через месяц будем считать что 10 тысяч, так как со слов "найвеличнішого" від 23 вересня "За кожен день війни з Росією гине приблизно 50 українських захисників")
в среднем получаем - потери гражданских не принимающих участие в боях составляют вобщем то 60% от потерь ЗСУ в ежедневных битвах. и если военные теряют в день 50 человек, то мы можем сказать, что ежедневно гибнет 30 человек гражданских (60%).
не синхронизация информации по одному и тому же пункту между оон, медиа, военными, властями,...... позволяет каждому из нас оценить как ложь властей, так и истинную ситуацию.
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27.09.2022 22:06 Ответить
В 1964 году на Гаити прошёл референдум о пожизненном правлении президента Дювалье. В бюллетенях был только ответ "да". Голосовать можно было сколько угодно раз. Я это к чему. Тот референдум был чеснее по сравнению с тем, что устроила Россия сейчас в украинских областях.
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27.09.2022 22:10 Ответить
России надо было ********** сразу до Европы, зря путин связался с Украиной. Ударный кулак через белорусь и вперед. Эти соплежуи все равно ответку не дали бы, пока разбирались бы "что же произошло", у всех ли россиян есть адвокаты, пока бы прошли стадии от озабоченности до крайней степени охренения, кацапы были бы уже у Ла-манша. А если бы ООН собралось, то кацапы в ООН вето наклали бы и те все равно ничего не смогли бы сделать. Дело было верняк. А так увязли в Украине. Теперь уже поздняк метаться, вот кацапы и бесятся.
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27.09.2022 23:21 Ответить
 
 