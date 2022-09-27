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Остаток макрофина ЕС в 3 млрд евро для Украины будет грантом, а не займом, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

євро

Последняя часть макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 3 миллиардов евро будет предоставлена в виде грантов, а не займа.

Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Это была наша позиция. Мы считаем, что Украина сейчас не может вернуть деньги. Мы хотели, чтобы все средства были предоставлены в виде грантов. Но как всегда пришлось искать компромисс: 5 млрд будет займом и 3 млрд будет в виде грантов", - сказала Фельдгузен.

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Посол затруднилась назвать конкретные сроки, когда ЕС сможет предоставить эти средства, но выразила уверенность, что это будет точно до конца года.

"В Брюсселе над этим работают, и я как еврооптимист верю, что они найдут компромисс", – добавила она.
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как будет распределена помощь США. Если коротко: живых денег , слава Богу, нам не дают. Все под контролем.
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27.09.2022 22:09 Ответить
живых денег , слава Богу, нам не дают
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27.09.2022 22:43 Ответить
тобто зеплесень зможе закатати їх в асфальт без контролю... прелесно
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27.09.2022 22:11 Ответить
В країні дурнів закипить робота.
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27.09.2022 22:18 Ответить
Ну наконец то .. Зе построит трассу Киев-Лондон..в десять полос...🤣😂покупаем чуваки Мерса и Ламборджиню...
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27.09.2022 22:37 Ответить
 
 