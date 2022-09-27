СНБО на днях обнародует инструкцию на случай применения РФ ядерного оружия, - Данилов
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Аппарат СНБО в скором времени опубликует инструкцию на случай применения РФ ядерного оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.
"Речь идет о тактическом оружии. Если оно будет применяться, на сегодняшний день есть определенные процедуры. У нас в аппарате СНБО есть разработанная инструкция, которую мы в ближайшие дни попытаемся максимально обнародовать", - сказал он.
В то же время Данилов отметил, что ядерные государства обязались не допустить применения ядерного оружия.
"Это ответственность каждой ядерной страны", – отметил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что угрозы России будут стимулировать другие неядерные страны создавать "грязные бомбы", чтобы обезопаситься от "сумасшедших соседей".
"Когда россияне сегодня начинают "бряцать" ядерным оружием перед миром, то количество так называемых бомб будет появляться в геометрической прогрессии. Ведь ни одна страна не будет защищена от сумасшедшего соседа. Эта так называемая грязная бомба не такая уж сложная задача", - подчеркнул он.
По словам Данилова, несмотря на все, Украина будет защищать свою землю. "Если не будет цивилизованного ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку, если оно произойдет, это не означает, что мы не будем защищать нашу землю. Нас не остановят путинские войска", - подытожил он.
Данилов заявил, что задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены согласно планам и графикам.
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Вы заметили что весь мир содрогается от ядерной риторики бункерного нациста и только украинцам на все на@рать? И ничего в этом удивительного нет. Поколение украинцев которое сегодня мочит русню, родилось и выросло в ядерных отходах Чернобыля и адаптировалось под рашкинские ракеты. Эту нацию не победить!
Ми ******** світового масштабу
Через якийсь час ховали своїх дітей під бомбами.
Унікальна нація - ніхто не несе відповідальності і всім все *****
Правда не подобається? Чи зелебобікам весь час десь порох мерещиться?
Але це ви написали про якихось фанатів пороха (хоча де в коментарях вище було про пороха?) , відповідно ви себе не відносите до прихильників пороха, значить ви за зелене малоросійське чмо (бо в 2019 у другому турі вибір був або "Армія.мова.віра" , або "какая разніца".
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ага, а ще вони обіцяли нам обіцянок цілу купу. І як то вони не допустять???
це мені нагадує як госполарі собак, що гасають без намордника, шо "не бійтеся, воно не кусається", ніби у пса зубів нема)))
да, это надо было сделать давным давно!
Что мы не знаем кто такой Путлер?
даже в «советские времена» была Гражданская Обонона с инструкциями как и что делать...
можно также употреблять квашеную капусту.
добре влаштувався
Дебильное государство с дебильным народом это кацапстан.
и всем власть предержащим выдать лошадиные противогазы.
Населению и военнослужащим нужно раздать средства защиты от ОМП
и создать подразделения химзащиты из людей, которые когда-то в таких
подразделениях служили. А инструкцию себе засунуть в д-пу.