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Данилов (1053) Россия (91190) СНБО (4373) ядерное оружие (1131)

СНБО на днях обнародует инструкцию на случай применения РФ ядерного оружия, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

данілов

Аппарат СНБО в скором времени опубликует инструкцию на случай применения РФ ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

"Речь идет о тактическом оружии. Если оно будет применяться, на сегодняшний день есть определенные процедуры. У нас в аппарате СНБО есть разработанная инструкция, которую мы в ближайшие дни попытаемся максимально обнародовать", - сказал он.

В то же время Данилов отметил, что ядерные государства обязались не допустить применения ядерного оружия.

"Это ответственность каждой ядерной страны", – отметил он.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что угрозы России будут стимулировать другие неядерные страны создавать "грязные бомбы", чтобы обезопаситься от "сумасшедших соседей".

"Когда россияне сегодня начинают "бряцать" ядерным оружием перед миром, то количество так называемых бомб будет появляться в геометрической прогрессии. Ведь ни одна страна не будет защищена от сумасшедшего соседа. Эта так называемая грязная бомба не такая уж сложная задача", - подчеркнул он.

По словам Данилова, несмотря на все, Украина будет защищать свою землю. "Если не будет цивилизованного ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку, если оно произойдет, это не означает, что мы не будем защищать нашу землю. Нас не остановят путинские войска", - подытожил он.

Данилов заявил, что задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены согласно планам и графикам.
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Топ комментарии
+15

Вы заметили что весь мир содрогается от ядерной риторики бункерного нациста и только украинцам на все на@рать? И ничего в этом удивительного нет. Поколение украинцев которое сегодня мочит русню, родилось и выросло в ядерных отходах Чернобыля и адаптировалось под рашкинские ракеты. Эту нацию не победить!
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27.09.2022 22:29
+15
інструкція -це пздц як круто! Тільки не дуже довгу друкуйте бо в разі застосування психами ЯЗ можна не встигнути дочитати інструкцію до кінця. А ще ж треба провести позаплановий інструктаж на робочих місцях і обов"язково розписатися в журналах по охороні праці.
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27.09.2022 22:38
+13
ось також риготіли коли ЧМО асфальт клав замість зміцнення оборони, коли країни посольства свої евакуювали з Києва.

Через якийсь час ховали своїх дітей під бомбами.

Унікальна нація - ніхто не несе відповідальності і всім все *****
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27.09.2022 22:59
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Правила форума Совет форумчан
тра' поспішити, а то не встигне
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27.09.2022 22:25 Ответить
Пане Данілов, коли РНБО нарешті наложить санкції на кацапських олігархів і їх майно в Україні?
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28.09.2022 07:46 Ответить
відкриють Майдан Незалежності? не думаю... там вава засів та зешобла
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27.09.2022 22:25 Ответить
Це 3,14zdець! Коли цей бункерний сдохне?!!!
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27.09.2022 22:26 Ответить
інструкція -це пздц як круто! Тільки не дуже довгу друкуйте бо в разі застосування психами ЯЗ можна не встигнути дочитати інструкцію до кінця. А ще ж треба провести позаплановий інструктаж на робочих місцях і обов"язково розписатися в журналах по охороні праці.
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27.09.2022 22:38 Ответить
1. Не смотреть на вспышку. 2. Сразу после вспышки падать в укрытие, чтоб не побило осколками 3. Заткнуть все щели в квартире мокрыми тряпками. 4. Ждать, пока осядет пыль. 5. Эвакуация, прием таблеток по команде. 6. После эвакуации одежду сжечь, помыться.
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27.09.2022 23:25 Ответить
"Умники" из укртелекома уничтожили систему проводного радио, оставшуюся со времен совка, а она создавалась как раз для такого случая. После ядерного взрыва вся другая связь просто сдохнет
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27.09.2022 23:28 Ответить
7. Накрыться белой простыней и медленно ползти в сторону городского кладбища.
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27.09.2022 23:51 Ответить
в першу чергу - зняти одежу, бо основна проблема - це опіки, одежа вплавиться в шкіру
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27.09.2022 23:55 Ответить
Коли був Рейган, кремлівські діди ядерною зброєю не погрожували...
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27.09.2022 22:29 Ответить
Тогда Першинги стояли
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27.09.2022 22:52 Ответить
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27.09.2022 23:00 Ответить
потому что совковые руководители были более адекватные - чем фсбшный выпляток рашисст убийца - путин
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27.09.2022 23:15 Ответить

Вы заметили что весь мир содрогается от ядерной риторики бункерного нациста и только украинцам на все на@рать? И ничего в этом удивительного нет. Поколение украинцев которое сегодня мочит русню, родилось и выросло в ядерных отходах Чернобыля и адаптировалось под рашкинские ракеты. Эту нацию не победить!
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27.09.2022 22:29 Ответить
помітили - українцям здебільшого усе "какаяразница", тому й віддали РФ своє ЯО, тому й обираємо то злодіїв то блазнів собі в президенти.

Ми ******** світового масштабу
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27.09.2022 22:50 Ответить
ось також риготіли коли ЧМО асфальт клав замість зміцнення оборони, коли країни посольства свої евакуювали з Києва.

Через якийсь час ховали своїх дітей під бомбами.

Унікальна нація - ніхто не несе відповідальності і всім все *****
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27.09.2022 22:59 Ответить
А до чого тут порох?
Правда не подобається? Чи зелебобікам весь час десь порох мерещиться?
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28.09.2022 00:37 Ответить
Ну зараз признатися, що голосував за зелене чмо - це визнати себе кінченим інфантилом, який повірив в казочку про кінець епохи бідності і брехні.
Але це ви написали про якихось фанатів пороха (хоча де в коментарях вище було про пороха?) , відповідно ви себе не відносите до прихильників пороха, значить ви за зелене малоросійське чмо (бо в 2019 у другому турі вибір був або "Армія.мова.віра" , або "какая разніца".
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28.09.2022 06:33 Ответить
Хорош воздух гонять,стихоплет, хэштегмастер.Порох не ангел,но Оманский *******,как и его свита воняет русней.
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28.09.2022 07:43 Ответить
Потому что окупация рашистами страшнее ядерного удара, поверь. Янаю несколько знакомых, которые прошли плен в 2014-16-х годах, говорили что если бы знали что так будет лучше застрелились бы сразу. А многие и не вернулись с плена, нам конечно об этом никто не расскажет.
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27.09.2022 23:11 Ответить
ты совсем больной бот? кто родился в ядерных отходах?
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27.09.2022 23:17 Ответить
Да он рофлит, why so serious?
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27.09.2022 23:26 Ответить
ни хрена подобного он бредит как и все боты
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28.09.2022 01:15 Ответить
До сраки ваша інструкція.
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27.09.2022 22:29 Ответить
сцитата:"..Данілов зазначив, що ядерні держави взяли на себе зобов'язання не допустити застосування ядерної зброї.."
--
ага, а ще вони обіцяли нам обіцянок цілу купу. І як то вони не допустять???
це мені нагадує як госполарі собак, що гасають без намордника, шо "не бійтеся, воно не кусається", ніби у пса зубів нема)))
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27.09.2022 22:29 Ответить
Невже вони думають,що всі сидітимуть і чекатимуть. Данілов легенько натякнув,не так вже важко її виготовити.
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27.09.2022 22:30 Ответить
А заявити, що ви будете робити, ні? Яка буде відповідь на випадок застосування РФ ядерної зброї? Інструкцію опублікуєте? Хоча б туману навіяли, що буде адекватна відповідь
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27.09.2022 22:32 Ответить
Вам мало того туману, що з 19 го року навіяли?
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27.09.2022 22:48 Ответить
якщо простиня і напрямок повзти фігуруватиме то мені інструкцію не друкуйте, я в курсі.
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27.09.2022 22:32 Ответить
Белая )
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27.09.2022 22:34 Ответить
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27.09.2022 22:35 Ответить
Там окремим пунктом йдуть капці. Не обов'язково білі. Головне щоб по розміру😁
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27.09.2022 22:50 Ответить
Any proofs?
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27.09.2022 23:17 Ответить
«Незабаром « ??!!!

да, это надо было сделать давным давно!
Что мы не знаем кто такой Путлер?

даже в «советские времена» была Гражданская Обонона с инструкциями как и что делать...
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27.09.2022 22:37 Ответить
Что делать! Бежать от эпицентра взрыва неся перед собой автомат на вытянутых руках.Чтоб расплавленный металл с автомата не портил казенные сапоги.
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27.09.2022 22:40 Ответить
Данілов потім скаже : "пам'ятаєте, яка на мені була свитка? Отож..."
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27.09.2022 22:39 Ответить
Тем не менее амеры подняли два своих самолёта по отслеживанию яо на Аляске. RC 135S Cobra летают недалеко от границы рыфы.
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27.09.2022 22:45 Ответить
Не нийте, баби. Зараз або ми станемо назалежними, або станемо рабами навіки. Віремо у ЗСУ!
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27.09.2022 22:48 Ответить
До ***** та інструкція, хто буде в епіцентрі помруть, інші прочитають новини, подивляться фотки. Тут електрику на тиждень якщо вирублять взимку що робити, а з ядерним вибухом все зрозуміло, нічого не робити. Будувати вігвам із палиць " Меланхолія"
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27.09.2022 22:54 Ответить
закупите йод,активированый угшоль,энтеросгель или энтеросорбент... и капусту. стакан свежего капустного сока в день.

можно также употреблять квашеную капусту.
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27.09.2022 22:54 Ответить
так же нужно випивать 150 грамм в день красного вина,детям,от 5 лет, можно давать 30-50 грамм красного сухого вина,типа хванчкара.
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27.09.2022 22:56 Ответить
цікаво, Данілову за це ще й зарплата якась капає?

добре влаштувався

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27.09.2022 23:03 Ответить
При ядерной войне йодовая сетка на пузе и марля на морде не поможет. Я только хочу одного, чтобы мы или США ответили ударом по Мацкве и остальной рашке в том числе по АЕС тем же.
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27.09.2022 23:07 Ответить
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27.09.2022 23:07 Ответить
так это же прекрасно 👍👍👍
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28.09.2022 00:00 Ответить
Не Украина докатилась до дебилизму, а ееотдельные чиновники.

Дебильное государство с дебильным народом это кацапстан.
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28.09.2022 01:01 Ответить
Какая *** инструкция ? Впороть 2-бутылки водки залпом , закотиться под диван. Если серьезно , это не сирена ,и не ракета , ведро Йода не поможет, это катастрофа.Самая лучшая безопасность не допустить этого .Как не знаю , думайте...
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27.09.2022 23:24 Ответить
Тобто, у терміновому порядку готуватись бомбосховища не будуть, роздрукують інструкції. Ну, звичайно, не знімати ж техніку з "відновлення інфраструктури".
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27.09.2022 23:25 Ответить
Якщо дійсно Україна зазнає ядерних ударів і масової загибелі населення, але це нарешті призведе до того, що свідомі народи світу зрозуміють нарешті, що росію потрібно зупинити назавжди, тобто у відповідь знищити росію - це можна буде вважати розплатою самих українців за те, що на протязі цілих 30 років вони не спромоглись збудувати дійсно Українську державу, а замість цього голосували за кучму, януковича, зеленського, хоча ясно бачили їх антиукраїнську сутність, вірили телевізору, а не власному розуму, вірили кому завгодно, а не людям свого ж народу. Кінець всьому наступив не зараз, а в 2019 році, коли повірили не українцям, а всякій прийшлій наволочі, яка захопила засоби масової (дез)інформації і за підтримки росії нав'язала клоуна, який лише кілька днів тому знущався з України, висміював все українське, і зараз його слуги, щедро оплачувані грошима коломойського, разом із депутатами від опзж, і далі роблять все, щоб знищити Україну.
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27.09.2022 23:26 Ответить
Може фрагментації?
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27.09.2022 23:27 Ответить
Оце дожилися! Читаємо про інструкцію по застосуванню ядерної зброї по Україні!😠😡 Якщо щось, Данілов в домікє. Тобто в бункері. А ви інструкцію читайте!
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27.09.2022 23:27 Ответить
А чого самим ту брудну бомбу не зробити і стати знову ядерною державою?
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27.09.2022 23:30 Ответить
а ніхто й не казав що в нас немає такої бомби.Засрати радіацією на сотні років бєлгородську область-це так мило...
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28.09.2022 00:34 Ответить
Хорошо что предупреждают и будут (кхм) инструктировать. Жаль что не было такого до 24 Февраля. Смогли бы сберечь больше жизней.
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28.09.2022 00:50 Ответить
Кароче, Данилов сказал, шо ЗЕвлада опять надеется на волшебное кацапское заклятие ,,авось пронесёт" и они по-любому пересидят в ядерном бункере. Остальные выживайте кто как может. Данилов сменил рубашку, т.е. предупредил. Инструкция в помощь
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28.09.2022 05:57 Ответить
...хм. Ну, это видать узаконют: при ядерном взрыве, повернуться спиной к эпицентру и автомат Калашникова держать на вытянутых руках - дабы расплавленный металл не капал на казенные берцы /сапоги, для мобиков из рф/
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28.09.2022 06:14 Ответить
Дайте-ка угадаю: закрыть форточки и не выходить из дома?
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28.09.2022 06:44 Ответить
Так ось чим РНБО займається. Передрукувати інструкцію часів СРСР це вам не прсто так, тут потрібно колегіально підходити і тиждень-два подумати.
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28.09.2022 11:24 Ответить
Інформація про дії в разі ядерного вибуху повинна була висіти на кожній хаті з 24 лютого.Але коли при владі неуки,то не варто очікувати чогось гарного .
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28.09.2022 11:49 Ответить
вражаюча швіидкість реагування на загрози
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28.09.2022 12:33 Ответить
Ветеринару не инструкции народу нужно писать, а себе, шефу своему,
и всем власть предержащим выдать лошадиные противогазы.
Населению и военнослужащим нужно раздать средства защиты от ОМП
и создать подразделения химзащиты из людей, которые когда-то в таких
подразделениях служили. А инструкцию себе засунуть в д-пу.
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02.10.2022 20:27 Ответить
 
 