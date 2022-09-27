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Силами ПВО уничтожены три крылатые ракеты Х-59, выпущенные по Одесщине и Кривому Рогу, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,х59

Силами ПВО уничтожены три крылатые ракеты Х-59, выпущенные врагом по Одесской области и Кривому Рогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"По Одесщине враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления выпущены 2 ракеты класса "воздух - поверхность" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу.

"Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО", - добавили в ОК "Південь".

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Дякуемо нашим захистникам. Бережи вас Господь.
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27.09.2022 22:37 Ответить
А в Харкові був жах.
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27.09.2022 22:37 Ответить
А в Токмаку розважається Бавовнятко.
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27.09.2022 22:38 Ответить
З Токмаку по запорiжжю бьють с300 , сьогоднi 10 прильотiв .
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27.09.2022 22:45 Ответить
Щось там знищили.
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27.09.2022 22:53 Ответить
чмобікі вже дохнуть
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27.09.2022 22:46 Ответить
Хороша звістка,це значить що в рашки вже дефіцит гарматної біомаси.
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27.09.2022 23:02 Ответить
на лбу хоть пишут шариковой ручкой друг другу ФИО и дату рождения?
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27.09.2022 23:02 Ответить
 
 