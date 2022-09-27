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Силами ПВО уничтожены три крылатые ракеты Х-59, выпущенные по Одесщине и Кривому Рогу, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силами ПВО уничтожены три крылатые ракеты Х-59, выпущенные врагом по Одесской области и Кривому Рогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
"По Одесщине враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления выпущены 2 ракеты класса "воздух - поверхность" Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу.
"Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО", - добавили в ОК "Південь".
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