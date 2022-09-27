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Зеленский (16489) Путин (29845) Совбез ООН (1020) псевдореферендум (122)

Зеленский в Совбезе ООН призвал изолировать Россию: РФ идет по "Крымскому сценарию", с Путиным не о чем говорить

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Совбезе ООН онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне, которое ведет прямую трансляцию заседания Совбеза ООН, где обсуждается вопрос проведения Россией псквдореферендумов на территории оккупированной Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается аннексировать территории Украины, где проводит "референдумы" и сейчас "не о чем говорить с президентом РФ". Президент Украины призвал к полной изоляции России.

"Признание Россией результатов этого так называемого "референдума" на оккупированных территориях будет означать, что с Путиным больше не о чем говорить", - сказал Зеленский в Совбезе.

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Он напомнил, что на прошлой неделе представил Генеральной Ассамблее ООН формулу мира.

"Россия отреагировала на этот путь к миру и объявила мобилизацию. Кроме того, Россия намеренно фокусирует свою мобилизацию на именно коренных народах с территории. Это не только народы из Кавказа и Сибири, все делается для того, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин именно коренных народов" , – заметил президент.

Подобная ситуация наблюдается и в оккупированном Крыму, добавил Зеленский.

"Перед глазами всего мира Россия проводит эти псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Людей заставляют заполнить какие-то бумажки, угрожая им оружием", - подчеркнул политик.

Гарант констатировал, что оккупанты определили результаты "референдумов" заранее.

"Анексия захваченных территорий — это наихудшее нарушение хартии ООН. Это попытка украсть территорию у другого государства, попытки стереть нормы международного законодательства. Это очень циничная попытка заставить мужское население на оккупированных территориях Украины мобилизоваться в российскую армию для того, чтобы отправить их бороться против своих же собственных земляков", - заметил он.

Зеленский призвал полностью изолировать Россию и лишить ее права вето.

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"Государство не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, если это государство создает и внедряет политику геноцида прямо сейчас, только в шаге от радиационной катастрофы, в то же время угрожая ядерными ударами. Россию следует исключить из всех международных организаций", — подчеркнул глава государства. 

Также президент призвал ввести новые антироссийские санкции.

"Любые уголовные действия России для нас ничего не меняют. Мы не будем подчиняться действиям террористов", - подытожил Зеленский.
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Топ комментарии
+17
Здається, українці ядерної зброї бояться менше, ніж перемовин.
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27.09.2022 22:57
+15
З Зеленського робити патріота України це все одно,що з гівна ліпити кулю і думати,що вона полетить! Його патріотизм вже розкритий в таємному візиті до Омана,рятувані вагнера,розмінувані Чонгару! По друге-я не уявляю як собаку Бені можливо рівняти до Патрона!
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27.09.2022 23:00
+12
Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
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27.09.2022 22:59
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А хто намагався зазирнути йому вглаз?
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27.09.2022 22:51 Ответить
Крім Зеленського це робили усі світові політики, починаючи з 2014 року
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27.09.2022 22:55 Ответить
Ви праві, нам не пощастило з цілою плеядою слабких західних політиків. Меркель, Обама, Трамп, Макрон та інші це слабаки. Зараз де не де з'являються нормальні політики.
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27.09.2022 22:59 Ответить
Нам якраз пощастило. В нас якраз був кремінь - ніяких домовленностей з агресором. А потім ніяких других домовленостей
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27.09.2022 23:01 Ответить
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27.09.2022 23:04 Ответить
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет фельдмаршал Зеля
И Обдристович в бой нас поведет!
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27.09.2022 23:36 Ответить
Основная масса его подписчиков - это подоляковская ботоферма!

Но много постсовковых тётушек действительно плотно сидят на его контенте
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28.09.2022 00:14 Ответить
То есть, когда у нас совсем не было армии и Порошенко за полгода поняв, что договариваться с путлером невозможно, подписал Минск, чтобы выиграть 8 лет на создание армии, нужно было проголосовать за клоуна, который в 2019м поменял ракетную программу на Велике крадівництво и решил снова наступать на грабли переговоров с путлером? Для вас оба политика делали одно и то же?
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27.09.2022 23:25 Ответить
можна подумати, що сам Байден сильно допоміг... не смішіть
Якби не сенатори - він взагалі б ніфіга Україні не дав
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27.09.2022 23:18 Ответить
Я знаю лише що Байден до 24 лютого нам почав давати хоч щось. А при Обамі та Трампові нічого.
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27.09.2022 23:49 Ответить
як це? Саме за Трампа Україна отримала вперше зброю від США:
https://www.dw.com/ru/wp-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-41883709

от ви любите хаяти Трампа, а при ньому не було б такої війни!
Це він однозначно сказав путлеру: - бомбитимеш Україну, я бомбану тебе!
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28.09.2022 18:53 Ответить
Він передав маленьку партію джавеленів, але умова була не використовувати проти кацапів. Така собі допомога. Ви почитайте що трамп говорив на початку вторгнення
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28.09.2022 19:18 Ответить
я суджу людей у справах, а не тому, що хтось про когось сказав. Тим більше за переказами.
Так собі допомога - це якраз зараз стосується Байдена. Щодо 18-ти HIMARS, що до ленд-лізу... Я особисто не впевнений, що він взагалі почнеться.
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29.09.2022 10:25 Ответить
"Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон"
https://censor.net/ua/news/3370337/***************************************************************************
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29.09.2022 10:27 Ответить
Активність війни (від 2014-го) за Трампа, якщо дивитися річні втрати, наблизилася до нуля! А за Байдена - путлер чекав саме його перемоги на виборах, так і почалася справжня війна.
Якби Трамп був у друзях у путлера - то чому ж війна тоді не почалася? Відповідь проста - чекав саме Байдена та його адміністрації.
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29.09.2022 10:42 Ответить
Він хотів через трампа політично змусити нас капітулювати. трамп постійно робив заяви що Україна повинна піти на компроміс. Ви або жили в печері або просто живете у власному вигаданому світі. ***** напав бо час піджимає, йому всі говорили те що він хотів почути. Спецслужби казали що ми не будемо оборонятися, агенти такі як медведчук казали що влада втікне а їх будуть зустрічати з хлібом та сіллю. Міністерство економіки казало що санкції сильні вводити не будуть бо це не вигідно. Є ще багато факторів які вплинули на рішення про атаку.
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29.09.2022 12:59 Ответить
про печеру можу також і вам сказати... Ось час покаже, як і що.
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29.09.2022 13:35 Ответить
Я не правду сказав про трампа? Всі його слова та дії легко можна перевірити.
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29.09.2022 14:01 Ответить
Я вже казав - я не довіряю всяким там чуткам. Ні? Тоді викладіть відео з Трампом, де він говорить про те, про що стверджуєте.
А там побачимо, час покаже, коли піде Байден.
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29.09.2022 14:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GjpGfjzheeo В цьому відео він каже що треба подивитися на Крим, бо люди там хотіли би бути з кацапами
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29.09.2022 14:54 Ответить
Не почув цього. Йдеться про Обаму та його адміністрацію, про їхнє рішення не давати зброю Україні та про те, що Крим на совісті Обами з НАТО і він - Трамп до цього жодного стосунку не має. Він зазначив лише один сприятливий момент, що відносини з Росією не погіршилися і це було на той момент непогано.
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29.09.2022 16:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rGNNhmFYtWM&t=37s Тут це чмо говорить що нам треба сісти та вирішити наші проблеми. трамп це чор
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29.09.2022 14:58 Ответить
На другому - відносини Трампа до Зеленського зіпсувалися, це так. А чому ви знаєте? Через приховування корупції синка Байдена в Україні. Трамп просив "ці матеріали" про синка Байдена, але Зеленський відмовив у їхній передачі. До речі, і сам Байден теж по-вуха був у цій корупції замішаний.
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29.09.2022 17:01 Ответить
Я бачу ти доморожчений трампіст. Дивно бачити українця з німецьким прапором який фанатіє від трампа. Трамп буде сидіти, на це потрібен лише час
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29.09.2022 17:05 Ответить
хто сидітиме, це ми подивимося
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29.09.2022 17:07 Ответить
факти про останніх президентів США:
https://youtu.be/GvhFWZt550k
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08.10.2022 22:05 Ответить
«Ястреб» Байден vs «миротворец» Трамп
https://youtu.be/LyDMl5Q2pHg
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13.10.2022 01:11 Ответить
раджу послухати, а не витати у хмарах:
Сергей Любарский | Украина в огне, а Запад в нерешительности…
https://youtu.be/xbD-vDiym8k
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18.10.2022 22:06 Ответить
Однажды в Америке #4. Взгляд изнутри
https://youtu.be/yVpNIMa8Qlk
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21.10.2022 13:35 Ответить
Молодой бил, понімаєшь, зєльоний...
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27.09.2022 22:55 Ответить
Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
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27.09.2022 22:59 Ответить
Здається, українці ядерної зброї бояться менше, ніж перемовин.
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27.09.2022 22:57 Ответить
Перемовин не бояться,їх не хочуть.
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27.09.2022 23:27 Ответить
Куйло проводит "рехверендумы" там, где ему создали все условия, разминировав и отведя войска. Но виновато в этом только Куйло, а не те предатели, кто создал ему все условия...
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27.09.2022 23:00 Ответить
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27.09.2022 23:02 Ответить
Эти 5 "вопросов" заданы только ради 4-го.
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28.09.2022 08:03 Ответить
З Зеленського робити патріота України це все одно,що з гівна ліпити кулю і думати,що вона полетить! Його патріотизм вже розкритий в таємному візиті до Омана,рятувані вагнера,розмінувані Чонгару! По друге-я не уявляю як собаку Бені можливо рівняти до Патрона!
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27.09.2022 23:00 Ответить
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27.09.2022 23:18 Ответить
Щольц предложил путлеру сдацца..у путлера нет времени ...до дня рождения Пуйла осталась по факту неделя...иначе генералитет мавзолейного Вермахта застрелит негодяя...
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27.09.2022 23:04 Ответить
А самому хоч щось крім відосиків зробити??? Компанії, які мають власників з росії та Білорусі отримали ‼️майже 1 мільярд бюджетних гривень після вторгнення‼️ Перемогли на тендерах і їм влада все заплатила. І ніхто з влади не захотів зупинити або скасувати конкурси!

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27.09.2022 23:08 Ответить
Зеле для переговоров с кремлевскими баранами надо предложить кандидатуру генерал-полковника Ивашова..толковый мужик.. перед войной говорил..путлер не лезь в Украину..иначе тебе звиздец...по полному тарифу...
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27.09.2022 23:10 Ответить
кого не запропонуй - а все-одно буде д'єрмак
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28.09.2022 01:20 Ответить


тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 23:10 Ответить
Да, пока миллион орков не угандошим, русские не заметят потери бойца, мужа, сына (нужное подчеркнуть).
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27.09.2022 23:27 Ответить
Просто потрібно прийняти той факт, що війна на багато років, і нам потібні реальні союзники а не співчуття і занепокоєність і допомога на здач. А захід і його лідери дійсно слабкі, пітерський гопник їх досі розводить.
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27.09.2022 23:11 Ответить
Тільки вбивати, причому не вибірково ... всіх підряд мокшан
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27.09.2022 23:13 Ответить
А коли санкції проти росіян введуть в Україні?
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27.09.2022 23:27 Ответить
тільки зебіл в штаті подляка здатен вважати, що в цьому висері є щось толкове.
Увага, запитання: а чому?
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28.09.2022 01:22 Ответить
Мабуть той, хто пише переможні гундосіки про ізоляцію росії в той самий час, коли в реальності з України робить прихисток для путінських олігархів?

Як там бізнес Абрамовіча, Фрідмана, Авена, Ротенбергів в Україні себе почуває, ізолятор ти наш?
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28.09.2022 08:43 Ответить
ПРО СЛУГ ОЛІГАРХІВ І ЇХ ДРУЖБУ З ОПЗЖ У ВР
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28.09.2022 03:16 Ответить
Всмісле, а ти же хотів з цим підаром зустрітись побалакати, в очі зазирнути, невже щось трапилось?
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28.09.2022 06:47 Ответить
ЗЕБилы!!! а не сильно дорого Украина платит за заглянуть в очко путлеру, за млитый юг Украины, за где то на половину и т.д???
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28.09.2022 07:19 Ответить
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
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29.09.2022 17:37 Ответить
 
 