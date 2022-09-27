Зеленский в Совбезе ООН призвал изолировать Россию: РФ идет по "Крымскому сценарию", с Путиным не о чем говорить
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Совбезе ООН онлайн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне, которое ведет прямую трансляцию заседания Совбеза ООН, где обсуждается вопрос проведения Россией псквдореферендумов на территории оккупированной Украины.
Зеленский подчеркнул, что Россия пытается аннексировать территории Украины, где проводит "референдумы" и сейчас "не о чем говорить с президентом РФ". Президент Украины призвал к полной изоляции России.
"Признание Россией результатов этого так называемого "референдума" на оккупированных территориях будет означать, что с Путиным больше не о чем говорить", - сказал Зеленский в Совбезе.
Он напомнил, что на прошлой неделе представил Генеральной Ассамблее ООН формулу мира.
"Россия отреагировала на этот путь к миру и объявила мобилизацию. Кроме того, Россия намеренно фокусирует свою мобилизацию на именно коренных народах с территории. Это не только народы из Кавказа и Сибири, все делается для того, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин именно коренных народов" , – заметил президент.
Подобная ситуация наблюдается и в оккупированном Крыму, добавил Зеленский.
"Перед глазами всего мира Россия проводит эти псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Людей заставляют заполнить какие-то бумажки, угрожая им оружием", - подчеркнул политик.
Гарант констатировал, что оккупанты определили результаты "референдумов" заранее.
"Анексия захваченных территорий — это наихудшее нарушение хартии ООН. Это попытка украсть территорию у другого государства, попытки стереть нормы международного законодательства. Это очень циничная попытка заставить мужское население на оккупированных территориях Украины мобилизоваться в российскую армию для того, чтобы отправить их бороться против своих же собственных земляков", - заметил он.
Зеленский призвал полностью изолировать Россию и лишить ее права вето.
"Государство не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, если это государство создает и внедряет политику геноцида прямо сейчас, только в шаге от радиационной катастрофы, в то же время угрожая ядерными ударами. Россию следует исключить из всех международных организаций", — подчеркнул глава государства.
Также президент призвал ввести новые антироссийские санкции.
"Любые уголовные действия России для нас ничего не меняют. Мы не будем подчиняться действиям террористов", - подытожил Зеленский.
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Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет фельдмаршал Зеля
И Обдристович в бой нас поведет!
Но много постсовковых тётушек действительно плотно сидят на его контенте
Якби не сенатори - він взагалі б ніфіга Україні не дав
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от ви любите хаяти Трампа, а при ньому не було б такої війни!
Це він однозначно сказав путлеру: - бомбитимеш Україну, я бомбану тебе!
Так собі допомога - це якраз зараз стосується Байдена. Щодо 18-ти HIMARS, що до ленд-лізу... Я особисто не впевнений, що він взагалі почнеться.
https://censor.net/ua/news/3370337/***************************************************************************
Якби Трамп був у друзях у путлера - то чому ж війна тоді не почалася? Відповідь проста - чекав саме Байдена та його адміністрації.
А там побачимо, час покаже, коли піде Байден.
https://youtu.be/GvhFWZt550k
https://youtu.be/LyDMl5Q2pHg
Сергей Любарский | Украина в огне, а Запад в нерешительности…
https://youtu.be/xbD-vDiym8k
https://youtu.be/yVpNIMa8Qlk
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Увага, запитання: а чому?
Як там бізнес Абрамовіча, Фрідмана, Авена, Ротенбергів в Україні себе почуває, ізолятор ти наш?
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.