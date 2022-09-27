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Германия (5996) Крым (26014) оружие (9371) Фельдгузен (96)

У Германии нет требований к Украине по использованию переданного оружия, - посол Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что она не слышала, чтобы ее страна выдвигала Украине требования по использованию немецкого вооружения для контрнаступления на такие временно оккупированные территории как Крым.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как и вы, читала о якобы требованиях других партнеров. Я об этом по поводу Германии ничего не читала, не слышала. Я была сейчас в Германии на конференции послов, об этом не было сказано. Мы передаем это оружие и мы знаем, что мы не можем больше повлиять на то, что будет сделано с этим оружием", – сказала Фельдгузен.

Читайте также: Украина получит систему ПВО, которой нет даже у Бундесвера, - амбасадор Фельдгузен

На вопрос, означает ли это, что ВСУ будут самостоятельно принимать решения по использованию этого оружия, она ответила: "Кто другой будет им пользоваться?"
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Топ комментарии
+9
Нема зброї - нема вимог!

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27.09.2022 23:05
+4
як можна заборонити використовувати те чого не надали???
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27.09.2022 23:08
+4
А кто вам сказал что Германия ничего не поставила Украине?Ольга ********* или Вовка СаСалВьев,?😝
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27.09.2022 23:16
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А коли вже по кремлю будете не против ?
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27.09.2022 23:03 Ответить
ги, так і зброї за фактом ще нема чи вже немає
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27.09.2022 23:04 Ответить
Нема зброї - нема вимог!

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27.09.2022 23:05 Ответить
як можна заборонити використовувати те чого не надали???
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27.09.2022 23:08 Ответить
Ты о чем?
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27.09.2022 23:50 Ответить
Німеччина не дає танки «щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою», - заявив Шольц.

https://nv.ua/ukr/world/countries/sholc-poyasniv-chomu-nimechchina-ne-vidpravlyaye-ukrajini-tanki-50272426.html
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27.09.2022 23:50 Ответить
А кто вам сказал что Германия ничего не поставила Украине?Ольга ********* или Вовка СаСалВьев,?😝
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27.09.2022 23:16 Ответить
25 ноября 1940 года министр индел дохлого Ссср Вячеслав Молотов был с официальным визитом в Берлине..в беседе с фюрером Молотов сказал..
Герр Канцлер..слова не всегда соответвуют реальным делам в политике...
После этой фразы Молотова, Гитлер позвал начштаба Вермахта и сказал..готовимся к войне с братом Сралиным..
Предварительное название План Барбаросса...
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27.09.2022 23:25 Ответить
Какие требования ? Все по чесноку , постреляем и вернем , до последней гильзы , после победы. Слава Украине !!!
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27.09.2022 23:33 Ответить
Панове журналісти, перестаньте бігати за ними з цими своїми дурнуватими питаннями. Все що треба, всі питання які треба, Залужний з'ясує без вас.
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27.09.2022 23:35 Ответить
Отлично. Значит, подвешиваем ваши гарпуны на Миг-29 вместо HARM и работает по лахта-центру с низкой высоты (ракета такой небоскреб легко заметит по радиогоризонту как отдельную цель, не надо самолет высоко поднимать и попадать в радары). Приняли во внимание. Взлетим из Эстонии с пересадкой (при этом никто не докажет, что мы именно оттуда, могли и из Латвии), а назад своим ходом долетим в принципе.
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28.09.2022 01:41 Ответить
О, тобто можно з марсу по білгороду в'їбать?)
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28.09.2022 02:23 Ответить
 
 