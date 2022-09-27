Это агрессивная война России против Украины, НАТО не является стороной конфликта, - Столтенберг

Несмотря на риторику представителей РФ, НАТО не является стороной конфликта в Украине. Североатлантический альянс прилагает усилия, чтобы не разрешить перерастание этой войны в полномасштабную войну в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение нескольких минувших дней мы видели эскалацию этой войны, вызванной Россией, ее фейковыми "референдумами" в четырех областях Украины, сочетающейся с ядерной риторикой президента Путина и других российских лидеров, а также с решением о мобилизации вооруженных сил в России. Это серьезная эскалация конфликта, которая может привести только к большему количеству страданий и смертей", - сказал руководитель Альянса.

Он особо подчеркнул, что такие действия России не поколеблют политическую, экономическую и военную поддержку НАТО и его стран-членов в адрес Украины, поэтому они вместе с ЕС и другими партнерами будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.

При этом Столтенберг отметил, что существует угроза эскалации этой войны за пределы Украины. Сейчас война несет очень тяжелые экзамены для народа Украины, но она станет еще страшнее, если перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно поэтому Альянс прилагает усилия, чтобы не разрешить перерастание этой войне в полномасштабную войну во всей Европе.

"Сейчас НАТО и союзники по НАТО не являются стороной этого конфликта. Да, мы поддерживаем Украину, но мы не имеем там войск НАТО или самолетов НАТО в ее воздухе. Украина имеет право на самооборону в соответствии с положениями Хартии ООН, как любое государство, против которого осуществляется атака. Мы поддерживаем Украину в соблюдении этого права. Но мы не являемся стороной конфликта. При этом Россия стремится изображать этот конфликт как войну между Россией и НАТО, как ее войну с Западом. Эта война не такова. Это агрессивная война России против Украины. Мы поддерживаем Украину в самообороне, что не делает нас стороной конфликта", – пояснил руководитель Альянса.

Генсек подчеркнул, что важной составляющей политики сдерживания НАТО является готовность к защите всех союзников по НАТО. Атака на любого из них повлечет за собой ответ всего Альянса. Этот принцип соблюдается путем значительного увеличения присутствия войск НАТО, особенно в восточной части Североатлантического альянса. Сейчас там находятся 40 тысяч военнослужащих при поддержке существенных военно-морских и воздушных сил.

"Это очень важное послание. Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, но чтобы предотвратить конфликт. Задача НАТО – сохранять мир, поскольку мы являемся оборонным альянсом. Мы увеличиваем присутствие на востоке, чтобы не оставить места для никаких недоразумений или просчетов в Москве относительно нашей готовности и воли к защите каждого дюйма территории НАТО. Пока это понятно, страны НАТО не будут атакованы", - отметил Столтенберг.