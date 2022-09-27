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Это агрессивная война России против Украины, НАТО не является стороной конфликта, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

Несмотря на риторику представителей РФ, НАТО не является стороной конфликта в Украине. Североатлантический альянс прилагает усилия, чтобы не разрешить перерастание этой войны в полномасштабную войну в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение нескольких минувших дней мы видели эскалацию этой войны, вызванной Россией, ее фейковыми "референдумами" в четырех областях Украины, сочетающейся с ядерной риторикой президента Путина и других российских лидеров, а также с решением о мобилизации вооруженных сил в России. Это серьезная эскалация конфликта, которая может привести только к большему количеству страданий и смертей", - сказал руководитель Альянса.

Он особо подчеркнул, что такие действия России не поколеблют политическую, экономическую и военную поддержку НАТО и его стран-членов в адрес Украины, поэтому они вместе с ЕС и другими партнерами будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.

При этом Столтенберг отметил, что существует угроза эскалации этой войны за пределы Украины. Сейчас война несет очень тяжелые экзамены для народа Украины, но она станет еще страшнее, если перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно поэтому Альянс прилагает усилия, чтобы не разрешить перерастание этой войне в полномасштабную войну во всей Европе.

"Сейчас НАТО и союзники по НАТО не являются стороной этого конфликта. Да, мы поддерживаем Украину, но мы не имеем там войск НАТО или самолетов НАТО в ее воздухе. Украина имеет право на самооборону в соответствии с положениями Хартии ООН, как любое государство, против которого осуществляется атака. Мы поддерживаем Украину в соблюдении этого права. Но мы не являемся стороной конфликта. При этом Россия стремится изображать этот конфликт как войну между Россией и НАТО, как ее войну с Западом. Эта война не такова. Это агрессивная война России против Украины. Мы поддерживаем Украину в самообороне, что не делает нас стороной конфликта", – пояснил руководитель Альянса.

Генсек подчеркнул, что важной составляющей политики сдерживания НАТО является готовность к защите всех союзников по НАТО. Атака на любого из них повлечет за собой ответ всего Альянса. Этот принцип соблюдается путем значительного увеличения присутствия войск НАТО, особенно в восточной части Североатлантического альянса. Сейчас там находятся 40 тысяч военнослужащих при поддержке существенных военно-морских и воздушных сил.

"Это очень важное послание. Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, но чтобы предотвратить конфликт. Задача НАТО – сохранять мир, поскольку мы являемся оборонным альянсом. Мы увеличиваем присутствие на востоке, чтобы не оставить места для никаких недоразумений или просчетов в Москве относительно нашей готовности и воли к защите каждого дюйма территории НАТО. Пока это понятно, страны НАТО не будут атакованы", - отметил Столтенберг.
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Топ комментарии
+16
хера ви оправдуєтесь перед дибілами ...там уже запрограмовані тим що НАТО 2 роки як напала на вєлікую дєржаву ...і отступать нжкуда позаді Масква ..Дибілам пуйло підсунув ролеву гру "дєдиваєвалі" -вони повелися ..А посуті міль просто мстить Україні за те що його охрестили нескромною назвою ...
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27.09.2022 23:45
+11
Ліл. Ви читали статтю? НАТО лише спростовує заяви русні про те, що начебто с руснею в Україні воює ціле НАТО. І так, НАТО це оборонний альянс. У данному конкретному випадку це наша проблема, що ми у НАТО навіть не думали вступали десь років 15 тому. А зараз, чому якійсь Джон з Техасу має марно ризикувати своїм життям під ядерну війну? Принаймі, чатково ці Джони зараз так вважають.
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27.09.2022 23:49
+9
Ми бажали вступати в НАТО - в 2008 році Ющенко все зробив, щоб отримати ПДЧ. Але Меркель на прохання пуйла все сказувала. Тільки вона з поста восени 2021 пішла, нищівна стаття вийшла в Spiegel, де все по полицям поклали: ось історія з НАТО, ось блокування снайперських та електронних гвинтівок, ось лобування СП2, ось відговорювала Терезу Мей щодо дій за справою Скрипаля тощо.
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28.09.2022 00:01
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Правила форума Совет форумчан
Всё. Занавес. Получите ядерную бомбу, а потом атаку на страны Балтии, Польшу и т.д.
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27.09.2022 23:41 Ответить
Ліл. Ви читали статтю? НАТО лише спростовує заяви русні про те, що начебто с руснею в Україні воює ціле НАТО. І так, НАТО це оборонний альянс. У данному конкретному випадку це наша проблема, що ми у НАТО навіть не думали вступали десь років 15 тому. А зараз, чому якійсь Джон з Техасу має марно ризикувати своїм життям під ядерну війну? Принаймі, чатково ці Джони зараз так вважають.
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27.09.2022 23:49 Ответить
не смеши, будет опять порция стурбованности!
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27.09.2022 23:51 Ответить
Ви зараз навіть мій коментар не читали?
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27.09.2022 23:58 Ответить
Ми бажали вступати в НАТО - в 2008 році Ющенко все зробив, щоб отримати ПДЧ. Але Меркель на прохання пуйла все сказувала. Тільки вона з поста восени 2021 пішла, нищівна стаття вийшла в Spiegel, де все по полицям поклали: ось історія з НАТО, ось блокування снайперських та електронних гвинтівок, ось лобування СП2, ось відговорювала Терезу Мей щодо дій за справою Скрипаля тощо.
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28.09.2022 00:01 Ответить
Меркельші меркельшами, але більше половини населення України тоді були проти вступу у НАТО. Щоб могла зробити одна Меркель, якби весь український народ бажав би вступу до НАТО?
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28.09.2022 00:05 Ответить
бро, Джон із Техасу - на боці України, яка захищає те, про що Джоні думає та говорить щоразу, коли співає гімн США

а Столтенберг - миршава істота з мутним лівацьким минулим, що вискакує як чортик із пуделка зі своїми заявами на кшталт "не винувата я, він сам прийшов до мене"

відтак Столтенбергу до техаського Джоні - як до неба
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28.09.2022 00:05 Ответить
Ну, зайдіть до англомовних ресурсів та почитайте там коментарі. Звісно, Джони пітримують Україну, та непроти щоб нам постачали зброю, але вони бояться відкритого конфлікту між НАТО та руснею. В них же там зараз спокійне життя, ніяких обстрілів, ніяких ядерних війн.
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28.09.2022 00:08 Ответить
бро, я власне особисто знаю того Джоні, він за Україну і про таку джонову підтримку не може помріяти жоден політик США: чи демократ, чи республіканець

що ж до ресурсів: вони однаково дебільні що тут, що по цілому світові, бо там базікають ті, хто не спроможний пролити ані краплини власної крові за будь-який ідеал, зокрема - за свободу

проте мова не про Джона, ходить тут про Столтенберга: його заяви вже 7 місяців поспіль відгонять тваринним страхом, тому виглядають особливо недоречними, невчасними й підозрілими: нечиста совість в нього переборює навіть інстинкт самозбереження

не важливо, чого саме боїться Столтенберг, важливо те, що ті, хто його обрав (призначив на посаду), ще жалюгідніші за Столтенберга, він для них як одноразовий розхідний ресурс, щось на кшталт "безпечного сексу"

ото й усе, що можна сказати про Столтенберга
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28.09.2022 00:25 Ответить
Те що ви знаєте одного, чи кількох таких Джонів, не означає, що я не мав рацію. Я пишу про спільноту загалом, а не про окремих людей.
Ви знаєте скільки країн в НАТО? Столтенберг лише озвучує спільну позицію цих країн. Або ви не в курсі як постійно перевзувається верхівка керівництва у Німеччині щодо надання нам важкої зброї? Та скількі там взагалі просовкової падалі? (десь під чверть або навіть третину населення). Або не в курсі сцикливої позиції той же Франції (яка, на хвилинку, десь третя у світі по ядерному озброєнні)? Тож тут не до Столтенберга питання а до сцикливості ********* Західного світу взагалом. Можливо ця сцикливість виправдана, я не справжній геополітик та військовий стратег, не знаю.
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28.09.2022 01:46 Ответить
Бро, а я знаю купу довбойобів які волають що "Юкрейн із нот аур бізнес" і давайте краще "від хелп сінгл мама віз тен чілдрен".
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28.09.2022 04:15 Ответить
Читали.
"Я не я, и лошадь не моя".
Всё правильно человек пишет, именно так и будет.
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28.09.2022 07:14 Ответить
Та тут такі прогнозисти, арестович рядом не валявся.
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28.09.2022 08:09 Ответить
Давай адрес.
Если ты прав, займу, куплю, приеду и налью.
Позволишь, выпьем вместе.
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28.09.2022 08:22 Ответить
***** розв"яже третю Світову.
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27.09.2022 23:43 Ответить
хера ви оправдуєтесь перед дибілами ...там уже запрограмовані тим що НАТО 2 роки як напала на вєлікую дєржаву ...і отступать нжкуда позаді Масква ..Дибілам пуйло підсунув ролеву гру "дєдиваєвалі" -вони повелися ..А посуті міль просто мстить Україні за те що його охрестили нескромною назвою ...
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27.09.2022 23:45 Ответить
Так усі ці заяви не до русні адресовані, а до світової спільноти.
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27.09.2022 23:50 Ответить
Сцикуны!
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27.09.2022 23:50 Ответить
У тексті зустрілося мінімум тричі "ми не є стороною конфлікту".

Приймаються ставки на те, скільки разів Столтенберг повторить це протягом наступних трьох місяців.
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27.09.2022 23:54 Ответить
Багато, якщо русня остаточно не їбанеться (що цілком вірогідно) та нападе на одну з країн НАТО.
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28.09.2022 08:12 Ответить
... пришийте Столтенбергу яйця,зараз він для церковного хору тільки годиться. Хвилююсь за НАТО ! як би ЗСУ не прийшлось їх захищати...
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27.09.2022 23:55 Ответить
Похоже частям ВСУ на западе Украины нужно напасть на НАТО и отнять у них оружие, которым ВСУ смогли бы защищать НАТО от рашки.
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27.09.2022 23:58 Ответить
йбнутого, тупого хйла треба знищити, а не оправдуватись перед кремлівським *******.
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27.09.2022 23:56 Ответить
Незважаючи на риторику представників РФ, НАТО не є стороною конфлікту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3370049


Столтенберг новий Капітан-очевидість
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27.09.2022 23:57 Ответить
Столтенфельд в своём репертуаре.
А нам своє робить - разом зі США, Великобританією і рештою союзників.
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28.09.2022 00:09 Ответить
Дайте мне ядерную бомбу , лично отвезу ,довезу , в багажнике на красную площадь, этой твари..
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28.09.2022 00:12 Ответить
Прізвище очільника НАТО якось підозріло схоже на прізвище бундесканцлера, - Штольценберг. )))
Совпадєніє?
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28.09.2022 00:15 Ответить
Зачем он это заявляет, чтобы подбодрить Россию???
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28.09.2022 00:16 Ответить
Ничего общего, тем более "буквально". ЕС тогда еще не существовало, а регулярная армия СССР скрытно принимала участие в войне во Вьетнаме.

Регулярные части США не принимают участия в этой войне.
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28.09.2022 00:59 Ответить
Ничего общего, это вранье
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28.09.2022 01:01 Ответить
Он, мля, ещё и оправдывается!?!!!

генерал, хренов...

Нато создавался как военный блок для защиты Демократии в Европе. Так написано в его уставных документах.

Столтенберг это позор.
Такие его заявления только провоцируют Москву.

Хорошо что осенью его переизберут.
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28.09.2022 00:53 Ответить
Він не генерал, він колишній аґент кгб. І "лівацький", тіпа, політик.
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28.09.2022 10:53 Ответить
Россия применит ядерное оружие против Украины. Украина обладала 3 ядерным потенциалом в мире и поверила США и UK о защите и отказалась от него. И теперь все ждут, когда РФ нанесет ядерные удары по Украине. Верните Украине ядерный статус!!!
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28.09.2022 00:54 Ответить
Как пить дать, применит, к бабке не ходи.
Теперь, после этих рыл, рож и харь на призывных участках, сто пудов потянется к кнопке.
За двадцать лет они ничего ни в чём не добились при умопомрачительных ценах на нефть.
У них вообще ничего нет, кроме дидываивале.
А вяличия хочется. И тут такой одобрямс!
Может не сейчас, но не остановятся, пока кто-нибудь им не поднесёт хрен к носу на предмет понюхать.
Но пока таких не видно.
Опровергайте, если есть чем, по гроб обязан буду.
Но если будет всё, как сейчас, то 100% попытается.
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28.09.2022 07:24 Ответить
Да не применит он ЯО. Это пугалка для взятия на понт. Тогда его же кореша их Китая и Индии будут его всеми правдами и неправдами из бункера выковыривать. Потому что это создаст прецедент безнаказанного приминения ЯО. А ***** не хочет помирать, он хоочет жить в своих дворцах, жрать дорогие блюда и нухать кокс из голых шлюх.
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28.09.2022 08:06 Ответить
Спасибо тебе, добрый человек, дай тебе бог хорошую жену и послушных детей.
Сам так хочу.
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28.09.2022 08:19 Ответить
цей сцикливий дід задовбав.
Надія, що Борис буде новим генсеком.
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28.09.2022 01:16 Ответить
Это игра на российскую публику, типа мы вам не враги. Геополитика это прежде всего хитрожопость.
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28.09.2022 02:08 Ответить
От саме такими заявами Генсек НАТО й інші (з подібною ж позиціэю) - і провокують подальшу ескалацію з боку Росіі по відношенню до Украіни. Бо якщо б НАТО в особі того ж таки Генсека, заявило свою рішучу позицію про захист Украіни (хай навіть, формально, Украіна й не э членом НАТО) - то Росія б одразу ж всралася. Бо захист Украіни, для НАТО, за нинішніх обставин - це, найперше, захист краін НАТО, і це також захист світу й світового порядку від подальшоі руйнаціі, захист світу від війни.
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28.09.2022 07:21 Ответить
Їхня хата с краю.
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28.09.2022 07:21 Ответить
З такими лідерами, як ця мямля, одна надія, що за Україну все ж таки впишеться так конкретно Господь
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28.09.2022 07:28 Ответить
Респект Столтенберг!!! Он тактично заявил что НАТО не является стороной конфликта. На самом деле благодаря НАТО украинское сопротивление достойно защищает страну. Вспомним случай когда Россия цинично заявлял что не помогает боевикам лднр мол они сами защищаются. Что посеешь то пожнешь. Теперь НАТО также успешно пользуется этим методом. Надо продолжать в таком же духе. Враг будет разбит. Удачи!!!
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28.09.2022 07:42 Ответить
Ну да, есть "золотой миллиард", и все остальные.
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28.09.2022 08:24 Ответить
"А ми на дєрєво", хто б сумнівався.
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28.09.2022 09:05 Ответить
Столтенберг превратил НАТО в клуб благородных девиц которые сами себя боятся. Позорище.
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28.09.2022 10:08 Ответить
 
 