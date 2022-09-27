Это агрессивная война России против Украины, НАТО не является стороной конфликта, - Столтенберг
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Несмотря на риторику представителей РФ, НАТО не является стороной конфликта в Украине. Североатлантический альянс прилагает усилия, чтобы не разрешить перерастание этой войны в полномасштабную войну в Европе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение нескольких минувших дней мы видели эскалацию этой войны, вызванной Россией, ее фейковыми "референдумами" в четырех областях Украины, сочетающейся с ядерной риторикой президента Путина и других российских лидеров, а также с решением о мобилизации вооруженных сил в России. Это серьезная эскалация конфликта, которая может привести только к большему количеству страданий и смертей", - сказал руководитель Альянса.
Он особо подчеркнул, что такие действия России не поколеблют политическую, экономическую и военную поддержку НАТО и его стран-членов в адрес Украины, поэтому они вместе с ЕС и другими партнерами будут поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.
При этом Столтенберг отметил, что существует угроза эскалации этой войны за пределы Украины. Сейчас война несет очень тяжелые экзамены для народа Украины, но она станет еще страшнее, если перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Именно поэтому Альянс прилагает усилия, чтобы не разрешить перерастание этой войне в полномасштабную войну во всей Европе.
"Сейчас НАТО и союзники по НАТО не являются стороной этого конфликта. Да, мы поддерживаем Украину, но мы не имеем там войск НАТО или самолетов НАТО в ее воздухе. Украина имеет право на самооборону в соответствии с положениями Хартии ООН, как любое государство, против которого осуществляется атака. Мы поддерживаем Украину в соблюдении этого права. Но мы не являемся стороной конфликта. При этом Россия стремится изображать этот конфликт как войну между Россией и НАТО, как ее войну с Западом. Эта война не такова. Это агрессивная война России против Украины. Мы поддерживаем Украину в самообороне, что не делает нас стороной конфликта", – пояснил руководитель Альянса.
Генсек подчеркнул, что важной составляющей политики сдерживания НАТО является готовность к защите всех союзников по НАТО. Атака на любого из них повлечет за собой ответ всего Альянса. Этот принцип соблюдается путем значительного увеличения присутствия войск НАТО, особенно в восточной части Североатлантического альянса. Сейчас там находятся 40 тысяч военнослужащих при поддержке существенных военно-морских и воздушных сил.
"Это очень важное послание. Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, но чтобы предотвратить конфликт. Задача НАТО – сохранять мир, поскольку мы являемся оборонным альянсом. Мы увеличиваем присутствие на востоке, чтобы не оставить места для никаких недоразумений или просчетов в Москве относительно нашей готовности и воли к защите каждого дюйма территории НАТО. Пока это понятно, страны НАТО не будут атакованы", - отметил Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
а Столтенберг - миршава істота з мутним лівацьким минулим, що вискакує як чортик із пуделка зі своїми заявами на кшталт "не винувата я, він сам прийшов до мене"
відтак Столтенбергу до техаського Джоні - як до неба
що ж до ресурсів: вони однаково дебільні що тут, що по цілому світові, бо там базікають ті, хто не спроможний пролити ані краплини власної крові за будь-який ідеал, зокрема - за свободу
проте мова не про Джона, ходить тут про Столтенберга: його заяви вже 7 місяців поспіль відгонять тваринним страхом, тому виглядають особливо недоречними, невчасними й підозрілими: нечиста совість в нього переборює навіть інстинкт самозбереження
не важливо, чого саме боїться Столтенберг, важливо те, що ті, хто його обрав (призначив на посаду), ще жалюгідніші за Столтенберга, він для них як одноразовий розхідний ресурс, щось на кшталт "безпечного сексу"
ото й усе, що можна сказати про Столтенберга
Ви знаєте скільки країн в НАТО? Столтенберг лише озвучує спільну позицію цих країн. Або ви не в курсі як постійно перевзувається верхівка керівництва у Німеччині щодо надання нам важкої зброї? Та скількі там взагалі просовкової падалі? (десь під чверть або навіть третину населення). Або не в курсі сцикливої позиції той же Франції (яка, на хвилинку, десь третя у світі по ядерному озброєнні)? Тож тут не до Столтенберга питання а до сцикливості ********* Західного світу взагалом. Можливо ця сцикливість виправдана, я не справжній геополітик та військовий стратег, не знаю.
"Я не я, и лошадь не моя".
Всё правильно человек пишет, именно так и будет.
Если ты прав, займу, куплю, приеду и налью.
Позволишь, выпьем вместе.
Приймаються ставки на те, скільки разів Столтенберг повторить це протягом наступних трьох місяців.
Столтенберг новий Капітан-очевидість
А нам своє робить - разом зі США, Великобританією і рештою союзників.
Совпадєніє?
Регулярные части США не принимают участия в этой войне.
генерал, хренов...
Нато создавался как военный блок для защиты Демократии в Европе. Так написано в его уставных документах.
Столтенберг это позор.
Такие его заявления только провоцируют Москву.
Хорошо что осенью его переизберут.
Теперь, после этих рыл, рож и харь на призывных участках, сто пудов потянется к кнопке.
За двадцать лет они ничего ни в чём не добились при умопомрачительных ценах на нефть.
У них вообще ничего нет, кроме дидываивале.
А вяличия хочется. И тут такой одобрямс!
Может не сейчас, но не остановятся, пока кто-нибудь им не поднесёт хрен к носу на предмет понюхать.
Но пока таких не видно.
Опровергайте, если есть чем, по гроб обязан буду.
Но если будет всё, как сейчас, то 100% попытается.
Сам так хочу.
Надія, що Борис буде новим генсеком.