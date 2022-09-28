Китай в Совбезе ООН относительно войны в Украине: Политическая изоляция и санкции ведут нас всех в тупик

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Лю Цзеи призвал использовать все дипломатические средства для прекращения каких-либо боевых действий на территории Украины и содействовать мирным переговорам.

Об этом китайский дипломат сказал в Нью-Йорке во время заседания Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Китай отметил самые последние изменения в ситуации в Украине и внимательно прислушивался к мнениям, которые были высказаны по этому поводу. Наши предложения по решению вопроса Украины являются последовательными и четкими, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех государств. Ее нужно уважать", - отметил Лю Цзеи.

По его словам, следует придерживаться целей и принципов устава ООН.

"Легитимные и перспективы безопасности каждого из государств нужно воспринимать серьезно. Все усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса, должны быть поддержаны. Китай всегда стоял на стороне мира и будет продолжать играть конструктивную роль", - добавил представитель КНР.

В то же время Лю Цзеи высказался по поводу санкций против РФ.

"Многие лидеры выражали свои предостережения по продолжению и расширению кризиса в Украине и его последствиям, а также потребности в диалоге для того, чтобы прекратить вражеские боевые действия. Мир – это задача нас всех. Соответствующая конфронтация, политическая изоляция, санкции могут привести нас всех в тупик. Поэтому, соответственно, мы должны подтолкнуть стороны, чтобы они открыли двери для мирного урегулирования конфликта и соответственно учитывали позиции в переговорах, а также рассмотрели все доступные варианты", - сказал Лю Цзеи.

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Дипломат обратил внимание и на обсуждение президентами зернового соглашения и назвал это очень важной инициативой, "дающей надежду".

"Подписание именно зерновой инициативы продемонстрировало, что даже в конфликтных ситуациях дипломатия может привести к определенным результатам и обеспечить надежду. Нам следует следовать международному порядку, в зависимости от принципов устава ООН. И это не должны быть исключительно заявления. Совет Безопасности является ключевым в механизме ООН и должен использовать все свои средства и прекратить любые боевые действия, привести к мирным переговорам. Китай работает со всеми уважающими странами странами в том, чтобы разрешить ситуацию", - подчеркнул представитель КНР.