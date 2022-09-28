Китай в Совбезе ООН относительно войны в Украине: Политическая изоляция и санкции ведут нас всех в тупик
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Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Лю Цзеи призвал использовать все дипломатические средства для прекращения каких-либо боевых действий на территории Украины и содействовать мирным переговорам.
Об этом китайский дипломат сказал в Нью-Йорке во время заседания Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Китай отметил самые последние изменения в ситуации в Украине и внимательно прислушивался к мнениям, которые были высказаны по этому поводу. Наши предложения по решению вопроса Украины являются последовательными и четкими, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех государств. Ее нужно уважать", - отметил Лю Цзеи.
По его словам, следует придерживаться целей и принципов устава ООН.
"Легитимные и перспективы безопасности каждого из государств нужно воспринимать серьезно. Все усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса, должны быть поддержаны. Китай всегда стоял на стороне мира и будет продолжать играть конструктивную роль", - добавил представитель КНР.
В то же время Лю Цзеи высказался по поводу санкций против РФ.
"Многие лидеры выражали свои предостережения по продолжению и расширению кризиса в Украине и его последствиям, а также потребности в диалоге для того, чтобы прекратить вражеские боевые действия. Мир – это задача нас всех. Соответствующая конфронтация, политическая изоляция, санкции могут привести нас всех в тупик. Поэтому, соответственно, мы должны подтолкнуть стороны, чтобы они открыли двери для мирного урегулирования конфликта и соответственно учитывали позиции в переговорах, а также рассмотрели все доступные варианты", - сказал Лю Цзеи.
Дипломат обратил внимание и на обсуждение президентами зернового соглашения и назвал это очень важной инициативой, "дающей надежду".
"Подписание именно зерновой инициативы продемонстрировало, что даже в конфликтных ситуациях дипломатия может привести к определенным результатам и обеспечить надежду. Нам следует следовать международному порядку, в зависимости от принципов устава ООН. И это не должны быть исключительно заявления. Совет Безопасности является ключевым в механизме ООН и должен использовать все свои средства и прекратить любые боевые действия, привести к мирным переговорам. Китай работает со всеми уважающими странами странами в том, чтобы разрешить ситуацию", - подчеркнул представитель КНР.
Пожалуйста, подождите...
Шкода лише, що Україні тут відведена печальна роля сиру у мишоловці... але це єдиний спосіб повернути собі утрачені і історичні території.
А що, перевірка орфографії не працює?
А инициатива да - мирная. Пусть типа Тайвань мирно сдастся на милость компартии.
и рыбку сьесть и ноги не ободрать
зліпок по черепу Андрій Боголюбського, його називають першим великоросом, що пограбував Київ в 1169 році, в кінці існування Русі.
Реконструкція зовнішності князя Святослава за описом Льва Диякона:
"Показався і Святослав, що приплив на ріці на скіфському човні; він сидів на веслах і веслував разом із наближеними, нічим не відрізняючись від них. Ось якою була його (князя Святослава) зовнішність: середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно-синіми очима, ніс короткий, борода оголена [мало волосся], з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся - ознака знатності роду; міцна потилиця, широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка; вона була прикрашена карбункулом, обрамленим двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялася від одежі його наближених тільки чистотою. Сидячи в човні на лавці для веслярів, він поговорив трохи з імператором про умови миру і поїхав. Так закінчилася війна ромеїв зі скіфами."
Так і х*й на вас...
Ось Китай такий же самий як й Московія . Тібет вже 60 років окупаваний Китаєм ...
Й саме тому Китай ніколи по факту не буде засуджувати Московію . Тим більше , що вплив КПРФ в Московії постійно збільшується . Лугандон це взагалом суцільний совдеп й якщо на Московії ніхто містам не повертає радянські назви , то в Лугандоні - скільки завгодно .
На їх нещаття Лиман пробув в якості "Краснага" тільки кілька місяців . А ось якщо Україна не відіб"є в орків Луганськ є усі шанси , що нащадки Варашілаффа будут скоро стрибати від щасття ...
Неужели трудно было догадаться, что хохлы умеют воевать ?
Треть героев Советского Союза - хохлы !
Нет. Нужно біло сесть жопой в костер !" (один російский генерал) ФСБ про це Путіну не доповідало 😠
Ну знаєте, це приблизно якби бандос раптом почав хреначить по перехожему, що на свою біду повз нього проходив, тому що "побоюється за свою безпеку".
За яку, блд, безпеку, узкоглазі суки? Крім вас і ваших ******** друзів, в світі ніхто ні на кого не зазіхає.
сейчас он подыгрывает Путину.
В чем его интерес?
Ослабить США и занять его место. Подталкивая рф к войне и эскалации он добивается успеха в любом случае-
Если параша одержит победу в Украине, то это будет удар по США/ всему западу.
Как говорил Мао дзедун- «Мы должны презирать, презирать и презирать Запад».
Кроме того Китай моментально « решит вопрос» с Тайванем.
Если параша проиграет- то слабеющая Россия отдаст без боя всю Сибирь.
Выступление Китая в духе - мы за мир это подыгрывание путлеру. Жертва и агрессор «уравниваются» и усаживаются за стол переговоров.
Последняя встреча Си и Путлера может расцениваться и как получение « благословения» Китая на эскалацию / ядерный удар.
Поэтому в Кремле начали очень быстро крутить маховик эскалации- мобилизация, референдум- аннексия и угрозы применения ЯО.
Но Китай сильно зависит от США, поэтому открыто поддержать рф он не хочет/ не может.
Да и открыто поддержать расчленение Украины ему нельзя- Тайвань « это Китай»
Поэтому Китай пудрит миру голову словами « о мире», рассчитывая что он умнее всех и никто его игру не видит
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Мало хто в світі не знає, що перед вторгненням в Україну пітерський байстрюк їздив до таваріща Сі, щоб отримати золоту пайцзу, тобто дозвіл на акт агресії від Китаю.