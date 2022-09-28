США в Совбезе ООН: Если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала внесение на рассмотрение Совбеза ООН проекта резолюции, осуждающего фиктивные референдумы, организованные российскими оккупантами на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Борьба Украины – это не только битва за выживание, но и борьба за демократию и те принципы, которые мы все ценим. Именно поэтому мы представим резолюцию, осуждающую эти фиктивные референдумы, призывающие страны-члены не признавать какие-либо изменения статуса Украины и обязывает РФ вывести ее войска из Украины", - заявила представительница США во время заседания Совета Безопасности ООН.
Дипломат подчеркнула, если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры, который потом невозможно будет закрыть. В этой связи она обратилась к другим членам Организации присоединиться к инициативе, чтобы подтвердить приверженность Уставу ООН и разрешению этого вызова.
Проект резолюции, разработанный США и Албанией, скорее всего, будет заблокирован в Совете Безопасности ООН российской стороной. Но в таком случае, как заявила постпред США, этот вопрос будет передан Генассамблее ООН.
"Если РФ решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете, то мы обратимся в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы послать однозначный сигнал Москве. Мир должен объединиться и защитить Устав ООН", - подчеркнула Томас-Гринфилд.
Пожалуйста, подождите...
Такі заяви лише провокують подальшу ескалацію з боку Росіі по відношенню як до Украіни, так і до решти світу загалом. Бо якщо ті ж таки Штати (як краіна, котра його створила НАТО й фактично очолюэ), то ж таке НАТО в особі того ж таки Генсека, заявило свою рішучу позицію про захист Украіни (хай навіть, формально, Украіна й не э членом НАТО) - то Росія б одразу ж всралася. Бо захист Украіни, для НАТО, за нинішніх обставин - це, найперше, захист краін НАТО, і це також захист світу й світового порядку від подальшоі руйнаціі, захист світу від війни, захист самих принципів, на котрих побудований світ, НАТО та самі краіни, котрі входять до блоку.
На 10 танков был 1.
И в каждом подъезде насрали.
>Уважаемая г-жа Линда, передайте, пожалуйста г-ну Байдену, что это из-за его нерешительности оперативно и вовремя передавать оружие…
А «вовремя» це за стандартами Зе! (після закатки грошей в асфальт чи після шашличків після 9 травня)?
>ООН - це збіговисько дармоїдів, яке повинно зникнути, як колись ліга націй.
Кожне утворення має свої злети і падіння; ніщо у світі не є вічним.
Мало хто знає (бо тих, хто пам'ятає, може й не лишилося вже), що війська ООН приймали активну участь у корейській війні на стороні Південноі Кореї.
16 країн надали військові частині і ще 5 - військові шпиталі і польові лабораторії.
United Nations Forces in the Korean War - Anzac Portal (dva.gov.au)
Цікаво, що на той час Південна Корея навіть ще не була членом ООН.
- Путешествие в Икстлан (Карлос Кастанеда)
в НАТО или ЕС,которые надо заслужить,до оккупации кацапов.
Если кому то дали по роже,то ему за это высшее образование дать должны?
Просимо не залишати нас без вогневої підтримки і під час вірогідного масового вбивства Українців ядерною зброєю!
🇺🇦🇺🇲❤️❤️❤️🔱💪