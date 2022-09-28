США в Совбезе ООН: Если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала внесение на рассмотрение Совбеза ООН проекта резолюции, осуждающего фиктивные референдумы, организованные российскими оккупантами на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Борьба Украины – это не только битва за выживание, но и борьба за демократию и те принципы, которые мы все ценим. Именно поэтому мы представим резолюцию, осуждающую эти фиктивные референдумы, призывающие страны-члены не признавать какие-либо изменения статуса Украины и обязывает РФ вывести ее войска из Украины", - заявила представительница США во время заседания Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнула, если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры, который потом невозможно будет закрыть. В этой связи она обратилась к другим членам Организации присоединиться к инициативе, чтобы подтвердить приверженность Уставу ООН и разрешению этого вызова.

Проект резолюции, разработанный США и Албанией, скорее всего, будет заблокирован в Совете Безопасности ООН российской стороной. Но в таком случае, как заявила постпред США, этот вопрос будет передан Генассамблее ООН.

"Если РФ решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете, то мы обратимся в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы послать однозначный сигнал Москве. Мир должен объединиться и защитить Устав ООН", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

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