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США в Совбезе ООН: Если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

грінфілд

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала внесение на рассмотрение Совбеза ООН проекта резолюции, осуждающего фиктивные референдумы, организованные российскими оккупантами на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Борьба Украины – это не только битва за выживание, но и борьба за демократию и те принципы, которые мы все ценим. Именно поэтому мы представим резолюцию, осуждающую эти фиктивные референдумы, призывающие страны-члены не признавать какие-либо изменения статуса Украины и обязывает РФ вывести ее войска из Украины", - заявила представительница США во время заседания Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнула, если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры, который потом невозможно будет закрыть. В этой связи она обратилась к другим членам Организации присоединиться к инициативе, чтобы подтвердить приверженность Уставу ООН и разрешению этого вызова.

Проект резолюции, разработанный США и Албанией, скорее всего, будет заблокирован в Совете Безопасности ООН российской стороной. Но в таком случае, как заявила постпред США, этот вопрос будет передан Генассамблее ООН.

"Если РФ решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете, то мы обратимся в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы послать однозначный сигнал Москве. Мир должен объединиться и защитить Устав ООН", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

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Топ комментарии
+21
Бажано, збільшенням кількості і якості зброї. Дякую
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28.09.2022 02:00
+15
Клав Пуйло і на ООН і на Статут ООН і всі ці резолюції ні до чого не ведуть. Немає у світу інших засобів приведення різних гітлерів, хусейнів, мілошовичів і пуйлів до тями, окрім збройного.
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28.09.2022 03:03
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Бажано, збільшенням кількості і якості зброї. Дякую
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28.09.2022 02:00 Ответить
Бачите і Ви туди ж "Бажано збільшити кількість і якість зброї". Але США нам нічого не заборшувало, ми не в НАТО, ми навіть три роки не призначали свого представника в НАТО і не іздили на саміт. Всі питання по зброї до Президента України, який три роки не випускав жодного снаряду, заморозив ракетні програми "Нептун", "Грім 2", яка ще краща Хаймерсів, "Вільха М", навіть "Стугна" і "Корсар".,систему ППО, а всі, буквально всі гроші закатав в асфальт. Скрізь демонтративно відвів війська і провів розмінування проходів з Криму. Скоротив на 40 тисяч армію. То кацапи цього не бачили? А винна США, Німеччина, Франція, Англія?
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28.09.2022 07:09 Ответить
Вибачте, але де в мене було про якісь претензії, або ж щось у дусі "ану дали бігом!"? Саме тому "бажано". Звичайно, без західної зброї ми б уже сиділи під росйським прапором і примусово мобілізувалися б на війну з НАТО десь у Прибалтиці чи Польщі. Дякуємо їм за всю допомогу, це неоціненно. Лише кажу, якщо є бажання цивілізованого світу відповісти бидлу, дайте нам більше зброї. Будь ласка
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28.09.2022 07:16 Ответить
Для цього Украіні не обов`язково навіть бути членом НАТО.

Такі заяви лише провокують подальшу ескалацію з боку Росіі по відношенню як до Украіни, так і до решти світу загалом. Бо якщо ті ж таки Штати (як краіна, котра його створила НАТО й фактично очолюэ), то ж таке НАТО в особі того ж таки Генсека, заявило свою рішучу позицію про захист Украіни (хай навіть, формально, Украіна й не э членом НАТО) - то Росія б одразу ж всралася. Бо захист Украіни, для НАТО, за нинішніх обставин - це, найперше, захист краін НАТО, і це також захист світу й світового порядку від подальшоі руйнаціі, захист світу від війни, захист самих принципів, на котрих побудований світ, НАТО та самі краіни, котрі входять до блоку.
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28.09.2022 07:34 Ответить
а ще ж тамтой представник кацапії - він же може впасти на сходах, хіба ні?
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28.09.2022 02:05 Ответить
Можно добавить что вся Украина демонстративно выбрала комика, который демонстративно уничтожал армию, демонстративно закатывал деньги в асфальт и демонстративно не готовился к нападению... или это другое?
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28.09.2022 05:48 Ответить
народ, хоча й задурений ворожою пропагандою й припустився помилки, обравши мародерів і колаборантів - вибрав боронити Украіну
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28.09.2022 07:40 Ответить
ні, ящик пандори відкрили, коли у 2019 році вибрали президентом люлину, яка повідомила всьому світу, що в очах пуйла він бачить мир, а війну розпочав і підтримує Порошенко, бо він на ній наживається і збагачується. А що стосується НАТО, так тут, в Україні величезні партії і рухи навколо них кричали "Нато ні" і створювали безблокову зону, ніби ми нейтральні, хоча "риги" проголосували за військову базу кацапів в Криму, а Найвєлічайгій лідер ************* відмовився їхати на саміт НАТО і три роки не призначав туди представника України. А представники тих "ригів" сьогодні на керівних посадах в ОП.
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28.09.2022 07:03 Ответить
США відібрали ЯО , час повернути аби Україна захистила світ
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28.09.2022 02:30 Ответить
Ядерну зброю ми самі віддали і не в США, а росії. Далекоглядні наші політики, яких вибирали найрозумніші українці сьогодні свої промахи хочуть повісити на США?
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28.09.2022 07:10 Ответить
До 2014 року Україною керували руснявьіє.
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28.09.2022 07:33 Ответить
США були основними ініціаторами передачі ЯЗ рашці, рашка тоді була слабка і на це не впливала
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28.09.2022 09:04 Ответить
США еще и аккумуляторы с танков в Крыму спи.дили в 2014.
На 10 танков был 1.
И в каждом подъезде насрали.
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28.09.2022 07:16 Ответить
Треба на всіх рівнях виголошувати рішучий протест таким цинічнім і зухвалим діям РФії. Я насправді чекаю, коли вже з Путіним поведуться як х Кадафі - відріжуть яйця і викинуть у пустелю вічної мерзлоти)
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28.09.2022 02:30 Ответить
Масштабы фальсификации поражают. Тупо в урнах бумажки с печатью и без голосов, и они это типо подсчитывают. При самых фантастических результатах, максимум в Х области проголосовало 20%. Никто не выходил и не голосовал как и просили.
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28.09.2022 03:02 Ответить
Клав Пуйло і на ООН і на Статут ООН і всі ці резолюції ні до чого не ведуть. Немає у світу інших засобів приведення різних гітлерів, хусейнів, мілошовичів і пуйлів до тями, окрім збройного.
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28.09.2022 03:03 Ответить
Молдцы хоть сейчас начали это понимать , хотя нужно было в 14-м . И не только псевдореферендумы открывают эту скрыньку , ещё и туалетная бумага фирмы будапештский меморандум .
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28.09.2022 03:38 Ответить
Уважаемая г-жа Линда, передайте, пожалуйста г-ну Байдену, что это из-за его нерешительности оперативно и вовремя передавать оружие против кровожадного агрессора, Украина истекает кровью. Кто скоро даёт, тот дважды даёт.
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28.09.2022 03:46 Ответить
@ Andrew86

>Уважаемая г-жа Линда, передайте, пожалуйста г-ну Байдену, что это из-за его нерешительности оперативно и вовремя передавать оружие…

А «вовремя» це за стандартами Зе! (після закатки грошей в асфальт чи після шашличків після 9 травня)?
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28.09.2022 06:27 Ответить
Підтримую, наш Президент всі гроші закатав в асфальт, витрачаючи більше на російський бітум чим на оборону, а винен Байден. Байдена президентом США вибрали американці і він потурбувався щоб у них була зброя і навіть має надлишки, які передає Україні. А чому український Президент не потурбувався, щоб у воюючій країні була зброя, а все витратив на інше, та ще і брехав народу, що нападу не буде, щоб всі йшли на шашлики і що США і Англія просто брешуть, щоб він не зміг заборобити 7 мільярдів. Прикрився жінками і дітьми і Бучі, Гостомелі, Ірпіні, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, а своїх, звичайно, на той час вивіз у безпечне місце.
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28.09.2022 07:16 Ответить
Не в асфальт, а в карман катав і катає, бо бабло не пахне.
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28.09.2022 08:35 Ответить
Вы не знаете и сотой части правды.
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28.09.2022 08:48 Ответить
В 14 в США заправляв танцор із дружбаном Коняри керрі. Їм Україна була як бельмо в оці, а цей салівен ошивався в помічниках клінтонихи. Шанси були нульові, на поляків з прибалтами вони теж шикали. А Фрау через їх пофігізм гордо вказувала всій Європі, хто в домі хазяйка.
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28.09.2022 04:29 Ответить
Ну да, это как с раком. Если иммунокомпетентные клетки никак не реагируют на то что раковая опухоль неконтролируемо растёт ширится и метастазирует куда ей не положено, то судьба пациента как бы предрешена. У рашки все симптомы злокачественности налицо. В тот момент когда в стране начинают чесать про то что "у родины нет границ сынок...", можно сразу брать и с чистой совестью вырезать это малигнентное недоразумение с лица планеты.
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28.09.2022 04:52 Ответить
Ще не народилась та організація, яка зупинить та покарає божевільного диктатора та його секту. ООН - це збіговисько дармоїдів, яке повинно зникнути, як колись ліга націй.
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28.09.2022 05:02 Ответить
Как вам сказать… После того, как мир оказался у пропасти во время Карибского кризиса, вскоре «награда» нашла «героев»: одного «освободил пленум» (Хрущев), другой «погиб от выстрела одиночки» (Кеннеди). Наш мир не так прост. И существует не сам по себе.
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28.09.2022 08:52 Ответить
@ irenka ko
>ООН - це збіговисько дармоїдів, яке повинно зникнути, як колись ліга націй.

Кожне утворення має свої злети і падіння; ніщо у світі не є вічним.

Мало хто знає (бо тих, хто пам'ятає, може й не лишилося вже), що війська ООН приймали активну участь у корейській війні на стороні Південноі Кореї.
16 країн надали військові частині і ще 5 - військові шпиталі і польові лабораторії.

United Nations Forces in the Korean War - Anzac Portal (dva.gov.au)

Цікаво, що на той час Південна Корея навіть ще не була членом ООН.
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28.09.2022 19:15 Ответить
Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их свершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности.

- Путешествие в Икстлан (Карлос Кастанеда)
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28.09.2022 05:06 Ответить
Неважливо , що каже організація оон , важливо зброя багато зброї потужної наступальної ******** для України
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28.09.2022 05:57 Ответить
дивились з обеспокоєнностью як цей ящик почав відкриватись в 2008 році
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28.09.2022 06:27 Ответить
Кто объяснит, при чем тут вступление
в НАТО или ЕС,которые надо заслужить,до оккупации кацапов.
Если кому то дали по роже,то ему за это высшее образование дать должны?
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28.09.2022 07:13 Ответить
Засудження та занепокоєння-це не реакція а фуфло. Скринька Пандори давно відкрита. І ви самі дали її відкрити божевільному бункерному карлику.
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28.09.2022 07:22 Ответить
Грінфілд крутіша за Ахмад
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28.09.2022 07:29 Ответить
Щира і безмежна подяка США і всім союзникам за примусове озброєння України всупереч заяв нашого президента і усіх членів його команди!
Просимо не залишати нас без вогневої підтримки і під час вірогідного масового вбивства Українців ядерною зброєю!
🇺🇦🇺🇲❤️❤️❤️🔱💪
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28.09.2022 07:53 Ответить
so, do it something... weapon,weapon,weapon for Ukraine
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28.09.2022 08:02 Ответить
А лучше - гроб путина..
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28.09.2022 08:19 Ответить
если допустить что рашка у*бёт ЯО по Украине,то надо полагать,весь ваш пук уйдёт в осуждающий проект резолюции.
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28.09.2022 09:21 Ответить
Ця "скринька пандори" була відкрита ще в 2014.
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01.10.2022 09:45 Ответить
 
 