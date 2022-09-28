Путин, вероятно, 30 сентября объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий, - ISW
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Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.
Российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.
Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.
Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября, чтобы позволить принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.
Также институт со ссылкой на проанализированные данные сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.
Основные выводы ISW:
- Президент России Владимир Путин, скорее всего, объявит о российской аннексии оккупированной украинской территории 30 сентября на основании проведённых так называемых "референдумов".
- По сообщениям, российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонскую и Харьковскую области без предварительной подготовки.
- Украинские войска укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов в окрестностях Лимана.
- ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в пределах контрнаступления на юге, в частности, срывая попытки россиян построить баржевую переправу.
- Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции вокруг Бахмута и западнее Донецка, все чаще используя карательные подразделения.
- Оккупанты нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили регулярные воздушные и ракетные удары на юге Украины.
- Российские власти устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, пытающихся ее избежать побегом из страны.
- Российские чиновники создают условия для принудительной мобилизации или призыва украинских гражданских лиц на территориях оккупированной Украины, которые вскоре будут аннексированы.
- Российская аннексия оккупированных Донецкой и Луганской областей, вероятно, усугубит напряженность в рядах "ДНР" и "ЛНР", которые регулярно бунтуют, когда их заставляют воевать за пределами своих областей.
- Российские официальные лица могут попытаться переформулировать свое вторжение в Украину и оккупацию аннексированной украинской территории как "антитеррористическую операцию".
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Визы для кацапорылых так и не ввели.
Визовые центры будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте украинского МИД. Это будут классические платные визы со стандартной ценой и разрешенным сроком пребывания в Украине до 90 дней. Те граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские посольства или консульства.
Так давайте все орать " Слава Украине" и больше ничего не делать,
кацапы сразу усе разбегутся
Это был сильнейший удар по его престижу и самолюбию.
Во-первых, рухнула надежда на поддержку Китая и Индии. Они его отчитали, как пацана и потребовали немедленно прекратить войну.
Во-вторых, более мелкие детали - не его ждали. Уже он ждал. И кого? Президента Кыргызстана, президента Узбекистана. Он, который привык всегда и везде опаздывать, терпеливо стоял и ждал пока они к нему подойдут!!!
В третьих, влияние, поведение и личность Эрдогана. Сравнивать двух этих президентов после Самарканда теперь не возьмется никто. Это уже несравнимые величины.
И он(путин) взбесился.
Отсюда и все его дикие решения последних десяти дней - мобилизация, аннексия и применение ЯО.
Воно може казати що завгодно - дійсність від цього не змінюється.
звичайні раби в голову яких столяттями срали о вялічіі