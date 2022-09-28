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Путин, вероятно, 30 сентября объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

Российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.

Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.

Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября, чтобы позволить принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.

Также институт со ссылкой на проанализированные данные сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.

Читайте: 30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании

Основные выводы ISW:

  • Президент России Владимир Путин, скорее всего, объявит о российской аннексии оккупированной украинской территории 30 сентября на основании проведённых так называемых "референдумов".
  • По сообщениям, российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонскую и Харьковскую области без предварительной подготовки.
  • Украинские войска укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов в окрестностях Лимана.
  • ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в пределах контрнаступления на юге, в частности, срывая попытки россиян построить баржевую переправу.
  • Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции вокруг Бахмута и западнее Донецка, все чаще используя карательные подразделения.
  • Оккупанты нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили регулярные воздушные и ракетные удары на юге Украины.
  • Российские власти устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, пытающихся ее избежать побегом из страны.
  • Российские чиновники создают условия для принудительной мобилизации или призыва украинских гражданских лиц на территориях оккупированной Украины, которые вскоре будут аннексированы.
  • Российская аннексия оккупированных Донецкой и Луганской областей, вероятно, усугубит напряженность в рядах "ДНР" и "ЛНР", которые регулярно бунтуют, когда их заставляют воевать за пределами своих областей.
  • Российские официальные лица могут попытаться переформулировать свое вторжение в Украину и оккупацию аннексированной украинской территории как "антитеррористическую операцию".

Также читайте: США пригрозили РФ тяжелыми и быстрыми экономическими последствиями в случае аннексии оккупированных территорий Украины
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Топ комментарии
+23
может заодно объявить себя властелином Вселенной,чего уже стесняться.
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28.09.2022 06:56
+8
а 1 жовтня - що армія в обісраних підгузках - №1 у світі... осіннє загострення в палаті набуває нечуваних масштабів... а казали, що спутнік -V безпечний...
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28.09.2022 06:59
+7
путин войдёт в историю как кровавый долбо@об! На большее он не способен.
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28.09.2022 07:00
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Оглашай не оглашай, всё равно получишь...шайбу
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28.09.2022 06:55 Ответить
лучше швабру.
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28.09.2022 06:57 Ответить
ай ем соррі-ви прямо туда швабру засунете??
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28.09.2022 07:28 Ответить
Сначала туда,потом в его брехливый рот.
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28.09.2022 07:32 Ответить
Зачем лишние движения? Сразу туда, хорошенько пихнуть - изо рта вылезет.
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28.09.2022 07:37 Ответить
👍
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28.09.2022 08:03 Ответить
две
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28.09.2022 12:57 Ответить
может заодно объявить себя властелином Вселенной,чего уже стесняться.
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28.09.2022 06:56 Ответить
а 1 жовтня - що армія в обісраних підгузках - №1 у світі... осіннє загострення в палаті набуває нечуваних масштабів... а казали, що спутнік -V безпечний...
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28.09.2022 06:59 Ответить
путин войдёт в историю как кровавый долбо@об! На большее он не способен.
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28.09.2022 07:00 Ответить
он повторяет путь гитлера и муссолини - они вроде неплохо начинали но плохо кончили
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28.09.2022 07:31 Ответить
У Гитлера были и нормальные идеи, но он слишком перегнул палку.
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28.09.2022 07:39 Ответить
Была отличная идея всех кацапов на тот свет отправить но он слишком увлекся по дороге
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28.09.2022 09:47 Ответить
Не факт. Каддафі був майже Богом, але в історію ввійшов як затраханий в зад черенком лопати.
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28.09.2022 07:32 Ответить
"ймовірно, оголосить про російську анексію" - а чого на аляскі не провели реоферендум заодно? ти паче постійно її згадують це теже саме що "референдум" тут це що смартфон вкрав собі і це твоє він може вважати своїмі в своемі вигаданому світі як і держави днр і лнр а зсу звільнять все і Крим заодно до якого не було навіть і натяку на бій в 2013 із за того що арміїї тоді у нас не було вже не прокатить як з Кримом
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28.09.2022 07:04 Ответить
Так і з Кримом не "прокотило" - не визнають.
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28.09.2022 07:34 Ответить
https://photos.app.goo.gl/CntkXVCsN2jznfu18
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28.09.2022 07:04 Ответить
Можно,можно и что из этого можно Украина сделала?
Визы для кацапорылых так и не ввели.
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28.09.2022 07:08 Ответить
вы проспали все-давно уже ввели Власти Украины с 1 июля ввели визовый режим для граждан России.
Визовые центры будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте украинского МИД. Это будут классические платные визы со стандартной ценой и разрешенным сроком пребывания в Украине до 90 дней. Те граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские посольства или консульства.
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28.09.2022 07:11 Ответить
Спасибо за информацию,всего 8 лет для этого понадобилось
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28.09.2022 07:24 Ответить
Если держава абсолютно ничего не делала, что бы защитить страну от кацапья,то об этом нельзя говорить,почему?
Так давайте все орать " Слава Украине" и больше ничего не делать,
кацапы сразу усе разбегутся
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28.09.2022 08:03 Ответить
Вообще-то ввели, доброе утро, как спалось?
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28.09.2022 07:45 Ответить
Пишут, что на путина очень сильно повлияла недавняя встреча в верхах ШОС, которая прошла в Самарканде 2 недели назад.
Это был сильнейший удар по его престижу и самолюбию.
Во-первых, рухнула надежда на поддержку Китая и Индии. Они его отчитали, как пацана и потребовали немедленно прекратить войну.
Во-вторых, более мелкие детали - не его ждали. Уже он ждал. И кого? Президента Кыргызстана, президента Узбекистана. Он, который привык всегда и везде опаздывать, терпеливо стоял и ждал пока они к нему подойдут!!!
В третьих, влияние, поведение и личность Эрдогана. Сравнивать двух этих президентов после Самарканда теперь не возьмется никто. Это уже несравнимые величины.
И он(путин) взбесился.
Отсюда и все его дикие решения последних десяти дней - мобилизация, аннексия и применение ЯО.
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28.09.2022 07:17 Ответить
Путин дёргается как ТП во время менструации.
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28.09.2022 08:28 Ответить
Скажите просто: ,,Путю опустили"
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28.09.2022 10:15 Ответить
***** тебе ніхто не боїться , окрім оон нажаль
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28.09.2022 07:25 Ответить
Насрати.
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28.09.2022 07:26 Ответить
Утилізовані мобікі бамбаса голосували шляїом підйому з канав, в яких зараз гниють
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28.09.2022 07:26 Ответить
Ординці слухають хворого на голову старого маразматика.
Воно може казати що завгодно - дійсність від цього не змінюється.
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28.09.2022 07:42 Ответить
🐿️
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28.09.2022 07:51 Ответить
И куй на него..зато после победы, будем знать каждого врага в лицо...
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28.09.2022 08:16 Ответить
Поскольку это уже война не только Украины, но всего цивилизованного мира с людоедами. В ответ на эти референдумы, мобилизацию, под любым предлогом введите войска НАТО в Украину
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28.09.2022 08:19 Ответить
Не такі вже вони виявилися "людаєдамі" , он як розбігаються як миші по грузіях і т д
звичайні раби в голову яких столяттями срали о вялічіі
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28.09.2022 08:33 Ответить
Путину до 30-го надо ещё дожить. Заколебал уже всех - и своих, и чужих.
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28.09.2022 08:26 Ответить
уже на 4-5 число перенес
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28.09.2022 08:30 Ответить
Рискует не дожить
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28.09.2022 10:16 Ответить
У "Свящєнную Пятніцу", щоб всі вихідні бухати за "прирастаніе зємєль русскіх".
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28.09.2022 09:41 Ответить
На Росии массовая дибилизация населения закономерно завершается массовой могилизацией!
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28.09.2022 10:12 Ответить
Фиолетово
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28.09.2022 10:18 Ответить
..пора видимо ********* ликвидироовать
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28.09.2022 11:48 Ответить
 
 