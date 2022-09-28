Путин, вероятно, 30 сентября объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий, - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

Российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.

Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.

Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября, чтобы позволить принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.

Также институт со ссылкой на проанализированные данные сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.

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Основные выводы ISW:

Президент России Владимир Путин, скорее всего, объявит о российской аннексии оккупированной украинской территории 30 сентября на основании проведённых так называемых "референдумов".

По сообщениям, российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонскую и Харьковскую области без предварительной подготовки.

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Российские официальные лица могут попытаться переформулировать свое вторжение в Украину и оккупацию аннексированной украинской территории как "антитеррористическую операцию".

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