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США готовят для Украины новый пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша

США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили официальные лица в Вашингтоне.

Новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине.

Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни, отмечает агентство.

Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, проинформированный о плане.

Читайте: США в Совбезе ООН: Если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры
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Топ комментарии
+7
Звідкіля такі висновки? Те що нам дають ще установки Хаймарсів? Так для повноцінних наступів їх і так не вистачало.
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28.09.2022 08:02
+5
Т.е. не порадоваться за дополнительняе няшки, а устроить зраду типа их тут уничтожают. Что за люди...
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28.09.2022 10:01
+3
Відповіддю Заходу на "референдуми" мала би бути необмежена військова допомога, включно з танками та ракетами.
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28.09.2022 08:30
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Звідкіля такі висновки? Те що нам дають ще установки Хаймарсів? Так для повноцінних наступів їх і так не вистачало.
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28.09.2022 08:02 Ответить
До того ж ніхто не знає на яку кількість пострілів розрахована пускова установка і який інтервал технічного обслуговування. Враховуючи обмежену кількість HIMARS та їх темп роботи це питання може бути актуальним.
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28.09.2022 08:34 Ответить
Т.е. не порадоваться за дополнительняе няшки, а устроить зраду типа их тут уничтожают. Что за люди...
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28.09.2022 10:01 Ответить
Не пішіть дурниць, я не иксперд, але знаю що ті дрони наводяться по ГПС, тобто влучання по динамічній цілі це фантастика, тим паче такої малої, йому задали координати і він летить.
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28.09.2022 10:19 Ответить
Іранський дрон навіть теоретично не може попасти в Хімеру, хіба що вона стала стаціонарно.
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28.09.2022 10:32 Ответить
Миллиард..???? Это как раз химарсов на минус ростов...
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28.09.2022 08:14 Ответить
Відповіддю Заходу на "референдуми" мала би бути необмежена військова допомога, включно з танками та ракетами.
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28.09.2022 08:30 Ответить
Слава діду Байденко!
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28.09.2022 08:44 Ответить
а ленд -ліз, чи це в рамках ленд -лізу, але наскільки я читав про ленд -ліз там немає цифр принаймі попередніх, а тут ярд. в роки 2 світовою війни, США по ленд-лізу виділили допомоги на 50 ярдів дол, що на наш час, становить 700 ярдів, це економісти порахували, а нам дають, на ярд, при тому що, якби з жовтня ,мав би їхати cлавнозвісний ленд -ліз, невже табах, був правий по ленд -лізу?
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28.09.2022 15:21 Ответить
 
 