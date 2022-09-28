США готовят для Украины новый пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили официальные лица в Вашингтоне.
Новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине.
Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни, отмечает агентство.
Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, проинформированный о плане.
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