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США с союзниками усиливают разведку для наблюдения за ядерным вооружением РФ, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зброя,ядерна

Соединенные Штаты и их союзники активизируют наблюдение за ядерными вооружениями России, в первую очередь по линии своих разведывательных служб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Речь идет, в частности, о наращивании масштабов сбора данных спецслужбами Запада с использованием средств воздушной и космической разведки, операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

В статье говорится, что западная разведка пытается определить, возможно ли применение Россией тактического ядерного оружия в Украине. Кроме того, упор делается на наблюдении за Калининградской областью, пишет Politico.

Как подчеркнул один из источников из действующих чиновников США, американская разведка уверена, что Россия не собирается идти на масштабное применение ядерного оружия против Украины или стран-членов НАТО.

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Топ комментарии
+3
Впевнений, що відповідні служби цим і займаються. Не даремно нас попереджали про напад росії задовго до того, як це сталося. Причому, в деталях попереджали
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28.09.2022 07:32
+2
Шизанутому карлику вірити не можна - потрібно пильнувати діі цієі
хвороі потвори цілодобово 😠
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28.09.2022 07:25
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та зрозуміло, що не для масштабного, а чисто по українцям, бо кацапи - українофоби.
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28.09.2022 07:14 Ответить
Шизанутому карлику вірити не можна - потрібно пильнувати діі цієі
хвороі потвори цілодобово 😠
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28.09.2022 07:25 Ответить
Впевнений, що відповідні служби цим і займаються. Не даремно нас попереджали про напад росії задовго до того, як це сталося. Причому, в деталях попереджали
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28.09.2022 07:32 Ответить
Потрібно просто його знищити і все. Або, як мінімум, почати з шойгу, піськова, мєдвєдєва і їх родин
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28.09.2022 07:49 Ответить
Нажаль, це нічого не дасть. Там більшість населення-такі ж зомбаки, що ненавидять Україну.
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28.09.2022 08:22 Ответить
Згодна, але ж все-таки не думаю, що усі такі "відважні" як те плєшиве
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28.09.2022 09:14 Ответить
***** може знищити ядерною бомбою якесь місто України. Загинуть сотні тисяч, чи навіть більше, враховуючи подальший вплив радіації на людей. Але ж усю Україну воно знищити не зможе. А тому-боротьбу українцев воно не зупинить. І в разі застосування ядерної бомби Штати та НАТО розхерачать повністю усю його армаду орків на нашій території, а сам оркостан назавжди стане ізольованою жебрачною північною кореєю. З купою своїх камінців, копалин, нафти, газу, які ніхто не буде купувати. І-без будь-якого імпорту. А орковським літакам, поїздам та автомобілям усі закриють своє небо, залізницю та дороги. Ядерну кнопку має натискати певна кількість людей. Сподіваюсь, що якщо не шизануте *****, то хоча б інші з натискачів мають це розуміти.
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28.09.2022 08:39 Ответить
США так переживали, щоб, після розпаду СРСР, ядерна зброя не потрапила до рук терористів, що не помітили, як РФ стала державою-терористкою, що шантажує світ своїм ядерним арсеналом.
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28.09.2022 09:31 Ответить
Понты путлера про ядерную метлу были и в 2014 году,когда отжимали Крым...путлер позвонил Фрау Штази и сказал...пульну ядреную бонбу если помешаете Аннексии...
Хмырь мавзолейный на сегодня в большой Дупе....,аналоГовнет в ярости...а тут ещё Норвегия и Польша запустили газопровод для стран ЕС...
Короче одни паБеды плешивого Шизоида,куда не глянь ..🤣
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28.09.2022 09:54 Ответить
 
 