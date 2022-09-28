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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) война (46523) Генштаб ВС (4247) уничтожение (3797) техника (1540) потери (3856)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 150 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 312 танков, 1 381 артсистема и 4 889 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 сентября потери личного состава противника составляют около 58 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 58150 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2312 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 4889(+8) ед,

артиллерийских систем - 1381 (+3) ед,

РСЗО - 331 (+0) ед,

средства ПВО - 175 (+0) ед,

самолетов - 262 (+1) ед,

вертолетов - 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 989 (+12),

крылатые ракеты - 242 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3742 (+12) ед,

специальная техника -131 (+0).

Читайте: ВСУ отразили атаки в районах 8 населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 150 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 312 танков, 1 381 артсистема и 4 889 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+14
Та мабуть рахують всіх. Як їх розрізнити, мудаків?
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28.09.2022 09:18
+14
Схоже, вчорашній поїзд з мобілізованими кацапами під Токмаком ще не врахували.Його близько 23 години знищили
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28.09.2022 09:20
+12
Це загальні втрати, ніхто там русню по сортах не ділить. Десь про це ГШ вже говорив.
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28.09.2022 09:18
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60000 і це без лугадона і приватних. Ну і куди вони лізуть....Та армія орків, що почала війну в Україні більше не існує. Мертві душі
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28.09.2022 09:16 Ответить
Та мабуть рахують всіх. Як їх розрізнити, мудаків?
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28.09.2022 09:18 Ответить
Це загальні втрати, ніхто там русню по сортах не ділить. Десь про це ГШ вже говорив.
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28.09.2022 09:18 Ответить
Десь про це ,що я написала і говорив Штаб.було на позаминулого тижня
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28.09.2022 09:20 Ответить
Валентина, а як Ви розрізняєте, кого ви вбили пострілом з гранатомета на відстані 3-5 км чи з гармати 777 на відстані 10-20 км?
Як розрізнити, чи то був бурят з улан-уде, чи мобік з Горлівки, чи вагнерівець з колими?
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28.09.2022 09:28 Ответить
Я таки пройшлася по німцям. Вони зсилаються на дані США з цифрою 75000. Кацапи кричать фейк. Також є інформація по Україні, але вона відповідає дійсності. Може трохи менше пишуть в Європі. Щоб порахувати то потрібно знати хто,а не тушки. А доя цього є документи
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28.09.2022 10:44 Ответить
певно, 75 тис, це разом з пораненими.
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28.09.2022 11:18 Ответить
Getötet це капут,убиті,мертві,
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28.09.2022 11:58 Ответить
американці порахували за допомогою математичної моделі. Врахували на приклад рівень медицини, і підготовку медперсоналу, їх любов і повагу до поцієнта, емпатію, ну й таке все інше, дроб"язги усіляки і їм так вийшло. Ми ж не враховуємо тих, що в русскіх шпит....тьфу! стойлах окочурилися.
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28.09.2022 18:38 Ответить
Схоже, вчорашній поїзд з мобілізованими кацапами під Токмаком ще не врахували.Його близько 23 години знищили
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28.09.2022 09:20 Ответить
Жаль - не встигнемо до ювілею "Головного людоїда" довести цифру до 70 тис (хоча якщо підрахувать "вагнерівців" "ордловців" "росгвардійців" та тих що в госпіталях поздихали а такоє закопаних по лісосмугах і які враховуються дотепер "без вісті пропалими" - то якраз на цю цифру і вийти можна

Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
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28.09.2022 09:24 Ответить
то треба не русскім, то треба Заходу знати, бо то Захід все з русскіх дегенератів людей намогається зробити, в демократію з людожерами бавляться, знаннями-технологіями діляться, думають що знання, культура і технології допоможуть змінитися тому, хто змінюватися не бажає, розраховують на вдячність і здоровий глузд від тих, хто все життя готовий покласти аби знищити всіх. Ну ясно, ресурси, перспективи. Але ресурси крадені, а перспективи..., тільки і щастя що на іншому континенті. До дупи такі перспективи. Як на мене це дурість.
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28.09.2022 18:42 Ответить
Завтра-послепослезавтра 1000 БПЛА
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28.09.2022 09:24 Ответить
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28.09.2022 09:25 Ответить
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28.09.2022 09:34 Ответить
СЛАВА ЗСУ! Здається, цього тижня вже 60000 орків поповнять хор кобзона. А у жовтні цей хор, мабуть, перетне позначку у 70000 орків.
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28.09.2022 09:44 Ответить
 
 