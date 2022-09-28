Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 150 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 312 танков, 1 381 артсистема и 4 889 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 сентября потери личного состава противника составляют около 58 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.09 ориентировочно составляют:
личного состава – около 58150 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2312 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 4889(+8) ед,
артиллерийских систем - 1381 (+3) ед,
РСЗО - 331 (+0) ед,
средства ПВО - 175 (+0) ед,
самолетов - 262 (+1) ед,
вертолетов - 224 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 989 (+12),
крылатые ракеты - 242 (+1),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3742 (+12) ед,
специальная техника -131 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Путин на встрече с учёными-историками:
- Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?