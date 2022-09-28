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395 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 777 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 28 сентября 2022 года более 1172 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 395 детей погибли и более 777 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 401, Харьковской – 231, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.

"27 сентября в результате обстрела врагом с. Петропаловка в Харьковской области ранена 16-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Также читайте: 395 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 776 - ранены, - Офис Генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
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28.09.2022 10:24 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пооаненим.
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28.09.2022 12:06 Ответить
 
 