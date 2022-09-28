МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины

23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России во время ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это представление не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.

"Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности", - отмечают в МИД.

Также отмечается, что, как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории.

"Украина никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение", - добавляют во внешнеполитическом ведомстве.

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Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам – это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение всем, кто призывал к дипломатии.

"Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свое бездействие стремлениями сыграть роль миротворцев, в которых Россия не нуждается. Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной. и противоракетной обороны

"Мы призываем партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантажа и ультиматума будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором", - резюмируют в МИД.

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