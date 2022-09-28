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МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мзс

23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России во время ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это представление не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.

"Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности", - отмечают в МИД.

Также отмечается, что, как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории.

"Украина никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение", - добавляют во внешнеполитическом ведомстве.

Также читайте: Оккупанты озвучили "результаты" своих псевдореферендумов

Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам – это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение всем, кто призывал к дипломатии.

"Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свое бездействие стремлениями сыграть роль миротворцев, в которых Россия не нуждается. Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной. и противоракетной обороны

"Мы призываем партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантажа и ультиматума будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором", - резюмируют в МИД.

Смотрите также: Фарс, который Россия устроила на оккупированной территории, ничего не изменит для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+2
Тем временем Пенсионный фонд Норвегии вырос до двух триллионов долларов...кого Аннексировала Норвегия за последние сто лет с помощью Рехверендума?Король Норвегии в шоке ..🤣 Нафига мне там всякие Венесуэлы и Мозамбики с Тундрой тупой на РАБzee,мне и тут хорошо...
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28.09.2022 10:17
+2
МЗС ломає голову над питанням під дулами чи під дулями проводиться "референдум". Питання звісно реторичне, і під дулами і під великою дулею.
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28.09.2022 14:38
+1
«Тітушки» водять хороводи.

Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.

Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».

Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
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28.09.2022 10:29
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Да, в этом "театральном действии" не одно путинское **** торчит, смею вас заверить, а и уши банковой торчат также.
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28.09.2022 09:58 Ответить
США та Велика Британія повинні публічно оголосити, що якщо Росія атакує Україну ядерними ************. ядерну зброю повернуть Україні (принаймні тактичну) через провал Будапештської угоди.
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28.09.2022 10:13 Ответить
І нащо їм це робити?
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28.09.2022 16:33 Ответить
Потому что они к этому причастны.

5 декабря 1994 года лидеры Украины,

РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США подписали меморандум

о предоставлении Украине ГАРАНТИЙ безопасности в связи с её

присоединением к ДНЯО в качестве неядерного государства.
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28.09.2022 16:52 Ответить
Тем временем Пенсионный фонд Норвегии вырос до двух триллионов долларов...кого Аннексировала Норвегия за последние сто лет с помощью Рехверендума?Король Норвегии в шоке ..🤣 Нафига мне там всякие Венесуэлы и Мозамбики с Тундрой тупой на РАБzee,мне и тут хорошо...
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28.09.2022 10:17 Ответить
«Тітушки» водять хороводи.

Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.

Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».

Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
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28.09.2022 10:29 Ответить
Навіщо їм так напрягатись, вони тупо повкидували незаповнені бюлетені і не паряться.
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28.09.2022 14:29 Ответить
В результате развязаной РФ войны в нарушении Будапештского меморандума произошел захват, так званое "освобождение" украинской территории и погибли тысячи людей , а может уже и больше 100 тыс. При чем здесь референдум.
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28.09.2022 14:06 Ответить
МЗС ломає голову над питанням під дулами чи під дулями проводиться "референдум". Питання звісно реторичне, і під дулами і під великою дулею.
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28.09.2022 14:38 Ответить
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ) РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах,

референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 16:56 Ответить
Конституція України - Розділ IIIВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються

ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
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28.09.2022 16:59 Ответить
Где это видано, чтобы какой- нибудь Мухосранск или какай-нибудь непризнаный кусок Украины типа ЛНРДНР,
мог решать за всю страну
вопросы про изменение границ государства???????????
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28.09.2022 17:02 Ответить
Аннексия, внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права ЗАХВАТ каким-либо государством не принадлежащей ему территории.

Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.

Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.

Источник: Советская военная инциклопедия

Том1. М.:Огиз, 1932
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28.09.2022 17:16 Ответить
 
 