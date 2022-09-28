МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины
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23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.
Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России во время ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это представление не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.
"Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности", - отмечают в МИД.
Также отмечается, что, как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории.
"Украина никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение", - добавляют во внешнеполитическом ведомстве.
Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам – это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение всем, кто призывал к дипломатии.
"Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свое бездействие стремлениями сыграть роль миротворцев, в которых Россия не нуждается. Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной. и противоракетной обороны
"Мы призываем партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантажа и ультиматума будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором", - резюмируют в МИД.
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5 декабря 1994 года лидеры Украины,
РОССИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США подписали меморандум
о предоставлении Украине ГАРАНТИЙ безопасности в связи с её
присоединением к ДНЯО в качестве неядерного государства.
Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.
Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».
Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах,
референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються
ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
мог решать за всю страну
вопросы про изменение границ государства???????????
Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932