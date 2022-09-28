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Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуляйполе

Утром 28 сентября оккупанты коварно нанесли ракетные удары по центру Гуляйполя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Гуляйполе непокоренный. Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Поврежден дорога", - отметил он.

По словам главы региона, информация о пострадавших уточняется.

"Оккупанты несколько месяцев обстреливают город, чтобы запугать, заставить сдаться. Но у них ничего не получилось и не получится. Стремление к свободе и свободе в крови у потомков Батьки Махно. Держимся", - добавляет Старух.

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Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА 01
Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА 02
Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА 03
Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА 04
Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА 05
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Дочекаються суки Батька.
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28.09.2022 10:17 Ответить
Махно воював на стороні більшовицької росії проти українських військ УНР. Досить вже його бездумно піарити
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28.09.2022 14:08 Ответить
Ну Батько анархіст, це зрозуміло, але ви забули, проте що на ст. Христинівка було підписано воєнну угоду. Батько навіть вивчив рідну мову, щоб розмовляти з УГА.
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28.09.2022 17:56 Ответить
Ранкова руханка українця здебільшого зводиться до кількох простих вправ: прокинутись від повітряної тривоги, надіслати прокляття ворогу у думках, задонатити на ЗСУ, перевірити карту бойових дій та кількість ліквідованих окупантів.
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28.09.2022 10:19 Ответить
і підняти чарку за здоров'я українських воїнів
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28.09.2022 10:23 Ответить
Це після 15:00! ☝️☝️☝️
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28.09.2022 10:25 Ответить
Батьку, кацапи знову випрошують піZдів
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28.09.2022 10:42 Ответить
Чую Старух, згадую про контейнери та вагони спздженої гуманітарки.
А він "на плаву".
Мабуть, ну дуже вже зелений.
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28.09.2022 11:08 Ответить
Невже тачанку розбомбили? Ото після цього їм буде πιξΔεць !
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28.09.2022 12:12 Ответить
 
 