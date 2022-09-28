Оккупанты ударили тремя ракетами С300 по центру Гуляйполя. Разрушена историческая достопримечательность, - ОВА

Утром 28 сентября оккупанты коварно нанесли ракетные удары по центру Гуляйполя.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Гуляйполе непокоренный. Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Поврежден дорога", - отметил он.

По словам главы региона, информация о пострадавших уточняется.

"Оккупанты несколько месяцев обстреливают город, чтобы запугать, заставить сдаться. Но у них ничего не получилось и не получится. Стремление к свободе и свободе в крови у потомков Батьки Махно. Держимся", - добавляет Старух.

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