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Мелитополь (594) Запорожская область (2239) Федоров Иван (387) псевдореферендум (122)

Участие в псевдореферендуме в Запорожской области приняли 0,5% от общей численности жителей, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що вдячний місцевим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати спротив поряд з озброєним ворогом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Сегодня можем говорить подробно о цифрах, потому что вчера благодаря провальной фейковой пропаганде РФ нам стало известно реальное количество местных жителей, принявших участие в "референдуме". И эта цифра – 0,5% от общей численности тех, кто должен проголосовать в Запорожской области, то есть 0,5% приняли участие в фейковом референдуме", - подчеркнул городской голова Мелитополя.

Иван Федоров отметил, что жители временно оккупированных территорий в очередной раз продемонстрировали свое сопротивление и нежелание сотрудничать с врагом, также люди четко понимают, что наши территории будут освобождены ВСУ.

"А то, что делает оккупант, это ему нужно для проведения экстренной мобилизации на временно оккупированной территории. Мужчинам я бы посоветовал ни в коем случае не вступать в ряды вооруженных сил врага, а выезжать на подконтрольную Украине территорию. Конечно, этот псевдореферендум не является демократией, и проводился под дулами автоматов, людей ловили посреди улиц или заходили в дома, заставляя проголосовать одного за всех членов семьи. Я хотел бы поблагодарить наших жителей, потому что очень сложно, находясь семь месяцев в оккупации, демонстрировать сопротивление рядом с вооруженным врагом. То, что проголосовало 0,5% - это очень смело, опасно, но за это надо благодарить наших людей", - подчеркнул Федоров.

Читайте: Оккупанты озвучили "результаты" своих псевдореферендумов
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це не псевдореферендум, це медійний трюк... слово референдум взагалі не можна використовувати, навіть з приставкою псевдо, бо це чисто медійний трюк.
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28.09.2022 11:08 Ответить
рашиська пропоганда найбільш огидна і брехлива в світ,і куди там гебельсу до цього ординського самодурства ,ясно що намалюють 90% ,окрім зомбованих кацапів ще є люди які можуть вірити в рашиський маразм ?
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28.09.2022 11:11 Ответить
А чьто скажет по этому поводу мокша Письков??
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28.09.2022 11:30 Ответить
а кто так точно подсчитал
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28.09.2022 11:32 Ответить
Мелітополь це місто партизан 'Героїв. Думаю,що вони рахували
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28.09.2022 12:06 Ответить
рюзке дибилы,поголосуй на пеньке!!ЖК говорит,что это цирк...
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28.09.2022 11:42 Ответить
Та шо він таке каже, вже гауляйтер Балицький відзвітував - 90% явка, за - 93,11%.
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28.09.2022 12:19 Ответить
 
 