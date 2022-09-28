Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории. Только тогда можно будет говорить об окончании войны, - Зеленский

Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории и только тогда можно будет говорить об окончании войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - отметил глава государства.

Президент отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, начинающуюся с возвращения своей земли.

Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институций, которые должны реагировать быстрее, желательно – превентивно, а не ждать плохого результата.

Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы России в отношении применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

Также читайте: Меньше 6% территории Харьковщины остаются временно оккупированными, - ОВА

"Потому что таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно - ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на территории нашей страны агрессор нарушал права человека, пытал, насиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и т.д. Поэтому, как отметил глава государства, Международная рабочая группа во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном наработала рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны.

"Мы направили их мировым лидерам и хотели бы их применить. Важно, чтобы страны, которые оказываются в опасности, за короткое время могли получить и оружие, и санкции против агрессора, и финансовую помощь", - подчеркнул Владимир Зеленский.