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Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории. Только тогда можно будет говорить об окончании войны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории и только тогда можно будет говорить об окончании войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - отметил глава государства.

Президент отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, начинающуюся с возвращения своей земли.

Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институций, которые должны реагировать быстрее, желательно – превентивно, а не ждать плохого результата.

Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы России в отношении применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

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"Потому что таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно - ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на территории нашей страны агрессор нарушал права человека, пытал, насиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и т.д. Поэтому, как отметил глава государства, Международная рабочая группа во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном наработала рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны.

"Мы направили их мировым лидерам и хотели бы их применить. Важно, чтобы страны, которые оказываются в опасности, за короткое время могли получить и оружие, и санкции против агрессора, и финансовую помощь", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Топ комментарии
+12
говорить о мире только на условиях Украины... на условиях мнения общества... а не трахамоний, дерьмаков, подляков, дьячка раскольнической кацапской церкви тимашонки и т.п. явно недругов Украины...
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28.09.2022 11:06
+12
Ти ж казав що це Порох не дає закінчити війну.
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28.09.2022 11:16
+10
Дивно,а Залужний сказав,що Перемога України це тільки початок великої війни. Хотя що може знати уклоніст
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28.09.2022 12:05
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28.09.2022 11:06 Ответить
Тільки так ! Інакше на кордони Китаю не вийдемо!
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28.09.2022 12:03 Ответить
говорить о мире только на условиях Украины... на условиях мнения общества... а не трахамоний, дерьмаков, подляков, дьячка раскольнической кацапской церкви тимашонки и т.п. явно недругов Украины...
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28.09.2022 11:06 Ответить
А тебя сильно опросили про формулу штанмайера? Или османские договоренности? А может ермак-козак тебе известен, где после переговоров у Ермака появился Мерседес за более чем 3 млн гривен, а может.... Могу многое расписать. Но вам зедебилам не дойдет.
Да, кстати, борька, и давно ты ****(удрал)?
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28.09.2022 15:46 Ответить
Оманские
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28.09.2022 15:48 Ответить
Ну ти точно не скидаєшся ні на боржуйки ні на дрони
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29.09.2022 08:16 Ответить
и Вы думаете, что народ не восстанет? а я думаю не просто восстанет... зеленая сопля боится армии... она сделала ему имидж - она его и приголубит...
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28.09.2022 20:48 Ответить
ах бодя-бодя... молчащий ты суходрочённый голубок... проявить повагу... украинский язык я знаю в тысячу раз лучше тебя, одевшего украинскую вышиванку и притворившегося украинцем... ишак ты заднеприводны, Херсон, Мариуполь, Киев, Харьков, Сумы... ты, наверное, еще с того партийно-комсомольского говенного актива - ленин, партия, камсамол... именно такие как ты, кравчук, ющ, кучмо и привели Украину к тому, что происходит сейчас...
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29.09.2022 06:04 Ответить
говорили-балакали, а тоді всунули Єрмака із його міфічними рекомендаціями за народні гроші.
тьфу.
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28.09.2022 11:09 Ответить
Ти ж казав що це Порох не дає закінчити війну.
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28.09.2022 11:16 Ответить
Хорошая новость от украинских медиков...
Раненого в ногу бойца ВСУ побратимы доставили в госпиталь где ему спасли жизнь..но ногу пришлось ампутировать...,но... изучив опыт исландских медиков,наши доктора за 2 часа установили протез по исландской технологии...,боец все снял на мобильник...потом встал кресла и начал идти по палате... даже не шатаясь...
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28.09.2022 11:35 Ответить
Дивно,а Залужний сказав,що Перемога України це тільки початок великої війни. Хотя що може знати уклоніст
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28.09.2022 12:05 Ответить
Ця заява дуже тривожна! Вірогідна постійна війна на роки. Невідомо, скільки витримає Захід?
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28.09.2022 12:17 Ответить
Студенти-це добре.Але чому він з політиками не обговорює ситуацію в Україні?
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28.09.2022 12:23 Ответить
Та нащо, він вже себе ампіратором всєя Україна вважає.
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28.09.2022 13:23 Ответить
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28.09.2022 13:21 Ответить
А також після посадки усіх винуватих і репарації руйнувань в Україні
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28.09.2022 14:26 Ответить
Думаю що коли людина божеволіє і вікидає мораль у бік це називають Бог покарав.
Чим більше у суспільству насміхаються з заповедей Бога, тим на глибше дно таке
суспільство заглиблюється. У 2019 му був як раз такий випадок, замість хвалити Бога
за гарного президента люди схотіли лехкого життя, і 30 % проголосували за актора
який примудрився навіть згубити те що робив його попередник, добре хоч не до кінця.
Смерть біля 80 000 Українців у 2022 році хоч чомусь навчить Україну - гарне питання.
Пишу 80 бо жертв у Маріуполі здається більше ніж каже Зе пропаганда.
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28.09.2022 17:00 Ответить
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ) РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:19 Ответить
Конституція України - Розділ IIIВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
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28.09.2022 17:20 Ответить
Аннексия, внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права ЗАХВАТ каким-либо государством не принадлежащей ему территории.

Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.

Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.

Источник: Советская военная инциклопедия

Том1. М.:Огиз, 1932
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28.09.2022 17:22 Ответить
Треба крилаті ракети.

Там такі сочні казарми із чмобіками. Зразу можна було б по тисячі чмобіків могилізовувати.

Чим довше тягнутимемо тим більші втрати понесемо. Їх треба вбивати НЕГАЙНО. Бо буде як попередній раз коли вони зручними цілями стояли на кордоні і їх ніхто не рухав бо почнеться війна, але війна і так почалась, а зручних цілей не стало і прийшлось воювати на своїй території і втрачати своїх людей і свою інфраструктуру.
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28.09.2022 18:22 Ответить
Зачем столько раз говорить об этом. Один раз твердо, по-мужски сказать и сделать как сказал. Или это от неполной уверенности, от наличия какого-то сомнения? Это касается и о каких-то переговорах с пуйлом. Их не должно быть и точка. Только об условиях капитуляции и военных репарации. От президента должна исходить твердость титана, а иначе он не полноценный лидер нации
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28.09.2022 19:49 Ответить
 
 