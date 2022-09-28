Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории. Только тогда можно будет говорить об окончании войны, - Зеленский
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Украина должна вернуть все свои временно оккупированные территории и только тогда можно будет говорить об окончании войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - отметил глава государства.
Президент отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость, начинающуюся с возвращения своей земли.
Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институций, которые должны реагировать быстрее, желательно – превентивно, а не ждать плохого результата.
Также, по его мнению, можно верить или не верить в угрозы России в отношении применения ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.
"Потому что таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно - ядерным оружием, голодом, аннексией или оккупацией", - сказал Зеленский.
Президент убежден, что Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на территории нашей страны агрессор нарушал права человека, пытал, насиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием и т.д. Поэтому, как отметил глава государства, Международная рабочая группа во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном наработала рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны.
"Мы направили их мировым лидерам и хотели бы их применить. Важно, чтобы страны, которые оказываются в опасности, за короткое время могли получить и оружие, и санкции против агрессора, и финансовую помощь", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Да, кстати, борька, и давно ты ****(удрал)?
тьфу.
Раненого в ногу бойца ВСУ побратимы доставили в госпиталь где ему спасли жизнь..но ногу пришлось ампутировать...,но... изучив опыт исландских медиков,наши доктора за 2 часа установили протез по исландской технологии...,боец все снял на мобильник...потом встал кресла и начал идти по палате... даже не шатаясь...
Чим більше у суспільству насміхаються з заповедей Бога, тим на глибше дно таке
суспільство заглиблюється. У 2019 му був як раз такий випадок, замість хвалити Бога
за гарного президента люди схотіли лехкого життя, і 30 % проголосували за актора
який примудрився навіть згубити те що робив його попередник, добре хоч не до кінця.
Смерть біля 80 000 Українців у 2022 році хоч чомусь навчить Україну - гарне питання.
Пишу 80 бо жертв у Маріуполі здається більше ніж каже Зе пропаганда.
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932
Там такі сочні казарми із чмобіками. Зразу можна було б по тисячі чмобіків могилізовувати.
Чим довше тягнутимемо тим більші втрати понесемо. Їх треба вбивати НЕГАЙНО. Бо буде як попередній раз коли вони зручними цілями стояли на кордоні і їх ніхто не рухав бо почнеться війна, але війна і так почалась, а зручних цілей не стало і прийшлось воювати на своїй території і втрачати своїх людей і свою інфраструктуру.