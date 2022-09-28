13 629 54
Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донетчины. Они с Пасечником едут в Москву. (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Террорист Денис Пушилин заявил, что якобы вся территория Донецкой области будет захвачена российскими войсками и их наемниками.
Слова главаря так называемой "ДНР" цитирует российское информагентство "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Вся конституционная территория "ДНР" будет освобождена (оккупирована. – Ред.)", – отметил марионетка Кремля.
Позже Пушилин сообщил, что уезжает в Москву. На уточняющий вопрос, когда он планирует посетить Москву, террорист ответил: "Вот уже сейчас".
Между тем, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что он уже уехал в Москву.
Топ комментарии
+37 Артем 42df2539
показать весь комментарий28.09.2022 11:40
+30 Deodar Revolution
показать весь комментарий28.09.2022 11:45
+23 Мобильный крематорий
показать весь комментарий28.09.2022 11:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Как собачкам уши купируют.
А у Пениса Душилина будет купированное очко.
собак пожалеем)))
В цьому питанні, гадаю, навіть рашисти будуть згодні з українцями.
А як же предмет "історія срєднєвєкового долбаса" у школах?
А митниця у Дебальцевому між "днр" і "лнр"?
А вообще, весь этот движ показывает, что кацапов вообще не стоит слушать и тем более цитировать. Уничтожать и всё.
Але це йому не допоможе.
чому не затриманий і не переданий сбу ?
Тут питання, чи подали його наші в Інтерпол...
Якщо так, то я особисто заважати не буду. А міг би - то ще й допоміг
Я більше на карти Бутусова орієнтуюсь і deepstatemap.
Ватсон: Зачем?
Холмс: А как?
Кацапы практически всю свою боеспособную группировку уже убили об оборону ЗСУ на Донбассе. И продолжают биться об нее с нулевым результатом. После окружения в Лимане вобще встанет вопрос о полном уничтожении всей донецко-луганской группировки РФ.
Пенис Душилин теперь разве что в фантазиях может весь Донбасс оккупировать.
Никоим образом не хочу обидеть сам регион и адекватных, но это факт.