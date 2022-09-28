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Начну кричать, если услышу, что Украину принуждают к миру, – вице-президент Еврокомиссии Юрова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

юрова

Надо оставить на усмотрение украинцев решение, когда и как прекращать войну.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, больше ли, но мы должны продолжать то, что мы делаем, и у нас не должно быть никаких пробелов или перерывов. Прежде всего, нам нужно продолжать поставлять оружие. Другое дело – деньги. Конечно, у нас хороший кейс насчет финансирования. За последние месяцы и годы мы уже инвестировали в Украину 19 миллиардов евро, но нам нужно сделать больше. Поэтому есть еще одна порция денег – 5 миллиардов макрофинансовой помощи", - подчеркнула она.

По словам Юровой, нужно оставить на усмотрение украинцев решение, когда и как прекращать войну.

"Я вернулась с новым импульсом, новым собственным убеждением, что если я где-то вижу колебания, что Украину нужно подтолкнуть сесть за стол (переговоров. - Ред.) с агрессором, я начну кричать, если услышу такие предложения. Надо оставить на усмотрение украинцев решение, когда и как прекращать войну", - подчеркнула вице-президент Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+16
Юровій-респект за позицію та здоровий глузд...
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28.09.2022 12:01
+7
Тільки на таких і тримаємось! При регулярних спробах ЖЕКу ввести під підпис з кацапами чергові "договори", моментально незапланований візит до провінційного актора когось із лідерів Заходу. Скільки разів тільки Джонсон рятував?
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28.09.2022 12:17
+4
100%. Желать побежденному мира все равно что желать умершему здоровья
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28.09.2022 12:38
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Юровій-респект за позицію та здоровий глузд...
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28.09.2022 12:01 Ответить
Почему окупацию называют миром? Так только провожают усопших, словами *покойся с миром*. В данном же случае война- ето борьба за жизнь. Пускай лучше пожелают нам хорошей войны и хороших побед.
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28.09.2022 12:04 Ответить
100%. Желать побежденному мира все равно что желать умершему здоровья
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28.09.2022 12:38 Ответить
війна припиниться на кордоні України до 2013го року..
ну, хіба що цивілізований світ нарешті вже зрозуміє і стане наполягати встановити його у межах мАсковськага Залатага Кал-ця
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28.09.2022 12:17 Ответить
На руїнах кремля.
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28.09.2022 12:58 Ответить
Тільки на таких і тримаємось! При регулярних спробах ЖЕКу ввести під підпис з кацапами чергові "договори", моментально незапланований візит до провінційного актора когось із лідерів Заходу. Скільки разів тільки Джонсон рятував?
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28.09.2022 12:17 Ответить
От міцно тримаоть янкі і брити "боневтік-а" за бейца, клоунам довірять неможна особливо в тяжку годину. Можливо і "мудрому наріду" колись дійде до розуму.
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28.09.2022 13:03 Ответить
у домовинах, до розуму вже не доходить... Але ж поржали, гріх після цього й не вмерти...
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28.09.2022 14:06 Ответить
Дурні повинні страждати.
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28.09.2022 19:43 Ответить
начинай
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28.09.2022 12:37 Ответить
Будемо кричати разом , пані Юрова 👍🏼👍🏼👍🏼❤️🙁
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28.09.2022 12:39 Ответить
Переговори з кацапом не довше автоматної черги закріпленої контрольним пострілом.
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28.09.2022 13:07 Ответить
Коли повністю залежиш від поставок озброєння і військової техніки, то крик тут не допоможе, а лише наполеглива і невтомна праця дипломатів, військово-політичного керівництва і всього народу України задля досягнення перемоги над рашистською пітьмою.
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28.09.2022 13:41 Ответить
 
 