ВСУ до середины 2023 года могут быть в Крыму, - генерал армии США Хождес

Украинские военные оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля до конца 2022 года.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (россиянами) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – заявил он.

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