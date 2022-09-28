ВСУ до середины 2023 года могут быть в Крыму, - генерал армии США Хождес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля до конца 2022 года.
Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (россиянами) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – заявил он.
Топ комментарии
+20 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий28.09.2022 12:24
+14 Харьков Сумской
показать весь комментарий28.09.2022 12:27
+12 Pure Soul
показать весь комментарий28.09.2022 12:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
треба вже підраховувати завдані збитки, в тому ж числі і недоотримані до бюджету суми з податків
кацапи - це 11 єгипетська кара..вони втілюють у собі всі 10 попередніх..