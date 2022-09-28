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ВСУ до середины 2023 года могут быть в Крыму, - генерал армии США Хождес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходжес

Украинские военные оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля до конца 2022 года.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (россиянами) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – заявил он.

Читайте: Гитлер в отчаянии забирал с улиц и одевал в форму мальчиков и стариков, Путин в таком же состоянии, - генерал США Ходжес в эфире немецкого телеканала
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Топ комментарии
+20
Що і сказати. Поважаю таких Генералів!
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28.09.2022 12:24
+14
Це було б можливо, якщо б Байден сказав пуйлу: вдариш ядерною ракетою по Україні - я вдарю десятьма. Ще рипнешся - я буду бити, поки ти скиглити не почнеш. Можеш починати...

Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
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28.09.2022 12:27
+12
Його слова та Богу в Намір!
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28.09.2022 12:26
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Що і сказати. Поважаю таких Генералів!
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28.09.2022 12:24 Ответить
И хочется верить Ходжесу, но реалии не позволяют. Хотя, если НАТО захочет помочь нам по взрослому то вполне возможно.
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28.09.2022 12:26 Ответить
Його слова та Богу в Намір!
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28.09.2022 12:26 Ответить
Це було б можливо, якщо б Байден сказав пуйлу: вдариш ядерною ракетою по Україні - я вдарю десятьма. Ще рипнешся - я буду бити, поки ти скиглити не почнеш. Можеш починати...

Такого діалогу немає. Ініціатива ядерного удару на стороні пуйла. Наші західні партнери всі в ступорі та нокдауні.
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28.09.2022 12:27 Ответить
Тільки щось протиядерні літаки підняли ,значить для Байдена не має несподіванки і не має страху першого удару
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28.09.2022 12:29 Ответить
отже заїбем кацапів брудними бомбами, що вже втрачати?
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28.09.2022 12:31 Ответить
А у нас вони є?
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28.09.2022 12:34 Ответить
Это все равно не сравниться с опытом руских свиней разлагаться дохлыми в нашей земле
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28.09.2022 12:46 Ответить
Именно по территории и населению рашки, а не только по черноморскому флоту!
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28.09.2022 12:43 Ответить
ху.лу пох.. населення,а за флот його жаба вдаве і можливий інфаркт.)
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28.09.2022 13:15 Ответить
Звідки ти знаєш які там діалоги велись і ведуться??? Це такі,як ти, в ступорі і несуть х.ню.
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28.09.2022 13:42 Ответить
твої слова та Богу в уха
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28.09.2022 12:30 Ответить
і знову відновлювати Крим..кацапи ж гірші за свиней..знищили реліктові ліси, зробили помийку з півострова..

треба вже підраховувати завдані збитки, в тому ж числі і недоотримані до бюджету суми з податків

кацапи - це 11 єгипетська кара..вони втілюють у собі всі 10 попередніх..
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28.09.2022 12:33 Ответить
Шото текст..., но надеемся, что Цензор всё правильно в заголовке написал.
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28.09.2022 12:38 Ответить
Якщо буде лендліз з тисячами танків та рсзо то так.
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28.09.2022 12:39 Ответить
на позиции 23 февраля - забудьте этот маркер, Донецкая , Луганская и Крым принципиально ну и юг само собой,чтоб выкоренить из кацапов эти слова днр и лнр
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28.09.2022 12:59 Ответить
Не зможуть. Ядерний удар по перешийку і ніхто там вже не пройде.
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28.09.2022 13:05 Ответить
Нам би таких генералів побільше,і порядок був би і в армії і в країні.
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28.09.2022 13:42 Ответить
Так ы будет. Только в случае применения карликом ЯО, процесс ускорится в разы + само существование мордора. Дело в том что если применит ядерное оружие. то поставит себя вне всего мира Западного и Восточного, а ЗСУ войдут на территорию рашки без ограничений и будут уничтожать там все х тотально в качестве самообороны. мир это одобрит, а по своей территории орки валить ЯО не будут, да его и не останется как и вооруженных сил. Все будет истреблено.
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28.09.2022 15:03 Ответить
Блефонул генерал! В Новороссийске запросто к тому времени!
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28.09.2022 16:38 Ответить
Пусть прогнозы генерала сбудутся!! Дай бог. Удачи защитникам РОДИНЫ!!!
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28.09.2022 19:17 Ответить
 
 