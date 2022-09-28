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Песков о возможности продолжения войны после "референдумов": Как минимум нужно "освободить" всю Донетчину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что как минимум нужно оккупировать всю территорию Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Так, отвечая на вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он сказал: "Как минимум нужно освободить всю территорию "Донецкой народной республики".
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+82 Oleksii Magas
показать весь комментарий28.09.2022 12:51
+63 Владимир fd08a616
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+60 Яр Холодний
показать весь комментарий28.09.2022 13:08
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Пожалуйста, подождите...
А прикольно б вийшло, якщо б 140 мільйонів кацапів з великої Роісі самознищилися на якомусь маленькому Донбасі.
злОдюга ти кончена 🤪
На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
а как хорошо все начиналось - Киев за 3 дня....
И от шоб ни кто не сомневался
Як тільки запрацює ленд-ліз а він у жовтні вже запрацює на повну то окупантів будуть гнати не тільки на півдні але й ЛНР_ДНР бо це земля України і Крим також.
Все вирішить зброя новітня а не рішення путіна і пєскова
Там нічого не змінилося,пропаганда їздить по вухам,а лапті слухають та вірять.
ЗСУ робить своє діло,ми в тилу - своє і з кожним днем ми ближче до перемоги.
І Крим, і Луганщину, і Придністров'я, і т.д...
Від кацапів.
Як максимум - Планету Земля...
Это в целом ничего не меняет, но бы на месте этих мразей сейчас бы обоссался по полной программе. И побежал сдавать позиции кацапов, надеясь, что за 10 хороших химарсовок прямо в цель можно насосать себе прощение. Жестко по моральному состоянию ударили усы со скелетонами, конечно.
Что он сказал нас НЕ колебет. Шестёрка ***** нам не интересна. В спам сученка
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією5%D Конституцією.
Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932
Ніодин шандерович , ниодин гудков з биковим не переконає більше ватної маси бігти від мобілізацію , здаватися у полон при першій же можливості ні ця мерзота .
Вдумайтесь , за що воно топить . Воно топить , що новобранців зразу кидали на фронт , в найбільш небеспечнійше пекло . При чому -- з бодуна ...
Якщо це біосміття вже нашкребли по помийкам різним , то чим меньше вони будуть готуватися , чим меньше отримуют обладнання , чим меньше їх одягнуть й озброять , зразу пішлють на фарш , тім нам крайще й меньше буде втрат з нашого боку .
Нехай воне усе більше й більше істерить , нехай давить він й сімоняша зі скабєєвою на скажений лохторат що скоріше кидали мобіків на фарш .
Їх паніка й галас нам на руку .
а начиналось все с Киева за три дня.
Джерело: https://censor.net/ua/n3370150