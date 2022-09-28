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Песков о возможности продолжения войны после "референдумов": Как минимум нужно "освободить" всю Донетчину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пєсков

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что как минимум нужно оккупировать всю территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Так, отвечая на вопрос, будет ли продолжена "спецоперация" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он сказал: "Как минимум нужно освободить всю территорию "Донецкой народной республики".

Также читайте: Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донетчины. Они с Пасечником едут в Москву. (обновлено)
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Топ комментарии
+82
Надсилай свого синулю-рембо. Він самотужки впорається
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28.09.2022 12:51
+63
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28.09.2022 12:56
+60
Чого ти так переживаєш? "Звільнять Донбас звільнять! І Крим теж звільнять!

На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
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28.09.2022 13:08
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Надсилай свого синулю-рембо. Він самотужки впорається
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28.09.2022 12:51 Ответить
Гападина асвабадителя
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28.09.2022 13:31 Ответить
***** 9 год "освобождаете" село ********* возле села ********... и все время попандос в поселок Аухуеть **********..
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28.09.2022 13:36 Ответить
Думаю, він був би не проти. Говорять, що його синулю склепав Кеосаян, мужик всім відомої Маргарити.

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28.09.2022 16:35 Ответить
навка она понятие ростяжимое, дает всем особено хачам.
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28.09.2022 21:26 Ответить
коли пєсков щось таке говорить, складається враження, що він марить...
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28.09.2022 12:53 Ответить
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28.09.2022 12:56 Ответить
Человек и кошка порошок тот примут (с)
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28.09.2022 13:02 Ответить
закуивай, олопе
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28.09.2022 12:53 Ответить
ну да, ну да...
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28.09.2022 12:54 Ответить
Тоді потрібно ще й всіх баб кацапских мобілізувати. Інакше нічого не вийде.

А прикольно б вийшло, якщо б 140 мільйонів кацапів з великої Роісі самознищилися на якомусь маленькому Донбасі.
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28.09.2022 12:54 Ответить
іх давно вже не 140млн., навіть приблизно!!!! тільки зараз це важко довести.....
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28.09.2022 13:10 Ответить
надо дождаться когда они друг дружку перестреляют, потом оставшиеся крестики на могилках подсчитают, правда если будет совсем много, они ,как пить дать, применят свое KnowHow, копать могилы при помощи экскаваторов и бульдозеров и ставить номерочки, а часто и без номерочков, хотя они и жгут их и собакам оставляют, короче у них нет устоявшейся парадигмы отношения к своим мертвым.... Кацапы СЭР!
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28.09.2022 14:37 Ответить
о, гоуно, и сразу в бан!
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28.09.2022 21:04 Ответить
Хау-ноу!
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28.09.2022 22:56 Ответить
Їх 87 млн...половина алкоголіки.
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28.09.2022 13:42 Ответить
Ещё лет 10 назад ,считая по потреблению хлеба на душу населения их было 87 миллионов голов. Но потом это начали тщательно скрывать
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28.09.2022 18:50 Ответить
И это их лучшая половина
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29.09.2022 02:53 Ответить
****** кудлатий , забодаєшся звільнити Донеччину , бо це не твоє ,
злОдюга ти кончена 🤪
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28.09.2022 12:55 Ответить
Чого ти так переживаєш? "Звільнять Донбас звільнять! І Крим теж звільнять!

На телефон украинскому воину приходит сообщение;
- Переходите на сторону России и война быстро закончится.
- Сначала нам надо освободить Херсон, Донецк, Луганск, Крым...А потом уже перейдём на сторону России.)))
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28.09.2022 13:08 Ответить
Єфрейтор Письков! Выйми куй изо рта!
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28.09.2022 12:55 Ответить
Дурень думкою багатіє. Ти би залишився живий думати треба.
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28.09.2022 12:55 Ответить
Чепушила співав про це з кремлівського голосу.
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28.09.2022 12:55 Ответить
Вони за цей час ще північ Луганщини втратять.
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28.09.2022 12:55 Ответить
Вспоминается давным-давно виденный ролик, где отрубленная голова змеи по-прежнему пытается проглотить добычу.
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28.09.2022 12:56 Ответить
"Як мінімум потрібно звільнити всю територію так званої "Донецької народної республіки" від російський окупантів" - піськов
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28.09.2022 12:56 Ответить
Звільнити донетчину дуже просто. Достатньо вам забратися геть.
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28.09.2022 12:57 Ответить
піськов, Х@УЙ тобі в рот, а не Донбас та Україну!!!
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28.09.2022 12:57 Ответить
как минимум дон. область...
а как хорошо все начиналось - Киев за 3 дня....
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28.09.2022 12:58 Ответить
тобто про інші території навіть не заікається. "роісся" як завжди кинула всіх ждунів русскага міра. але шкода що то їх не вчить
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28.09.2022 12:58 Ответить
Поброй пиз,ду под носом.
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28.09.2022 12:58 Ответить
А де лобкові воші будуть ховатися?
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28.09.2022 21:32 Ответить
а про луганщину нічого не казав?
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28.09.2022 12:58 Ответить
Свинособаки говорять про мінімум,значить у ЗСУ є шанс на максимум,тобто включно з Кримом.
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28.09.2022 12:59 Ответить
В переводе на чаловеческий - ***** будет атомной бомбой бомбить Воронеж...
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28.09.2022 13:00 Ответить
ne fakt šo popadet. Tambovu nebezpečno...
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29.09.2022 01:04 Ответить
ВСУ освободит.
И от шоб ни кто не сомневался
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28.09.2022 13:00 Ответить
Чомусь пЄсков асоціюється с Трескоф. Після падіння путлерівської диктатури він буде чи не найперший викривач злочинів режиму. Здається,він належить до такої категорії...
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28.09.2022 13:00 Ответить
Якраз Лиман і навколо звільняємо,далі буде більше звільнено
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28.09.2022 13:00 Ответить
Вона й буде звільнена. ...Від рашистів.
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28.09.2022 13:01 Ответить
***** тебе на воротник
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28.09.2022 13:01 Ответить
У него ***** и так из головы не выходит. 😁
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28.09.2022 13:04 Ответить
ЗСУ цим і займаються що звільнюють від гамна всю донеччину
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28.09.2022 13:11 Ответить
"Как минимум нужно "освободить" всю Донетчину". И не только. Ещё надо освободить Херсон, Луганск, Запорожскую область, АР Крым и Севастополь! И это как минимум
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28.09.2022 13:17 Ответить
Тільки сталося не так як гадалося ЗСУ є не тільки на Донеччині а й на Луганщині Білогорівка під контролем України
Як тільки запрацює ленд-ліз а він у жовтні вже запрацює на повну то окупантів будуть гнати не тільки на півдні але й ЛНР_ДНР бо це земля України і Крим також.
Все вирішить зброя новітня а не рішення путіна і пєскова
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28.09.2022 13:22 Ответить
Усатый сынку броник уже купил?
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28.09.2022 13:25 Ответить
"Визволитель" хренів! Вам що, своїх засраних територій замало? Хоча б дровами забезпечили своє населення, яке за ці дрова воювати збирається!
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28.09.2022 13:27 Ответить
Ого, вже дав задню!
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28.09.2022 13:41 Ответить
Його базікання нагадує радянський союз : нам з тв кажуть,що ми попереду планети всей,а по факту - пусті полки,черги за дефіцитом,за *******,коврами,книжками...
Там нічого не змінилося,пропаганда їздить по вухам,а лапті слухають та вірять.
ЗСУ робить своє діло,ми в тилу - своє і з кожним днем ми ближче до перемоги.
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28.09.2022 13:50 Ответить
Так!
І Крим, і Луганщину, і Придністров'я, і т.д...
Від кацапів.
Як максимум - Планету Земля...
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28.09.2022 13:53 Ответить
Ещё не навоевался
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28.09.2022 13:56 Ответить
десь прочитав:В России Телевизор выиграл схватку у Холодильника. Но теперь ему придется сразиться с его старшим братом - Рефрижератором.
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28.09.2022 14:10 Ответить
Запись в медицинской карточке - ( психических заболеваний нет - просто дурак ).
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28.09.2022 14:30 Ответить
Єдине,що ви,кацапскі свині,можете зробити-це завалити своїми смердючими трупами всю окуповану вами нашу територію.
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28.09.2022 14:31 Ответить
скоро звільните. і Крим теж.
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28.09.2022 14:53 Ответить
Нифига себе. То есть он сейчас дал понять мразям, которые оккупировали Херсон и Мелитополь, что их готовы сдать с потрохами. Это сенсационное заявление, чудовищный удар по их морали. Они уже было понадеялись, но вот какие дела вышли.

Это в целом ничего не меняет, но бы на месте этих мразей сейчас бы обоссался по полной программе. И побежал сдавать позиции кацапов, надеясь, что за 10 хороших химарсовок прямо в цель можно насосать себе прощение. Жестко по моральному состоянию ударили усы со скелетонами, конечно.
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28.09.2022 15:15 Ответить
Тут я полностью с Песковым согласен. Надо освободить Донецкую и Луганскую области. А так же Запорожскую и Херсонскую области. Вместе с Крымом, разумеется. Верю в ВСУ. Слава Украине!
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28.09.2022 15:45 Ответить
Цей піськов давно уже безнадійно повис, щоб звертати на нього увагу!
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28.09.2022 16:31 Ответить
Письков это пустое место.

Что он сказал нас НЕ колебет. Шестёрка ***** нам не интересна. В спам сученка
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28.09.2022 16:55 Ответить
ДЛБ-скорочено по флотськи долбойоб...а не забанять за нецензурну?
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28.09.2022 17:02 Ответить
Нє!
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28.09.2022 17:51 Ответить
Путин: «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
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28.09.2022 17:19 Ответить
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ) РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:24 Ответить
Конституція України - Розділ IIIВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 72. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією5%D Конституцією.

Стаття 73. ВИКЛЮЧНО всеукраїнським референдумом вирішуються ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
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28.09.2022 17:26 Ответить
Аннексия, внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права ЗАХВАТ каким-либо государством не принадлежащей ему территории.

Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.

Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.

Источник: Советская военная инциклопедия

Том1. М.:Огиз, 1932
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28.09.2022 17:27 Ответить
Пургаметы мавзолейные прославились тем,что в дохлом Сссре сохранили архивные кинокадры,где Риббентроп прославляет Сралина что вяликаго полководца всех времён и народов,а когда набухался поздно ночью после подписания договора с Молотовым,орал в экстазе Гитлер и Сралин братья навеки...🤣🦍🦍товаристч Берия не одобрил этот тост...,сказав что они же не Гомосятина...
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28.09.2022 17:32 Ответить
Опять письков пургу несет.
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28.09.2022 17:33 Ответить
Согласно конституции рабZeи присоединения других областей или территорий категорически запрещены...
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28.09.2022 17:36 Ответить
Закажи своему Шойгу отсосиновиков из тайги. Пожарьте, поужинайте втроем с педоимператором и освободите мир от своего вонючего присутствия.
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28.09.2022 17:49 Ответить
Да скоро освободите уже. Технику можно оставить.
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28.09.2022 17:52 Ответить
"Визволитель" ти наш! Коли ти вже здохнеш разом із своїм шефом?
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28.09.2022 20:58 Ответить
Шановне панство -- велике прохання : ну не заважайте критичному ідійоту вести проукраїнську агітацію ...
Ніодин шандерович , ниодин гудков з биковим не переконає більше ватної маси бігти від мобілізацію , здаватися у полон при першій же можливості ні ця мерзота .

Вдумайтесь , за що воно топить . Воно топить , що новобранців зразу кидали на фронт , в найбільш небеспечнійше пекло . При чому -- з бодуна ...
Якщо це біосміття вже нашкребли по помийкам різним , то чим меньше вони будуть готуватися , чим меньше отримуют обладнання , чим меньше їх одягнуть й озброять , зразу пішлють на фарш , тім нам крайще й меньше буде втрат з нашого боку .
Нехай воне усе більше й більше істерить , нехай давить він й сімоняша зі скабєєвою на скажений лохторат що скоріше кидали мобіків на фарш .
Їх паніка й галас нам на руку .
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28.09.2022 21:26 Ответить
Так всё правильно, требуется освободить всю территорию от рашистских оккупантов
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28.09.2022 21:38 Ответить
кацапские хотелки не соответствуют реальности.
а начиналось все с Киева за три дня.
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28.09.2022 21:47 Ответить
Та ні, друзі. Він не такий дурний, як здається. Розуміє , що спочатку "Як мінімум потрібно звільнити всю територію "Донецької народної республіки". Потім - і всієї лугандонії. За ними - звільнення Криму. Ну а далі - Слава Україні. Героям Слава ! А на фініш - Батько наш Бандера ! Далі - я агент ЗСУ і СБУ ! Прошу не лишати мене життя !

Джерело: https://censor.net/ua/n3370150
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28.09.2022 23:16 Ответить
попробуй ушльопок
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28.09.2022 23:34 Ответить
Это ВСУ освободит всю Донецкую область!!!
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29.09.2022 03:14 Ответить
что может еще сказать ***** усатая.то что всунули то говорит.
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29.09.2022 07:39 Ответить
Визволіть її від себе, пси мордорські
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01.10.2022 10:09 Ответить
 
 