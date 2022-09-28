Украинский пилот истребителя Герус вошел в рейтинг "30 в 30" Forbes. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках проекта "30 до 30" журнала Forbes из лучших был отмечен военнослужащий бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Герой Украины Андрей Герус - пилот истребителя МиГ-29.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Андрей с первых минут рашистского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевщины и Украины в целом", - отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
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+38 Марина Кравець
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+36 Владимир Киндрат
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Слава ЗСУ
ща москали склеют улыбку с глазами, найдут родственников и начнётся...
@dw_russian
·
5 ч
"Нас отправили на смерть, чтобы посмотреть, с какой стороны стреляют", - рассказывает бывший российский военный, который сдался украинцам.
Сейчас он ремонтирует российскую военную технику для ВСУ
https://twitter.com/i/status/1574987266019278850
Це сатанинська нечисть - біси, чорти і інше.
Тільки вони несуть смерть. Сам диявол в обличчі путіна править цією ордою нечисті
Ми переможиемо. З нами Бог.
Але нам теж потрібно докласти чимало зусиль. А головне покластися на Господа, захищатися, молитися і виявляти і знищувати всю нечисть в нашій владі. Там слуг сатани дуже багато.
кацапи агоу ! у вас воїнів немає , тільки військові злочинці!
Кожен наш захисник буде записан в нову історію України. Нікого не забудемо. Ми переможемо.
Безмежно ДЯКУЮ!!!