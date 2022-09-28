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Украинский пилот истребителя Герус вошел в рейтинг "30 в 30" Forbes. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герус

В рамках проекта "30 до 30" журнала Forbes из лучших был отмечен военнослужащий бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Герой Украины Андрей Герус - пилот истребителя МиГ-29.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Андрей с первых минут рашистского вторжения стал на защиту родной земли и выполнял задачи по истребительно-авиационному прикрытию города Киев, Киевщины и Украины в целом", - отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Украинский пилот истребителя Герус вошел в рейтинг 30 в 30 Forbes 01

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Топ комментарии
+38
Маестро

Слава ЗСУ
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28.09.2022 13:13
+38
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28.09.2022 13:13
+36
Яка усмішка долі: прізвища і імена одинакові, але один гі.но, а другий герой
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28.09.2022 13:13
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Маестро

Слава ЗСУ
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28.09.2022 13:13 Ответить
йоу, цензор, разве можно публиковать фото пилотов истребительной авиации?
ща москали склеют улыбку с глазами, найдут родственников и начнётся...
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28.09.2022 14:33 Ответить
так дайте ему F16 или F18
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28.09.2022 13:13 Ответить
или F35
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28.09.2022 13:15 Ответить
F16 f18 без наземной инфраструктуры: целеуказания ,наведения, аэродромного обеспечения бесполезен
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28.09.2022 13:15 Ответить
С территории Польши.там это все есть
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28.09.2022 14:35 Ответить
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28.09.2022 13:13 Ответить
👍👍👍❤️💙💛Герою Слава ‼️Честь и Хвала‼️🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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28.09.2022 13:34 Ответить
👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Героям Слава! Нехай щастить!!!🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀💕
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28.09.2022 22:05 Ответить
Яка усмішка долі: прізвища і імена одинакові, але один гі.но, а другий герой
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28.09.2022 13:13 Ответить
Боротьба протилежностей.
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28.09.2022 13:38 Ответить
от, який крутий є Андрій Герус, а то ми тілько того знаємо що електрику з Білорусі купляв
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28.09.2022 13:14 Ответить
той герус котрий электрику купляв - чепушило маланське а не герой
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28.09.2022 13:18 Ответить
По білорашці, то хламідія, а герус у кацапів купував.
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28.09.2022 13:35 Ответить
Та той електрик Герус косоокий та жирний.
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28.09.2022 14:16 Ответить
Ангела охоронця тобі, мужній воїне, і Божого захисту🙏.
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28.09.2022 13:15 Ответить
Слава Герою!!!
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28.09.2022 13:15 Ответить
DW на русском

@dw_russian

·

5 ч

"Нас отправили на смерть, чтобы посмотреть, с какой стороны стреляют", - рассказывает бывший российский военный, который сдался украинцам.

Сейчас он ремонтирует российскую военную технику для ВСУ

https://twitter.com/i/status/1574987266019278850
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28.09.2022 13:16 Ответить
Тактика свинособак не меняется уже 100 с лишним лет.
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28.09.2022 13:21 Ответить
Їх навіть так неможливо називати. Бо собаки і свині несуть тільки користь людям.
Це сатанинська нечисть - біси, чорти і інше.
Тільки вони несуть смерть. Сам диявол в обличчі путіна править цією ордою нечисті
Ми переможиемо. З нами Бог.
Але нам теж потрібно докласти чимало зусиль. А головне покластися на Господа, захищатися, молитися і виявляти і знищувати всю нечисть в нашій владі. Там слуг сатани дуже багато.
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28.09.2022 15:23 Ответить
Наш! Воїн світла!

кацапи агоу ! у вас воїнів немає , тільки військові злочинці!
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28.09.2022 13:25 Ответить
Герус пілот від українського народу герой і найкращий, а Герус барига від влади і Бені розкрадач державного бюджету в енергетичній галузі. Ось і вся різниця людей героїв і влади баригів.
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28.09.2022 13:27 Ответить
Бережи тебе Господь та Матінка Богородиця, соколику
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28.09.2022 13:36 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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28.09.2022 14:03 Ответить
Смерть ворогам. Смерть рашистським окупантам. Путін-*****!!!
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28.09.2022 14:16 Ответить
Герою слава!
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28.09.2022 15:02 Ответить
Пишут, что этот парень сбил Ил-76 с десантом. Вот спросить бы у него - правда это?
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28.09.2022 15:02 Ответить
у нас еще один герус есть,тот хорошо к энергорессурсам присосался
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28.09.2022 15:04 Ответить
Слава Герою!!!
Кожен наш захисник буде записан в нову історію України. Нікого не забудемо. Ми переможемо.
Безмежно ДЯКУЮ!!!
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28.09.2022 15:10 Ответить
Слава Герою! Слава нашому Герусу!
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28.09.2022 20:57 Ответить
 
 