РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13728 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
8 068 30
война (46566) НАТО (8920) Польша (7463) Россия (91205) ядерное оружие (1131) Рау Збигнев (69)

Если РФ применит ядерное оружие, то ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным, - глава МИД Польши Рау

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя,ядерна

По мнению главы МИД Польши Збигнева Рау, в случае применения Россией ядерного оружия против Украины НАТО должно отреагировать и это должен быть "конвенциональный, но разрушительный" ответ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что значит, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает России" , – сказал министр.

По словам Рау, Россия может использовать "референдумы" и дальнейшее присоединение оккупированных территорий Украины как оправдание применения "чрезвычайных мер".

По его мнению, уже очевидно, что Путин начал проигрывать войну, и отправление на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей мало как изменит это, учитывая, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.

Он добавил, что мобилизация скорее повлечет за собой существенный перелом внутри России, подорвав поддержку развязанной Кремлем войны в российском обществе.

Читайте: США с союзниками усиливают разведку для наблюдения за ядерным вооружением РФ, - Politico
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
28.09.2022 13:22
+13


Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

5 ч

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
показать весь комментарий
28.09.2022 13:26
+13
Схоже, що ЗСУ планують зробити котел для російських мальчіков в трусіках. Ваші прогнози?)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, хоч щось загрозливе для пуйла пролунало...
показать весь комментарий
28.09.2022 13:18 Ответить
Саме так, руйнівною
показать весь комментарий
28.09.2022 13:20 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 13:22 Ответить
комунянє, метро теж не захистить
показать весь комментарий
28.09.2022 13:29 Ответить
русню если захотеть можно одними только томагавками вынести не говоря уже о других видах ракет и бомб.20 к самолетов нато,у сша только 13,5 к....у кацапов 4,5)о чем еще можно говорить ото у них одна надежда на ЯО и что оно им самим на головы не *********)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:21 Ответить
У кацапов только 1300 боевых самолётов, ты что и то сейчас уже меньше
показать весь комментарий
28.09.2022 13:22 Ответить
Будут бить аккуратно, но сильно )) надеюсь
показать весь комментарий
28.09.2022 13:21 Ответить
Знову пуйлу розв,язали руки....Шкода. Що нам з ваших санкцій буде ,як Україну зітре з лиця землі?Руйнівнівна відповід повинна бути зараз,коли оркі на ЗАЕС сидять, і погрожують ядерним ударом.Ну і що далі? Вже не раз показали що боїтеся пуйла,то ви будете в нього на десерт.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:25 Ответить
Не йде мова про санкції, йде мова про конвекційну зброю. Немає різниці чим його «приб'ють», молотком чи кувалдою. Головне щоб відповідь була адекватна самеу військову плані.
Погрози були і до нападу 24го, якби боялися, не допомагали би від початку.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:35 Ответить
чоловіче, а кого захистять, того хто зостанеться живий?Треба зараз давити кацяпню усіма можливими способами, орки розуміють лише силу.А Німеччина, наприклад ,і двома ракетними установкми не може розродитися.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:38 Ответить
Не йде мова про застосування стратегічної ЯЗ. Зараз іде мова, що можливо застосують тактичну ЯЗ, а можливо і ні, не зрозуміло д. Я також за те щоб ввели вже війська НАТО, шанси на застосування ЯЗ такими як і зараз залишаться, 50% на 50%, або застосують, або ні.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:47 Ответить
Ну то добре, хай пуйло не думає що буде безкарно , жорстокі створіння - перші боягузи.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:52 Ответить
Дикость ситуациив том что--
1. на нас Украину напали
2.убивают не НАТО и ЕС-- а нас с вами.... наших людей.... разрушают нашу страну
3. обвиняя США НАТО ЕС в якобы конфликте-- Россия ведет войну на территории Украины проводит все свои действия терроризм заложники пытки референдумы анексии на нашй территории Украины за счет наших жизней территорий экономики... под флагом- виновато США ЕС И НАТО.. логика просто с вывертом....
4. разговоры пальнет или Россия нет ядерным оружием -- становятся мэмом, обыденностью что ли в мире, игрой в рулетку и приемом ставок у букмейкеров..
показать весь комментарий
28.09.2022 13:25 Ответить


Коля Остенбакен (мерзкий поуех)

@ostenbaken1004

·

5 ч

Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.

В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
показать весь комментарий
28.09.2022 13:26 Ответить
Я отут теж подумала,добре що чоловіки не вагітніють, кацяпи заполонили би усю планету,а ще десь геев у Европах засуджують.так тим треба кохання,навіть родини створюють,а ця істота - кацяпа як вірус.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:33 Ответить
Схоже, що ЗСУ планують зробити котел для російських мальчіков в трусіках. Ваші прогнози?)
показать весь комментарий
28.09.2022 13:26 Ответить
ну які тут прогнози можуть бути ? на мій погляд - ***** русні шо з котлом, шо без.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:39 Ответить
Та там уже котел. Крышка захлопнулась. Теперь вспоминаем Илловайск и все прекрасно знают что надо делать.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:25 Ответить
Немає там ще ніякого котла. Навіть оперативного оточення ще немає. Є загроза оперативного оточення. Кацапи про це чудового знають. Якщо загроза буде наростати, то просто виведуть свої війська з Лиману і Ямполя. Як раніше зробили це в Ізюмі. Питання чи буде цей відхід організований?
показать весь комментарий
28.09.2022 14:41 Ответить
да пох як свалять...головне щоб відійшли и залишили побільш технікі та ***********
показать весь комментарий
28.09.2022 14:51 Ответить
Конвенційною, ядерною і руйнівною
показать весь комментарий
28.09.2022 13:28 Ответить
Світ на грані.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:35 Ответить
Польша і США, закликали своіх громадян НЕГАЙНО залишити територію кацапіі......... готується шось погане....... 😞😞
показать весь комментарий
28.09.2022 13:35 Ответить
наоборот)))будут дрюкать русню,значит готовиться удар при применении русней ТЯО.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:41 Ответить
а хтось уявляє кількість жертв при застосуванні навіть ТЯЗ, серед наших, чи всім - ПОФУЙ????
показать весь комментарий
28.09.2022 13:58 Ответить
Схоже що про це взагалі ніхто не задумується. Життя українців винесені за душки як щось абстрактне. Коли почитати західних діячів, складається враження ядерний заряд збираються підірвати десь на Марсі. Проте що це може бути зроблено в місті мільйоннику з взагалі важко прогнозованими жертвами взагалі не оголошується. І те що це може бути початком ядерного світового хаосу також.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:14 Ответить
Вяликие монгольские пЫсатели Михаил Юрьевич Пушкин и Александр Сергеевич Лермонтов накликали бяду Вяликаю на рабZeю путлера...🤣💀💀..сдохнет концлагерь в Муках страшных...
Слава Иисусу Христу...
показать весь комментарий
28.09.2022 13:41 Ответить
***** и его ************** испугают только ответные ядерные удары по москвэ. Другие ответы типо уничтожение черноморского флота и тому подобное как то далеко от кремля, Москвасити и Барвихи.
показать весь комментарий
28.09.2022 13:45 Ответить
Я "ЗА" ядерну відповідь!
Таку шоб там від Дону до Байкалу - суцільне скло півметрове було, з вплавленними рештками свинособак і "неінтерісующіхся політикою" представників мєстной фауни...
показать весь комментарий
28.09.2022 13:56 Ответить
ядерку відібрали ,і нічн не должні...
показать весь комментарий
28.09.2022 16:25 Ответить
 
 