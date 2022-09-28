Если РФ применит ядерное оружие, то ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным, - глава МИД Польши Рау
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По мнению главы МИД Польши Збигнева Рау, в случае применения Россией ядерного оружия против Украины НАТО должно отреагировать и это должен быть "конвенциональный, но разрушительный" ответ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Насколько нам известно, Путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что значит, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает России" , – сказал министр.
По словам Рау, Россия может использовать "референдумы" и дальнейшее присоединение оккупированных территорий Украины как оправдание применения "чрезвычайных мер".
По его мнению, уже очевидно, что Путин начал проигрывать войну, и отправление на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей мало как изменит это, учитывая, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.
Он добавил, что мобилизация скорее повлечет за собой существенный перелом внутри России, подорвав поддержку развязанной Кремлем войны в российском обществе.
Пожалуйста, подождите...
Погрози були і до нападу 24го, якби боялися, не допомагали би від початку.
1. на нас Украину напали
2.убивают не НАТО и ЕС-- а нас с вами.... наших людей.... разрушают нашу страну
3. обвиняя США НАТО ЕС в якобы конфликте-- Россия ведет войну на территории Украины проводит все свои действия терроризм заложники пытки референдумы анексии на нашй территории Украины за счет наших жизней территорий экономики... под флагом- виновато США ЕС И НАТО.. логика просто с вывертом....
4. разговоры пальнет или Россия нет ядерным оружием -- становятся мэмом, обыденностью что ли в мире, игрой в рулетку и приемом ставок у букмейкеров..
Коля Остенбакен (мерзкий поуех)
@ostenbaken1004
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5 ч
Не идешь воевать - мусора насилуют, идешь воевать - кадыровцы.
В "русском мире", у мужика, вообще есть шанс остаться не вы@банным ?
Слава Иисусу Христу...
Таку шоб там від Дону до Байкалу - суцільне скло півметрове було, з вплавленними рештками свинособак і "неінтерісующіхся політикою" представників мєстной фауни...