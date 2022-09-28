Если РФ применит ядерное оружие, то ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным, - глава МИД Польши Рау

По мнению главы МИД Польши Збигнева Рау, в случае применения Россией ядерного оружия против Украины НАТО должно отреагировать и это должен быть "конвенциональный, но разрушительный" ответ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что значит, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает России" , – сказал министр.

По словам Рау, Россия может использовать "референдумы" и дальнейшее присоединение оккупированных территорий Украины как оправдание применения "чрезвычайных мер".

По его мнению, уже очевидно, что Путин начал проигрывать войну, и отправление на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей мало как изменит это, учитывая, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.

Он добавил, что мобилизация скорее повлечет за собой существенный перелом внутри России, подорвав поддержку развязанной Кремлем войны в российском обществе.

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