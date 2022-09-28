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В России ведется реестр тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации, - Володин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мобілізація

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на границе России составляют списки выезжающих и предложил подумать, что делать с брошенными там машинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они уезжают и никто не видит, кто уехал, зачем уехал?", – сказал Володин на заседании Госдумы РФ.

Он добавил, что на границе многие бросают машины: "Поэтому надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые уехали воевать. Так будет правильно".

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Топ комментарии
+6
А в Канаді: "Діаспора з Чикаго закупила для захисників України 100 пікапів"

Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
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28.09.2022 13:50
+6
В Челябинской области мобилизовали студента с панкреатитом, ринитом, простатитом, варикозом и геморроем.
А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.

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28.09.2022 13:58
+4
Реестр будет длинным. Твой зад, володин, этот реестр вместит? Пока есть возможность, тренируй его, потом будет легче.
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28.09.2022 13:50
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запропонував подумати, що робити з кинутими там машинами.

Певно, продати та роздати гроші малозабезпеченим, нє?
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28.09.2022 13:46 Ответить
він уточнив що робити з тими машинами: роздавати замість бєльіх жьігулєй.
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28.09.2022 13:59 Ответить
придурок, рибні місця воєнкомам попалив!
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28.09.2022 13:48 Ответить
а в Росії ведеться реєстр тих, хто після мобілізації сожітєльствуєт з мужчінами? Запитайте у Володіна будь ласка
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28.09.2022 13:49 Ответить
А в Канаді: "Діаспора з Чикаго закупила для захисників України 100 пікапів"

Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
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28.09.2022 13:50 Ответить
Реестр будет длинным. Твой зад, володин, этот реестр вместит? Пока есть возможность, тренируй его, потом будет легче.
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28.09.2022 13:50 Ответить
Граждане России, чьи родственники являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, не освобождаются от мобилизации. Информация об этом опубликована на портале "Объясняем.рф". Зато срачей на фронт не отправт, ага 😂
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28.09.2022 13:53 Ответить
а чому машина відразу кинута ? яке в нього є право забирати чужу власність ? хоча тут є трохи перегнув кацапія і право )))) територія рабів !!!
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28.09.2022 13:54 Ответить
росія -це фейл стейт,яка ще відносно довго буде розвалюватися але неодмінно це станеться,тюрма народів зникне!
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28.09.2022 15:02 Ответить
В Челябинской области мобилизовали студента с панкреатитом, ринитом, простатитом, варикозом и геморроем.
А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.

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28.09.2022 13:58 Ответить
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28.09.2022 16:11 Ответить
Скоро не лише хмарні сервіси стануть недоступні рашистській пітьмі, а й звичайні сервери.
Тому погрози її зверхників, що всіх ухилянтів ретельно замельдують у якісь там реєстри - порожні.
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28.09.2022 14:00 Ответить
Зараз російські більшовики почнуть займатися улюбленою справою (грабунком)звичайно після присідання на пляшку)
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28.09.2022 14:59 Ответить
Думаю что надо мобилизовать Володина.
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28.09.2022 16:12 Ответить
Зачем же уезжать ?
Надо отрицательно приезжать.
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28.09.2022 18:34 Ответить
 
 