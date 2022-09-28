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В России ведется реестр тех, кто пытается уехать из страны после объявления мобилизации, - Володин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на границе России составляют списки выезжающих и предложил подумать, что делать с брошенными там машинами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они уезжают и никто не видит, кто уехал, зачем уехал?", – сказал Володин на заседании Госдумы РФ.
Он добавил, что на границе многие бросают машины: "Поэтому надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые уехали воевать. Так будет правильно".
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Певно, продати та роздати гроші малозабезпеченим, нє?
Благодійна організація Help Heroes of Ukraine, заснована українцями з Чикаго на початку повномасштабної війни, закупила у США 100 пікапів для потреб ЗСУ, 14 з яких спільно з Львівською ОВА вже передали захисникам України.
А в Приморье молодого человека с косоглазием сделали старшим стрелком в артиллерии.
Тому погрози її зверхників, що всіх ухилянтів ретельно замельдують у якісь там реєстри - порожні.
Надо отрицательно приезжать.