Офицер-танкист ВС РФ за преступления против гражданских в Киевской области получил 9 лет заключения, - СБУ

По приговору Соломенского районного суда города Киева к 9 годам заключения заочно приговорен офицер ВС РФ, который отдавал приказы издеваться и пытать гражданских жителей и грабить их дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Лейтенант-заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей вооруженных сил РФ признан виновным в совершении ряда преступлений против гражданского населения.

Установлено, что в период с 9 по 28 марта 2022 года, находясь со своим военным подразделением в захваченном ВС РФ селе Лукьяновка Броварского района, военнослужащий отдавал преступные приказы подчиненным:

- жестокого обращения с местными жителями;

- незаконного присвоения и уничтожения их имущества", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во исполнение приказов лейтенанта, военнослужащие вооруженных сил РФ вторгались в дома крестьян и грабили их, повреждая и разрушая при этом частные дома и хозяйственные постройки. Гражданским жителям запрещали свободно передвигаться по улицам населенного пункта.

"Установлено, что злоумышленник отдал приказ уничтожать колонны из гражданских автомобилей, в которых жители пытались спастись бегством. Зафиксирован факт умышленного наезда танка на легковой автомобиль Volkswagen-Caddy".

Как кадровый офицер, оккупант был знаком с законами и обычаями войны и сознательно пошел на нарушение норм международного гуманитарного права", - подчеркивают в СБУ.

СБУ отмечает неотвратимость наказания всех преступлений, совершенных военными на временно оккупированных территориях Украины.