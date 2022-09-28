Офицер-танкист ВС РФ за преступления против гражданских в Киевской области получил 9 лет заключения, - СБУ
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По приговору Соломенского районного суда города Киева к 9 годам заключения заочно приговорен офицер ВС РФ, который отдавал приказы издеваться и пытать гражданских жителей и грабить их дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
"Лейтенант-заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей вооруженных сил РФ признан виновным в совершении ряда преступлений против гражданского населения.
Установлено, что в период с 9 по 28 марта 2022 года, находясь со своим военным подразделением в захваченном ВС РФ селе Лукьяновка Броварского района, военнослужащий отдавал преступные приказы подчиненным:
- жестокого обращения с местными жителями;
- незаконного присвоения и уничтожения их имущества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во исполнение приказов лейтенанта, военнослужащие вооруженных сил РФ вторгались в дома крестьян и грабили их, повреждая и разрушая при этом частные дома и хозяйственные постройки. Гражданским жителям запрещали свободно передвигаться по улицам населенного пункта.
"Установлено, что злоумышленник отдал приказ уничтожать колонны из гражданских автомобилей, в которых жители пытались спастись бегством. Зафиксирован факт умышленного наезда танка на легковой автомобиль Volkswagen-Caddy".
Как кадровый офицер, оккупант был знаком с законами и обычаями войны и сознательно пошел на нарушение норм международного гуманитарного права", - подчеркивают в СБУ.
СБУ отмечает неотвратимость наказания всех преступлений, совершенных военными на временно оккупированных территориях Украины.
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Alex Sav 8157c114
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