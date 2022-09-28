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Офицер-танкист ВС РФ за преступления против гражданских в Киевской области получил 9 лет заключения, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По приговору Соломенского районного суда города Киева к 9 годам заключения заочно приговорен офицер ВС РФ, который отдавал приказы издеваться и пытать гражданских жителей и грабить их дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Лейтенант-заместитель командира роты по вооружению одной из воинских частей вооруженных сил РФ признан виновным в совершении ряда преступлений против гражданского населения.

Установлено, что в период с 9 по 28 марта 2022 года, находясь со своим военным подразделением в захваченном ВС РФ селе Лукьяновка Броварского района, военнослужащий отдавал преступные приказы подчиненным:

- жестокого обращения с местными жителями;

- незаконного присвоения и уничтожения их имущества", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во исполнение приказов лейтенанта, военнослужащие вооруженных сил РФ вторгались в дома крестьян и грабили их, повреждая и разрушая при этом частные дома и хозяйственные постройки. Гражданским жителям запрещали свободно передвигаться по улицам населенного пункта.

"Установлено, что злоумышленник отдал приказ уничтожать колонны из гражданских автомобилей, в которых жители пытались спастись бегством. Зафиксирован факт умышленного наезда танка на легковой автомобиль Volkswagen-Caddy".

Как кадровый офицер, оккупант был знаком с законами и обычаями войны и сознательно пошел на нарушение норм международного гуманитарного права", - подчеркивают в СБУ.

СБУ отмечает неотвратимость наказания всех преступлений, совершенных военными на временно оккупированных территориях Украины.
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Топ комментарии
+15
На рашке за уклонение от призыва дают по 10-ке. У нас за массовые убийства 9 лет. Сепарье у власти и судах
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28.09.2022 14:03
+6
Это ****...ец - 9 лет!!! А могли бы и 1000 грн. залога назначить
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28.09.2022 13:58
+5
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28.09.2022 14:00
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Правила форума Совет форумчан
ви з таким же успіхом можете і путлера посадити.. ушлепки
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28.09.2022 13:56 Ответить
Російській військовий корабль іже нах.й!

Alex Sav 8157c114

Мене читають: 4

Я читаю: 0

Реєстрація:01.04.2022
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28.09.2022 14:03 Ответить
Это ****...ец - 9 лет!!! А могли бы и 1000 грн. залога назначить
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28.09.2022 13:58 Ответить
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28.09.2022 14:00 Ответить
Для последнего патрона тампон уже не нужен. Только бешеный учёный - создатель Франкенштейна.
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28.09.2022 16:07 Ответить
А калібр "Браунінга" - 12,7
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28.09.2022 16:24 Ответить
Статья 438 от 8 до 20, дали 9...
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28.09.2022 14:03 Ответить
На рашке за уклонение от призыва дают по 10-ке. У нас за массовые убийства 9 лет. Сепарье у власти и судах
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28.09.2022 14:03 Ответить
В Печерському суді суддя Вовкцюган визнав би його "туристом".
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28.09.2022 14:11 Ответить
я как житель Киева, жалею что никакая ракета не попала в "самый справедливый" Пещерский суд, во время какой нибудь судейской планерки, когда они все там собрались.
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28.09.2022 14:14 Ответить
Украинским зекам будет кого петушить!
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28.09.2022 14:43 Ответить
А торнадівці за "знущання над ватою! отримали до 11 років...
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28.09.2022 14:43 Ответить
"...до 9 років ув'язнення заочно засуджено..."

******* срань имитирующая работу
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28.09.2022 14:52 Ответить
а могли здатися і ремонтувати зараз трофейні танки, як більш розумні орки
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28.09.2022 15:02 Ответить
Змінюйте законодавство, бо просерете країну.
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28.09.2022 16:02 Ответить
 
 