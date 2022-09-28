Госдума России соберется на внеочередное заседание 3 октября. На нем планируют рассмотреть вопросы аннексии территорий Украины, - росСМИ
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Внеочередное заседание пройдет 3 и 4 октября. В первый день российские депутаты должны рассмотреть так называемое присоединение оккупированных территорий Украины после псевдореферендумов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Спикер госдумы Вячеслав Володин объяснил, что такая корректировка нужна, чтобы депутаты должны были принять так называемые "законодательные решения" по итогам псевдореферендумов на оккупированном Донбассе.
"Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10, соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 для того, чтобы до этого провести заседания Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитеты", - заявил Володин.
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