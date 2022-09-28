РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13769 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 291 24
Госдума (1251) аннексия (145) Володин (70)

Госдума России соберется на внеочередное заседание 3 октября. На нем планируют рассмотреть вопросы аннексии территорий Украины, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

держдума

Внеочередное заседание пройдет 3 и 4 октября. В первый день российские депутаты должны рассмотреть так называемое присоединение оккупированных территорий Украины после псевдореферендумов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Спикер госдумы Вячеслав Володин объяснил, что такая корректировка нужна, чтобы депутаты должны были принять так называемые "законодательные решения" по итогам псевдореферендумов на оккупированном Донбассе.

"Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10, соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 для того, чтобы до этого провести заседания Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитеты", - заявил Володин.

Смотрите: Если жители "Донбасса и Украины" проголосуют на "референдуме" за вхождение в состав РФ – мы их поддержим, – спикер Госдумы Володин. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
збіговисько дибільних потвор
показать весь комментарий
28.09.2022 14:52
+9
***** отказалось выступать - ответственность на думу скидывает
показать весь комментарий
28.09.2022 14:48
+9
От би куди Хаймарсами лупонути...
показать весь комментарий
28.09.2022 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.09.2022 14:48 Ответить
Не держдума (госдума), а госум
показать весь комментарий
28.09.2022 14:56 Ответить
Госмысль.
показать весь комментарий
28.09.2022 15:01 Ответить
"госдура"
показать весь комментарий
28.09.2022 15:18 Ответить
собирайтесь ****** аккурат внеочердное тема будет-
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ************...
показать весь комментарий
28.09.2022 16:16 Ответить
***** отказалось выступать - ответственность на думу скидывает
показать весь комментарий
28.09.2022 14:48 Ответить
А, можливо, смотрящіє КГБовського общака йому не дозволили(ізолювали)?
показать весь комментарий
28.09.2022 14:52 Ответить
Є варіант дуже ймовірний, що це рішення в кремлі просто підвісять... Будуть шантажувати для переговорів
показать весь комментарий
28.09.2022 15:27 Ответить
надо чтобы все при деле были, а то желающие спрыгнуть могут появиться
показать весь комментарий
28.09.2022 15:32 Ответить
От би куди Хаймарсами лупонути...
показать весь комментарий
28.09.2022 14:51 Ответить
не розумію навіщо стільки уваги до копрофілів *****-путіна..
показать весь комментарий
28.09.2022 14:52 Ответить
збіговисько дибільних потвор
показать весь комментарий
28.09.2022 14:52 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 15:10 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 15:14 Ответить
Підірвати би зараз це кудло ... Так, мрії вголос ...
показать весь комментарий
28.09.2022 14:53 Ответить
Та пiх#й на госдуру вместе с госдупой. Вся Параша должна быть уничтожена поголовно.
показать весь комментарий
28.09.2022 14:53 Ответить
Держдупа росії...
показать весь комментарий
28.09.2022 14:55 Ответить
Пітекантроп валуєв вчиняє черговий злочин. Повна відсутність мізків не врятує його, буде висіти на шибениці так само, як і інші кацапські потвори з кремля та госдури
показать весь комментарий
28.09.2022 14:58 Ответить
Занадто багато уваги цьому лайну навіщо писати про це, просто не звертати уваги
показать весь комментарий
28.09.2022 15:03 Ответить
І шо 🤔
показать весь комментарий
28.09.2022 15:06 Ответить
А буде шо анексувати?
показать весь комментарий
28.09.2022 15:09 Ответить
Стадо кацапни управляемое с Путлерспульт
показать весь комментарий
28.09.2022 15:10 Ответить
Ну, в целом решение логичное. Слив Лимана - это очень крупное поражение кацапской армии. Признать ордло за кацапстаном и просрать Лиман - это сильное унижение. И мы же не будем из-за этого терять время, плюс кацапам внутри будет время всякие гадости сделать типа гексоген в гильзу от снарядов засунуть, чтобы при выстреле разнесло гаубицу (потом все боеприпасы проверять по 100 раз, но можно пленных заставить это сделать), насрать в родничок, мин раскидать и многое другое. И под это число крупных побед не будет, так как дальше идут либо укрепления, либо чуть больше полей, которые дольше проходить надо, ПВО подтягивать, да и Лиман зачищать от заныкавшихся барсовцев. Под шумок это высрать собирается.
показать весь комментарий
28.09.2022 15:38 Ответить
Голосувати, не в український землі гнити. Стадо, що умовно обирає бидло, не умовно йде на убой
показать весь комментарий
28.09.2022 15:43 Ответить
 
 