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Мобилизация в РФ: российских пилотов снимают с рейсов из-за запрета на пересечение границы, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У авиакомпаний возникла новая проблема. Пограничники начали снимать российских пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Мобилизация в РФ: российских пилотов снимают с рейсов из-за запрета на пересечение границы, - телеграм-канал 01

По данным источников, более десятка пилотов в разных авиакомпаниях получили подобные сообщения за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат.

Также отмечается, что запрет на пересечение границы чаще всего пилоты узнают уже перед вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.

Теперь многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать на заграничные полеты членов экипажа в возрасте до 35 лет.

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Топ комментарии
+38
Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 15:09
+26
В пехоту, суки!
И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
Родину продали?
В пехоту!!!
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28.09.2022 15:17
+23
Ахахаха )))) скоро с круизного лайнера будут спрыгивать и добираться вплавь в любую страну, как при совке.
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28.09.2022 15:10
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аэрофлот, стою у трапа самолёта, аэропорт...
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28.09.2022 15:09 Ответить
"ваше место в "в ангаре" или где скажут, прикажут.
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28.09.2022 15:13 Ответить
Только в полетах живут самолеты,
Только в полете растет человек.
Сердце стучится загнанной птицей
Перегоняя отпущенный век.Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет,
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28.09.2022 15:20 Ответить
Капець ... скільки лірики сьогодні ...
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28.09.2022 15:40 Ответить
а скольк та экспертав та тут...
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28.09.2022 17:06 Ответить
Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 15:09 Ответить
Ну так вони самі говорили що буде тільки один пілот. Тіпа нафіг їх там два.
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28.09.2022 15:10 Ответить
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28.09.2022 15:25 Ответить
Ахахаха )))) скоро с круизного лайнера будут спрыгивать и добираться вплавь в любую страну, как при совке.
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28.09.2022 15:10 Ответить
або на веслах
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28.09.2022 16:23 Ответить
Вплавь. Причём будет стараться так чтобы не заметили.
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28.09.2022 16:37 Ответить
Был такой Вячеслав Курилов, очень умный ученый, который ночью спрыгнул с теплохода в океан и своим ходом добрался до Филлипин, имея только маску трубку и компас. Проплыл несколько десятков километров. Каковы шансы выжить посреди океана и еще не сбиться с курса - ты понимаешь сам.
Книга "Один в океане".
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28.09.2022 17:40 Ответить
С моряками кстати как у них ситуация ? Возвращаться с рейсов уже не будут ?
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28.09.2022 15:11 Ответить
та там ситуация ...тоже
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28.09.2022 16:24 Ответить
а чого?
раз пілот - медкомісію проходить регулярно
здоров'я підтверджене

РОДІНА ТЄБЯ НЄ ЗАБУДЄТ, СИНОК!
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28.09.2022 15:12 Ответить
Пилоты Аэрофлота помните - СТАРИНА СТИНГЕР ВАС ЖДЁТ!
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28.09.2022 15:13 Ответить
Зараз всіх пілотів пересадять на Сушки і Міги. Правда, виліт може бути лише в один раз. То вже як пощастить.
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28.09.2022 15:16 Ответить
та це й зрозуміло літунів то одноразових невистачає будуть з цивільних на військові літаки перекидувати,парашути можна не видавати)
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28.09.2022 15:16 Ответить
В пехоту, суки!
И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
Родину продали?
В пехоту!!!
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28.09.2022 15:17 Ответить
"Ша! Уже никто никуда не летит!" (с)
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28.09.2022 15:20 Ответить
В России телевизор выиграл схватку у холодильника, но теперь ему предстоит сразиться с его большим братом, вагоном-рефрижератором. (c)
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28.09.2022 15:37 Ответить
ожидаю, когда моряков-росиян будут снимать с суден и депортировать на расию.
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28.09.2022 15:40 Ответить
Что за дебилы эти пилоты? Их в Китае до ковида могли взять на 10000 долларов в месяц зарплаты, и, что не менее важно, уважительного отношения и соблюдения аккуратного рабочего времени, чего нету в кацапских авиалиниях.

Нахера они там вообще остались? Да, кацапы сильно не подтверждали диплом специально и надо было давить на них, но ведь это решаемо.
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28.09.2022 15:41 Ответить
Нехай їх знімають всіх прямо в польоті!
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28.09.2022 16:09 Ответить
Не раскатуй губу--- народ! Стюардессы сядут до штурвалу.
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28.09.2022 16:16 Ответить
Так на автопилотах пусть летают
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28.09.2022 17:33 Ответить
Стюардессы нормально справятся с джойстиком Суперджета.
Они могут держать его даже ртом.
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28.09.2022 18:32 Ответить
Странно все это, на них же никто не нападал, зачем им столько мяса?
Неужели на рашке все так плохо и народ решили отвлечь войной?
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28.09.2022 19:16 Ответить
 
 