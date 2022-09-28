Мобилизация в РФ: российских пилотов снимают с рейсов из-за запрета на пересечение границы, - телеграм-канал. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У авиакомпаний возникла новая проблема. Пограничники начали снимать российских пилотов с рейсов из-за запрета на пересечение границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По данным источников, более десятка пилотов в разных авиакомпаниях получили подобные сообщения за последние два дня. За разъяснениями им рекомендовали обращаться в свой военкомат.
Также отмечается, что запрет на пересечение границы чаще всего пилоты узнают уже перед вылетом, и авиакомпаниям срочно приходится искать им замену.
Теперь многие авиаперевозчики решили временно вообще не назначать на заграничные полеты членов экипажа в возрасте до 35 лет.
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Только в полете растет человек.
Сердце стучится загнанной птицей
Перегоняя отпущенный век.Сегодня все мы пассажиры и отправляемся в полет,
Книга "Один в океане".
раз пілот - медкомісію проходить регулярно
здоров'я підтверджене
РОДІНА ТЄБЯ НЄ ЗАБУДЄТ, СИНОК!
И под Лиман! Защищать ***** скабееву и куя соловьёва!
Улететь они, ******, хотели на гейропский Запад!
Родину продали?
В пехоту!!!
Нахера они там вообще остались? Да, кацапы сильно не подтверждали диплом специально и надо было давить на них, но ведь это решаемо.
Они могут держать его даже ртом.
Неужели на рашке все так плохо и народ решили отвлечь войной?