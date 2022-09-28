ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единых новостей" на телевидении, - посол Германии Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единого марафона" на телевидении и давать зрителям выбор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "Европейской правде".
Ее спросили, какая позиция Берлина по поводу тех шагов, которые в Украине критикуют как антидемократические, в частности, отключения от эфиров трех телеканалов.
"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", - ответила Анка Фельдгузен.
По ее словам, в ЕС понимают, что информационная война является составной частью современных войн и партнеры понимают, почему Украина запретила пророссийские каналы, но поскольку под ограничения попали не только они, Киев уже не раз призывали переходить к более открытому инфопространству.
На уточнение о том, идет ли речь об уходе от "единого марафона", посол сказала, что это может быть одним из примеров того, что следует сделать.
"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас – патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все – патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", - отметила Анка Фельдгузен.
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Я вже багато років телевізор взагалі не дивлюсь. Не хочу дивитись харі всіх отих "ведучих", які вирячивши в камеру очі, модулюючи свій голос і багато інших прийомів, намагаються зомбувати глядачів прийомами Кашпировського в угоду хазяям каналів.
Дивлюсь новини майже тільки в текстовоми виді через інтернет. Хоча і тут багато під олігархами, але більше вибору. І отих паскуд "ведучих" майже не бачу.
Буба криворогий, ввиду скудности его умишка не понимает простые вещи, пока он не даст команду разблокировать опозиционные (не к Украине, а е нему, блазню убогому) телеканалы, такие как Прямый, Эспрессо и 5 канал, никакой ЕС и НАТО нам не видеть, там демократия и свобода слова на первом месте. Тем более, что названные мной телеканалы поступают вполне патриотично, и не критикуют ЗЕлю, пока у нас военный стан.