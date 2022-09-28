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ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единых новостей" на телевидении, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

марафон,телемарафон

Посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единого марафона" на телевидении и давать зрителям выбор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Ее спросили, какая позиция Берлина по поводу тех шагов, которые в Украине критикуют как антидемократические, в частности, отключения от эфиров трех телеканалов.

"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", - ответила Анка Фельдгузен.

По ее словам, в ЕС понимают, что информационная война является составной частью современных войн и партнеры понимают, почему Украина запретила пророссийские каналы, но поскольку под ограничения попали не только они, Киев уже не раз призывали переходить к более открытому инфопространству.

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На уточнение о том, идет ли речь об уходе от "единого марафона", посол сказала, что это может быть одним из примеров того, что следует сделать.

"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас – патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все – патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", - отметила Анка Фельдгузен.

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Топ комментарии
+55
ніт, зелемарафон - это святое.
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28.09.2022 15:41
+47
Та що ви таке кажете!
Це ж формат, що вже публічно називають "вилизування сраки зеленського-єрмака".
Від такого не відмовляться!
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28.09.2022 15:43
+47
ЄС звернув увагу на антиукраїнську пропаганду найвеличнішої Бубочки.
До речі, як розповідають (сам не дивлюся) по пропагандистському українському телебаченні в "єдиних новинах" розповідають вкрай мало про Героїв України (наприклад, військових) і вкрай багато, який "молодець зеленський". Все по прикладу росії.
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28.09.2022 15:46
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підтримую дану пропозицію
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28.09.2022 23:39 Ответить
В нас всі канали олігархічні. Тому, при підключенні в ефір ще якоїсь кількості каналів, демократії навряд чи побільшає.

Я вже багато років телевізор взагалі не дивлюсь. Не хочу дивитись харі всіх отих "ведучих", які вирячивши в камеру очі, модулюючи свій голос і багато інших прийомів, намагаються зомбувати глядачів прийомами Кашпировського в угоду хазяям каналів.

Дивлюсь новини майже тільки в текстовоми виді через інтернет. Хоча і тут багато під олігархами, але більше вибору. І отих паскуд "ведучих" майже не бачу.
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29.09.2022 01:26 Ответить
І ще. А також трохи дивлюсь деякі патріотичні ютуб канали, які не зв'язані з отими ТБ каналами.
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29.09.2022 01:39 Ответить
...адекватні не дивяться телезомбоскриню... вся інфа тількі з ТТ: "Пру та та"))))))))
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29.09.2022 04:50 Ответить
Едыни новины созданы только с одной целью, убедить быдло, выбравшее клоуна, что он найвелычнишый говноралиссимус во вселенной, и это он, лично, впереди ВСУ на белом коне с саблей наголо погнал репоедой аж до границы. И это при том, что буба 4 раза сбегал от призыва в армию. Тем более, что его ВУС - штабной писарчук( была фотка на ЦЕНЗОРЕ )
Буба криворогий, ввиду скудности его умишка не понимает простые вещи, пока он не даст команду разблокировать опозиционные (не к Украине, а е нему, блазню убогому) телеканалы, такие как Прямый, Эспрессо и 5 канал, никакой ЕС и НАТО нам не видеть, там демократия и свобода слова на первом месте. Тем более, что названные мной телеканалы поступают вполне патриотично, и не критикуют ЗЕлю, пока у нас военный стан.
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29.09.2022 07:27 Ответить
как же дерьмак может позволить включить эти три канала . там на второй день прокрутят интервью с генералом КРИВОНОСОМ . а это народу показывать низзя ..нэ на часи..
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29.09.2022 07:39 Ответить
І повилазили боти !!!!! Русофашистів хочеться послухати .. !!!??? В новинах жодної політики слава богу не чутно !!!!
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29.09.2022 11:49 Ответить
А как ЗЕБилам мозги промывать, там не спрашивают кто сдал юг Украины, провалил закупки оборонпрома, слил цемаха, вагнеровцев, дело клистронов, лобирование абрамовича, сдача Азовцев, шашлыки, украденные бабки на дорогах через фирмы бени, украденные беней бабки и выведенные через офшоры 95 квартала, про сдачу "своей" недвижемости в Италии масколям, про папу с мамой в израиле, про просратую Мрию и т.д там только пинчук, ахмет, беня и мертвечук прославляют Оманского боневтика и конечно за даром ..
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29.09.2022 17:35 Ответить
Ахметов будет опять кремлёвскую пропаганду вещать.
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30.09.2022 08:40 Ответить
Не нужно этого делать, потому что кремлевские агенты владели всеми каналами. Зачем давать оружие информации кремлю???
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30.09.2022 08:43 Ответить
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